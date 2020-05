CIVM: Verzegnis Sella Chianzutan, arrivederci al 2021

Di seguito, riportiamo il comunicato diffuso dagli organizzatori della Verzegnis Sella Chianzutan, con il quale hanno annunciato la decisione di posticipare al 2021 la 51esima edizione:

"Nelle ultime settimane ACI Sport si è messa all’opera per stilare un protocollo sanitario COVID-19 per permettere agli organizzatori di pensare alla ripartenza delle gare in tutta sicurezza. Tra i tanti adempimenti necessari, uno su tutti spicca in modo particolare: le manifestazioni dovranno svolgersi “a porte chiuse”, in totale assenza di pubblico.

Secondo noi la Verzegnis non può essere la Verzegnis senza voi tifosi che ogni anno, numerosi ed entusiasti, vi date appuntamento lungo il tracciato per sostenere i vostri beniamini, incitandoli a superare i propri limiti e facendoli sempre sentire i benvenuti in Carnia.

Inoltre ci sembrerebbe un peccato privare sia il territorio che ci ospita, sempre così vicino alla nostra manifestazione, sia i piloti dell’affetto che voi pubblico avete sempre riservato loro pertanto, a malincuore, abbiamo deciso di non cercare una nuova data nel 2020 e salutarci con un arrivederci al 2021, confidando in tempi migliori di questo, nella speranza di poter tornare a vivere e condividere con passione una delle più amate gare in salita d’Italia e d'Europa".