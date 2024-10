Branch: "Mondiale coronamento di una stagione iniziata col podio alla Dakar"

Il mondo del Rally Raid torna in Africa con Ross Branch, pilota del team indiano Hero MotoSports. Soprannominato “Kalahari Ferrari”, Ross ha percorso una lunga strada, dal Botswana alla vetta del mondo, laureandosi campione del mondo FIM 2R Rally-Raid. Al suo fianco, nella categoria Rally 2, c'è un sudafricano figlio d’arte: Bradley, figlio del mitico Alfie Cox. Con un round del Campionato del Mondo 2R Rally-Raid in programma in Sudafrica il prossimo anno, possiamo dire con certezza che lo sport sta tornando alle sue radici.

Ross ha partecipato a tutti i round del campionato del mondo, arrivando in Marocco per il quinto e ultimo round della stagione da leader. La lotta per il titolo era nel vivo, soprattutto con il pilota del Monster Energy HRC Rally, Ricky Brabec - due volte vincitore della Dakar (2020 e 2024) - in seconda posizione.

Ross, come ci sente a essere premiato campione del mondo?

“È una soddisfazione incredibile. Significa molto per me e per il mio team: otto anni di corse appassionate, perseveranza e duro lavoro ci hanno portato qui. Mancava solo questo sigillo a coronamento di una stagione fantastica iniziata con un podio alla Dakar”.

Il ritiro di Ricky Brabec dopo la prima speciale ha cambiato il tuo approccio alla gara?

“Nel rally raid, stabilisci i tuoi limiti, ma non puoi mai rilassarti. La strategia è importante, ma pensare troppo o fare calcoli può essere pericoloso. Per me era chiaro: affrontavo il rally giorno per giorno, stage per stage, dando il massimo”.

Se dovessi riassumere con una parola questa gara, cosa diresti?

“Non volevo nessun rimpianto. Mi impegno a dare sempre il massimo, questo vale sia in allenamento che in gara. Quando tornerò a casa, so che avrò un sorriso sul volto, indipendentemente dal risultato, perché ho semplicemente fatto del mio meglio”.

Ross Branch, Campione del Mondo Rally Raid Foto di: MCH Photo

Qual è la principale sfida al Rally du Maroc?

“Finire il rally sano e in forma, soprattutto con la Dakar a meno di 100 giorni. Era comunque una competizione e il titolo mondiale era in gioco, quindi volevo vincere.”

Il fatto di essere arrivato secondo alla Dakar 2024 ha cambiato la percezione dello sport nel tuo paese?

“L’accoglienza che ho ricevuto a casa è stata incredibile. Ho incontrato il Presidente e cenato con il Ministro dello Sport. È stato un risultato enorme per un paese così piccolo come il Botswana avere un connazionale sul podio della Dakar”.

Come ti sei allenato durante la stagione?

“A gennaio ho capito che dovevo migliorare la navigazione, soprattutto quando si apre pista. Così, mi sono allenato per molti mesi nel deserto della Namibia”.

Parlaci della tua moto prodotta dal colosso Indiano Hero Motorsport...

“Questa è un'evoluzione, e il team ha fatto un lavoro incredibile apportando cambiamenti significativi in così poco tempo. Abbiamo regolato il peso della moto e apportato alcune modifiche al motore. Nel complesso, è migliorata del 110%. Un grande grazie al team per il loro duro lavoro!”

Guardando avanti, qual è il prossimo obiettivo?

“Ancora non me ne rendo conto, ma vincere il Campionato del mondo è un’incredibile iniezione di fiducia. Vogliamo vincere e Hero MotoSports schiera quest’anno una formazione davvero forte con Nacho Cornejo e Sebastian Buhler. Anche se è uno sport individuale, è anche un lavoro di squadra; hai bisogno di un team solido dietro di te per puntare a vincere la Dakar”.