Clio Cup | Respinto il reclamo di Bensi, Danetti Campione 2020

Anche la Clio Cup, prima di quanto visto in Formula 1, ha avuto le sue discussioni sulla Safety Car!

La stagione 2020 si era infatti chiusa con la classifica sub-judice per via di un reclamo presentato da Giulio Bensi, all’epoca con i colori della Faro Racing, per una penalizzazione di 5 secondi inflitta dai Commissari Sportivi in occasione di Gara 2 a Monza, ad ottobre 2020, per non aver rispettato la distanza dalla Safety Car in fase di ripartenza mentre si trovava al comando della gara.

Decisione contestata da Bensi che aveva così opposto reclamo alla gara vinta da Lorenzo Vallarino (MC Motortecnica).

Dopo oltre un anno è finalmente arrivata la parola fine, sancita dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, che ha respinto il ricorso di Bensi chiudendo la stagione 2020 e confermando il titolo assegnato a Massimiliano Danetti della PMA Motorsport.

La classifica finale della Clio Cup 2020 è:

1. Massimiliano Danetti (PMA Motorsport) 133 punti

2. Cristian Ricciarini (Essecorse) 126 punti

3. Giulio Bensi (Faro Racing) 121 punti