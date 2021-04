Clio Cup: a Varano ci si riscalda in vista di Monza

Un esordio assoluto visto che proprio ieri sono state consegnate ai team le nuove Clio della 5^ generazione, che oggi hanno percorso i primi chilometri sul circuito parmense.

Venti le vetture vendute in Italia, e di queste sono state tredici quelle che sono scese in pista per prepararsi all’appuntamento di Monza del 1-2 maggio, secondo round della Clio Cup Europe all’interno della quale il Gruppo A è dedicato proprio alla serie italiana.

Le squadre che hanno testato la nuova vettura sono state la Faro Racing, Scuderia Costa Ovest, PMA Motorsport, Oregon Team, Cut Racing e la CAAL Racing.

L’attenzione si sposta ora al prossimo weekend sul circuito di Monza: il programma prenderà il via venerdì 30 con due sessioni di prove libere (9.40 e 13.55), per poi affrontare sabato e domenica due giornate composte rispettivamente da qualificazioni e gara, con le prove ufficiali entrambi i giorni alle 8.30, e poi le due gare, rispettivamente sabato e domenica, alle 14.35.