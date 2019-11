Alonso pronto per l'ultima tappa di preparazione alla Dakar

La Dakar 2020 si avvicina inesorabilmente, per questo motivo Fernando Alonso sta cercando di prepararsi in tutti i modi per arrivare più pronto possibile per affrontare il rally raid più celebre al mondo, che da quest'anno si svolgerà in Medio-Oriente.

Il 2 volte iridato di F1, assieme al suo navigatore Marc Coma, prenderà parte al Al-Ula Neom Cross-Country Rally che si terrà in Arabia Saudita dal 5 al 9 novembre. Sarà per lui l'ultima gara di preparazione prima di mettersi al volante della Toyota Hilux alla Dakar del prossimo anno.

Alonso e Coma hanno inoltre svolto una due giorni di test privati sugli sterrati di Tarragona per prendere confidenza con la Hilux e continuare la preparazione in vista del rally raid che scatterà il 5 gennaio.

La gara scatta oggi e sarà lunga 765 chilometri competitivi, suddivisi in 5 speciali. Queste saranno ripetute per due volte, dunque due giri nei deserti dell'Arabia Saudita.

Toyota ha scelto di iscrivere Fernando a questa gara perché il fondo che troverà sarà molto simile a quello che affronterà alla prossima Dakar. Per questo il Al Ula-Neom Cross-Country Rally è la gara ideale per fare chilometri e continuare la preparazione.

"Siamo in Arabia Saudita per competere in un round del rally nazionale", ha dichiarato Fernando Alonso. "Questa è la prima volta che corro qui e ho cercato di scoprire il paese e il terreno che dovremo poi affrontare alla prossima Dakar, a gennaio".

"E' davvero bello poter correre qui per continuare la nostra preparazione. E' un'esperienza completamente nuova, ma non vedo l'ora di farla. Abbiamo fatto dei test con la macchina per capire che tutto funzionasse. Anche perché useremo la macchina con cui correremo alla Dakar. Essere al 100% sarà molto importante".