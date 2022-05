Clio Cup Italia: Jelmini regala emozioni a Imola!

Carica lettore audio

La gara romagnola, tappa inaugurale della serie italiana, è stata anche lo scenario del secondo appuntamento della Clio Cup Europe, con le due serie che come consuetudine hanno corso insieme, con ben 43 Clio Cup in pista. In Gara 1 il successo è andato a Nicolas Milan (Milan Competition), mentre nella seconda gara è stato proprio Jelmini a conquistare la vittoria assoluta regalando emozioni con una guida davvero estrema.

Entrambe le gare sono state caratterizzate dalla consueta bagarre e dai duelli che caratterizzano le sfide della Clio Cup.

In Gara 1 alcuni contatti nelle prime curve dopo lo start costringono la direzione gara a far entrare la Safety Car, dietro la quale Torelli guida la graduatoria della Clio Cup Italia seguito da Lorenzo Nicoli e da Jelmini.

Al restart proprio quest’ultimo inizia una serie di attacchi che lo portano in due tornate a prendere il comando della classifica italiana, appena in tempo prima che un secondo intervento della Safety Car non congeli le posizioni fino alla conclusione della gara, con Jelmini che precede quindi Torelli e Trebbi, che conquista la Classifica Challengers, mentre Nicoli esce di scena nel corso del settimo giro. Ai piedi del podio concludono Sandro Soubek, Cosimo Papi e Cristian Ricciarini. Vittorio Zadotti conquista invece la classifica Gentlemen.

Ancora più accesa la sfida della domenica. La pioggia caduta poco prima del via rende incerta la scelta degli pneumatici, anche se la maggioranza dei piloti opta per le slick.

Proprio per le condizioni della pista, bagnata in alcuni tratti, la gara parte in regime di Safety Car, che appena esce di scena apre il duello per la prima posizione assoluta. Jelmini, sesto allo start, recupera rapidamente posizioni, in un paio di giri sale in zona podio e lancia l’attacco per la leadership.

Ad un giro dal termine, mentre guida il quartetto che sta combattendo per la vittoria assoluta, Jelmini si rende protagonista di una manovra spettacolare alle Acque Minerali, affrontandole completamente di traverso. In uscita ne approfittano i rivali per scavalcarlo ma nel corso del giro seguente il portacolori della PMA Motorsport torna al comando.

Alle sue spalle il duello per il podio italiano vede Ricciarini portarsi in seconda posizione su Torelli, con Nicoli che chiude in quarta posizione precedendo Papi e Alex Lancellotti, vincitore della classifica Gentlemen, mentre Ricciarini conquista la graduatoria Challengers.

La Clio Cup Italia tornerà in pista il 4-5 giugno sul tracciato di Misano.