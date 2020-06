Faro Racing annuncia il terzo equipaggio nella Clio Cup Italia

Finite le restrizioni rigide, la Scuderia romana ha ripreso un lavoro intenso con i piloti con i quali aveva già seminato nel pre-Covid in funzione dei programmi sportivi 2020. All'esito dei test di queste ultime 2 settimane, Faro Racing è felice di annunciare l'accordo con Fulvio Ferri e Roberto Macina, che divideranno una Clio per la stagione che inizierà tra meno di un mese.

Ferri continua così la propria collaborazione con la Scuderia che nel 2019 gli aveva consentito di vincere la gara di esordio del Clio Cup e di aggiudicarsi la doppia pole di Imola. Qualche parola in più merita Roberto Macina, all'esordio nelle competizioni: appassionato di innovazione, digital transformation e motori, imprenditore digitale, fondatore di ufirst (https://www.ufirst.com), ha finalmente l'occasione di mettersi in gioco dietro a un volante e dare il massimo anche in pista.

Per Faro Racing parla Fabrizio Tablò: "Determinazione e competenza sono alla base di ogni successo, il lavoro svolto nei test con Fulvio e Roberto ha portato a riscontri cronometrici di rilievo sia in termini di velocità sul giro che sul passo di gara. Il lavoro di tutto il Team e l'affiancamento di Fulvio si sono rivelati determinanti per la crescita di Roberto che, dal canto suo, è dotato di innate capacità di guida e di predisposizione all'apprendimento".

A breve riprenderanno gli ultimi test preparatori alla stagione che, come confermato poche ore fa dal promoter Fastlane Promotion, sarà articolata in 5 appuntamenti con inizio il 19 luglio al Mugello.