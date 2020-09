Clio Cup Italia: a Vallelunga si impongono Ferri e Danetti

GARA 1: a Vallelunga Fulvio Ferri sigla la vittoria

In Gara 1 Fulvio Ferri ha lanciato la zampata vincente nei confronti del compagno di squadra Massimiliano Danetti a poche curve dall’arrivo.

L’alfiere della PMA Motorsport, partito dalla seconda posizione al fianco del poleman Danetti, ha condotto una gara senza sbavature rimanendo letteralmente incollato al battistrada per l’intera corsa, per poi lanciare l’attacco decisivo a tempo quasi scaduto, che gli ha permesso di festeggiare la sua prima vittoria stagionale proprio sul tracciato di casa.

Alle spalle dei due portacolori della squadra capitanata da Paolo Ansaloni, ha completato il podio Giulio Bensi (Faro Racing), che è rimasto sulla terza posizione dalla partenza fino alla bandiera a scacchi.

Continua la serie positiva di Lorenzo Vallarino (Mc Motortecnica) che è riuscito ad accaparrarsi il quarto posto dopo aver lottato in più di un’occasione con il giovane Alessandro Tarabini.

Il giovane pilota dell’Oregon Team ha comunque dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter fare bene nel monomarca francese, in cui oggi ha ottenuto altri punti importanti grazie al quinto posto.

Nota di merito anche per il nuovo arrivo Quinto Stefana, sesto al volante della seconda Clio Cup della compagine di Jerry Canevisio e Giorgio Testa con cui ha preceduto Saetta McQueen (Essecorse) e Andrea Chierichetti (Mc Motortecnica).

Da segnalare l’ingresso in pista della safety car nelle battute iniziali, a causa di un contatto innescato da Manuel Stefani (Essecorse) nei confronti di Giacomo Trebbi (Explorer Motorsport), che ha messo entrambi fuori dai giochi.

GARA 2: risposta di Danetti

A salire sul gradino più alto del podio nella corsa della domenica è stato Massimiliano Danetti, che quindi ha risposto al compagno di squadra Fulvio Ferri.

I due alfieri della PMA Motorsport, hanno tenuto tutti con il fiato sospeso nel primo match capitolino, dove ad avere la meglio a poche curve dalla fine è stato proprio Ferri, autore di un sorpasso perfetto ai danni del compagno di scuderia.

A completare il podio è stato Giulio Bensi (Faro Racing), che grazie ad un passo costante è riuscito a precedere l’alfiere della Mc Motortecnica Lorenzo Vallarino. A mettersi in luce è stato anche Alessandro Tarabini (Oregon Team), che nonostante sia alla sua prima stagione nella serie si sta attestando come uno dei protagonisti di questa edizione.

Rammarico invece per Giacomo Trebbi (Explorer Motorsport), centrato dalla Clio RS 1.6 turbo di Manuel Stefani (Essecorse) nelle battute iniziali, con entrambi costretti allo stop.

Gara 2 ha invece visto salire in cattedra un imprendibile Danetti, che dopo essere partito dalla prima fila al fianco del poleman Cristian Ricciarini (Essecorse), ha preso le redini della corsa fino alla bandiera a scacchi.

Ricciarini che questo fine settimana ha diviso la vettura con “Saetta McQueen”, ha gradualmente perso svariate posizioni a causa di un problema che lo ha fatto precipitare decimo, assottigliando così il suo vantaggio in campionato che adesso è di soli 7 punti nei confronti di Danetti.

Alle spalle di quest’ultimo ha terminato la gara Bensi, che è salito così per la quinta volta sul podio. Rivincita per Trebbi, che dopo l’incidente del sabato si è regalato un incoraggiante terzo posto. Nota di merito per Roberto Macina (PMA Motorsport), che sul tracciato romano ha ottenuto il suo miglior piazzamento stagionale, dopo aver duellato con un arrembante Tarabini, quinto.

La Clio Cup Italia riaccenderà i motori a Monza nel weekend del 16-17-18 ottobre, dove si terrà il penultimo atto della stagione 2020. Intanto proprio a Vallelunga è stata presentata la nuova Clio V Cup che animerà il trofeo della Fast Lane Promotion a partire dal 2021.