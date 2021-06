Zanardini porta al debutto la Wolf GB08 Thunder per le salite

Per Mirko Zanardini è il momento di riaccendere il motore della sua Wolf GB08 Thunder. Questa volta non sarà in pista, ma bensì al 50° Trofeo Vallecamonica, un appuntamento speciale per Mirko che quest’anno percorrerà il tratto Malegno-Ossimo-Borno con una speciale versione della Wolf GB08 Thunder.

Questa versione è appositamente costruita per le salite, rispetto alla versione “pista” o a quelle presenti nelle cronoscalate da circa due anni, questa, presenta modifiche a motore, elettronica, sospensione anteriore, aerodinamica, ammortizzatori e differenziale. A tutto questo si aggiunge la differenza di peso, questa versione è di solo 364 kg ed è equipaggiata con un nuovissimo motore sviluppato da Aprilia Racing e Wolf Racing Cars.

"Sono emozionato di portare la nuova Wolf al Vallecamonica che per me è la gara di casa. Sono anche emozionato per la nuova versione della Thunder, soprattutto potrò comparare la prestazione con l’altra versione. Le cronoscalate sono l’altra mia passione dopo la pista e ci metto lo stesso impegno. Sono assistito da un ottimo Team e voglio fare bene", ha detto Mirko Zanardini.

"Siamo molto curiosi di vedere come si comporterà la Thunder in questa versione, per noi è un test, il primo vero test in salita, dopo qualche giro a Binetto. Lì siamo riusciti ad avere delle ottime indicazioni, se tutto funzionerà, come crediamo, avremo la possibilità di fornire ai tanti piloti che affrontano le salite con la nostra macchina Wolf, un kit dedicato che consentirà loro di fare un grosso passo in avanti nelle performance", ha detto Giovanni Bellarosa, team principal di Wolf Racing Cars.

La Wolf di Mirko Zanardini Photo by: Mirko Zanardini