Ultime notizie

Dakar

Aston Martin alla Dakar 2027! Correrà con 3 Dreadnought per Alonso, Loeb e Moraes

La Casa britannica, in collaborazione con Prodrive, ha realizzato la Dreadnought per dare l'assalto alla vittoria nella classe Ultimate della Dakar 2027 che si terrà in Marocco. Fernando Alonso, Sébastien Loeb e Lucas Moraes i tre piloti di punta.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 17 nov 2026, 09:03

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Aston Martin 2027 Dreadnought

Foto di: Aston Martin

Formula 1, WEC, GT, e ora Dakar. Aston Martin continua ad ampliare i suoi orizzonti nel motorsport, annunciando questa mattina che prenderà parte alla Dakar 2027 nella classe Ultimate delle Auto.

La Casa britannica, grazie alla collaborazione con Prodrive - partner di lunga data - ha realizzato la Dreadnought, vettura che sino a poche settimane fa era stata concepita come velicolo militare per il videogioco Call of Duty: Modern Warfare 4, e che ora è diventata reale.

La vettura virtuale è diventata tangibile e dovrà permettere ad Aston Martin di dare la caccia alla vittoria assoluta della Dakar nella classe Auto. Quest'anno, lo ricordiamo, la Dakar scatterà in Portogallo, per poi spostarsi rapidamente in Marocco e svolgere le 12 tappe previste (per un totale di 3.341 chilometri di prove cronometrate) che saranno svolte dal 9 al 23 gennaio 2027.

Il progetto di Aston Martin fatto in collaborazione con Prodrive ha da subito un peso specifico assai importante, al pari delle ambizioni.

Aston Martin 2027 Dreadnought

Foto di: Aston Martin

Il team, infatti, schirerà all'edizione 49 della Dakar ben tre Aston Martin Dreadnought e avrà altrettanti equipaggi. Questi, a livello di palmares, saranno i più titolati dell'intero parco partenti.

Parliamo infatti di Sébastien Loeb (navigato da Fabian Lurquin), 9 volte campione del mondo WRC e più volte secondo alla Dakar. Ci sarà anche Lucas Moraes (navigato da Pablo Moreno), attuale campione del mondo W2RC dopo averlo conquistato da pilota di Toyota Gazoo Racing. A chiudere lo stretto elenco di piloti ci sarà Fernando Alonso (navigato da Marc Coma). Il pilota spagnolo, attuale pilota di Aston Martin in Formula 1 sarà alla sua seconda apparizione alla Dakar dopo quella a cui prese parte nel 2020.

Allora, l'asturiano corse da pilota ufficiale di Toyota Gazoo Racing al volante di una Hilux, chiudendo la 42esima edizione al 13esimo posto e con un secondo posto come miglior piazzamento di tappa. Fernando pagò caro un problema meccanico nella seconda tappa e un incidente nella decima.

Per Fernando sarà anche la grande occasione di mettersi alle spalle un 2026 che avrebbe dovuto dargli soddisfazioni, invece lo ha spesso relegato in fondo alla classifica a causa della scarsa competitività della AMR26 in Formula 1, frenata da una power unit Honda non all'altezza e da scelte progettuali della vettura stessa che sono state poi riviste nel corso dell'anno.

Fernando Alonso, Aston Martin

Foto di: Aston Martin

L'amministratore delegato di Aston Martin, Adrian Hallmark, ha dichiarato: "Aston Martin Dreadnought è stata concepita per dominare qualsiasi terreno, nelle condizioni più estreme, e superare ogni difficoltà portando a termine la propria missione. Ora, insieme al nostro partner tecnico Prodrive, metteremo alla prova questa visione nell'ambiente competitivo più estremo del motorsport mondiale: la Dakar 2027".

"È nella natura di Aston Martin guardare sempre avanti attraverso concept pionieristici e, come abbiamo sempre fatto, esplorarne i limiti sulla scena internazionale. Non ci tiriamo indietro di fronte a sfide di questo tipo: le accogliamo con entusiasmo. E con Fernando, Sébastien e Lucas abbiamo tre grandi campioni con cui affrontare la Dakar 2027 e lanciare una sfida davvero ambiziosa".

