CIVM: la Pedavena-Croce d'Aune rinviata al 2021

La XXXVIII Pedavena-Croce d'Aune si disputerà nel 2021. L'evento veneto valido per il Campionato Italiano Velocità Montagna 2020, che avrebbe dovuto svolgersi dal 16 al 18 ottobre, costretto a scegliere la via del rinvio a seguito degli sviluppi normativi relativi al contenimento dell'emergenza Covid-19.

Il Comitato Organizzatore Amici della Pedavena-Croce d'Aune ha preso la decisione dopo una lunga fase di analisi che ha messo sul tavolo tutti gli scenari possibili, ma alla fine ha prevalso la linea dell'annullamento e del rinvio al prossimo anno, sperando che la situazione possa effettivamente migliorare e si possa tornare ad una cronoscalata tradizionale, colorata della passione e della festosa presenza del pubblico a bordo strada.

“Non è stata assolutamente una scelta facile – ha commentato il Presidente del Comitato Organizzatore, Lionello Gorza – Abbiamo prefigurato quello che sarebbe dovuto essere il nostro impegno per ottemperare al format anomalo di quest'anno sia a livello logistico/tecnico che economico".

"C'è da dare atto al grande lavoro svolto dalla Federazione ACI Sport in questi mesi per permettere a tutti noi di poter mantenere in piedi le gare, ma vista anche la forte correlazione con il territorio che ci ospita, la conformazione del percorso, gli sforzi che avremmo dovuto attuare per realizzare la Pedavena-Croce d'Aune in questo contesto abbiamo preferito rimandare al 2021".

"Siamo sicuri che, al termine di questo sciagurato periodo, torneremo nuovamente a godere come sempre per la grande festa dei motori”.