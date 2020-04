La 51a Verzegnis-Sella Chianzutan costretta al rinvio

La 51a Verzegnis Sella Chianzutan è rinviata a data da destinarsi. La cronoscalata friulana valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna 2020 avrebbe dovuto disputarsi nel fine settimana del 29-31 maggio.

Gli organizzatori dell’Asd E4Run hanno richiesto il rinvio nel rispetto delle disposizioni governative e dell’Automobile Club d’Italia, che ridefinirà il calendario delle manifestazioni automobilistiche a seguito dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus

“La decisione - dichiarano i promotori della gara - è stata presa in accordo con ACI Sport e con il Comune di Verzegnis per tutelare tutte le persone e gli enti coinvolti nella preparazione della manifestazione. I nostri pensieri vanno alle persone che sono in prima linea in questa battaglia: grazie! Ai nostri sostenitori chiediamo solo una cosa: #stateacasa, solo così torneremo ad ammirare le nostre amate auto da corsa in gara! Noi continueremo a monitorare la situazione e comunicheremo ogni aggiornamento non appena disponibile.”