Come detto, Prodrive ha realizzato la vettura e sarà anche la realtà che la porterà in gara. L'azienda di David Richards ha di recente fatto la medesima cosa con Dacia, che ha deciso di ritirarsi dai rally raid al termine della Dakar 2026 vincendo per altro grazie al primo posto finale di Nasser Al-Attiyah.

David Richards, presidente di Prodrive, ha dichiarato: "Sono poche le sfide nel motorsport più impegnative della Dakar. Fin dall'inizio, l'ambizione di Aston Martin per questo programma è stata chiara: creare una vettura capace di competere ai vertici della gara più difficile del motorsport mondiale".

"Unendo la visione di Aston Martin all'esperienza di Prodrive nei rally, nelle gare endurance e nelle competizioni Dakar, abbiamo costruito basi solide. Con una formazione di piloti eccezionale e un team tecnico altamente qualificato, non vediamo l'ora di assistere alla partecipazione di Dreadnought a questa straordinaria sfida".

Aston Martin 2027 Dreadnought

Foto di: Aston Martin

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente Dakar | L'edizione 2027 si terrà a gennaio tra Portogallo e Marocco

Prossimo Articolo Un vero 'racer': Fernando Alonso e la fame di corse che non finisce mai

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Giacomo Rauli





F1 | Cadillac svela la livrea celebrativa che userà al GP di Las Vegas: è ispirata alle luci della Strip



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



1 g



F1 | Cadillac svela la livrea celebrativa che userà al GP di Las Vegas: è ispirata alle luci della Strip





F1 | Mercedes spinge ancora: al GP di Las Vegas ecco il turbo con ADUO. Ma lo avrà solo Antonelli



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



1 g



F1 | Mercedes spinge ancora: al GP di Las Vegas ecco il turbo con ADUO. Ma lo avrà solo Antonelli





Un vero 'racer': Fernando Alonso e la fame di corse che non finisce mai



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



1 g



Un vero 'racer': Fernando Alonso e la fame di corse che non finisce mai

More from

Fernando Alonso





F1 | Honda vuole crescere nel 2027: ci sarà una nuova testata per migliorare la combustione



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



1 g



F1 | Honda vuole crescere nel 2027: ci sarà una nuova testata per migliorare la combustione





F1 | Aston Martin svela la livrea ideata per il Gran Premio di Las Vegas



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



2 g



F1 | Aston Martin svela la livrea ideata per il Gran Premio di Las Vegas





F1 | Aston, doppio ritiro: la PU Honda è durata appena cinque giri per il surriscaldamento dell'ibrido



Formula 1



Formula 1



Messico



14 g



F1 | Aston, doppio ritiro: la PU Honda è durata appena cinque giri per il surriscaldamento dell'ibrido

Ultime notizie





MotoGP | Marc Marquez campione del mondo nella Sprint di Portimao: ecco tutte le combinazioni



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



1 h



MotoGP | Marc Marquez campione del mondo nella Sprint di Portimao: ecco tutte le combinazioni





DZE: l’eccellenza italiana che da oltre 15 anni è protagonista dell’illuminazione delle gare in notturna di F1



Formula 1



F1 Formula 1 1 h



DZE: l’eccellenza italiana che da oltre 15 anni è protagonista dell’illuminazione delle gare in notturna di F1





F1 | Ceccarelli: "Las Vegas è un GP scintillante per i piloti, ma molto usurante per gli addetti ai lavori"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



3 h



F1 | Ceccarelli: "Las Vegas è un GP scintillante per i piloti, ma molto usurante per gli addetti ai lavori"





MotoGP | Mir salta a GP del Portogallo: Honda richiama Jake Dixon



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



3 h



MotoGP | Mir salta a GP del Portogallo: Honda richiama Jake Dixon

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti