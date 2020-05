Clio Cup Italia: ecco il primo campionato Esport per le Renault

Cinque appuntamenti, che ricalcheranno parzialmente il calendario 2020 della Clio Cup Italia. Un format di una gara di un’ora per weekend (con pit-stop obbligatorio), preceduta da un turno unico di qualifica di 20 minuti: ecco le caratteristiche della prima Clio Cup eSport Series, che vedrà idealmente scendere in pista piloti veri ed esperti “sim racer”, che hanno aderito con grande entusiasmo. Ma anche alcuni dei giornalisti solitamente impegnati nella Clio Cup Press League di Renault Italia, i quali concorreranno a una classifica separata, proprio come nella realtà. Ai primi tre di entrambe le classifiche andranno i trofei ufficiali della serie.

Tutto è pronto dunque per dare il via al primo campionato virtuale nella storia del monomarca tricolore riservato alle veloci berline della Casa francese. Un’iniziativa che ha immediatamente raccolto grandi consensi. Tanto da fare registrare in pochi giorni un quasi “tutto completo”, con nomi di primo piano nell’ambito dei trofei Renault, i quali completeranno una entry list che verrà definitivamente svelata la prossima settimana.

Si inizierà il 17 maggio da Monza: un avvio dal forte valore simbolico, nel segno della continuità, visto che proprio sul circuito brianzolo si sarebbe dovuto accendere in quello stesso fine settimana il semaforo verde della stagione. Quindi si proseguirà con Imola (31 maggio), Misano (14 giugno), Mugello (28 giugno) e Vallelunga (12 luglio).

Tutti gli appuntamenti, organizzati grazie alla sinergia con Motori Nella Leggenda, verranno trasmessi in diretta sui canali social della Clio Cup Italia (hashtag #cliocupesport), con tanto di cronaca e commento tecnico. La piattaforma impiegata sarà Assetto Corsa, tra i software di simulazione più famosi e utilizzati al mondo, frutto di una tecnologia avanzata che utilizza la tecnica del laserscan per riprodurre minuziosamente tutti i circuiti.

Al tempo stesso la Fast Lane Promotion ha inaugurato sabato 2 maggio la rubrica Clio Cup Italia e-Talk, trasmessa contemporaneamente "live" su Facebook e YouTube. Ospiti del primo incontro sono stati Simone Di Luca e Felice Jelmini, ovvero gli ultimi due campioni della serie. Grande il successo in termini di spettatori, tanto da indurre a riproporre l'iniziativa con nuovi "guest": team manager, responsabili, personaggi e piloti.

