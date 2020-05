ACI Sport al lavoro per la ripartenza delle cronoscalate

Si è svolto mercoledì 13 maggio un incontro in video conferenza, come impone l’emergenza sanitaria in corso, molto partecipato, tra i vertici della Federazione rappresentata da Marco Ferrari, direttore centrale per lo sport in ACI, Marco Rogano, Direttore Generale ACI Sport Spa, Oronzo Pezzolla, membro della Giunta Sportiva ACI e gli Organizzatori delle gare di Velocità Montagna per programmare la messa a punto di un protocollo medico tecnico procedurale per la ripresa della specialità.

Dall’esame del protocollo, messo a punto dalla Direzione dello Sport in ACI, è emersa da parte degli Organizzatori una fattiva e concreta disponibilità alla collaborazione per cercare di superare tutte le problematiche del momento, in particolare quelle di tipo economico.

Si è parlato fra l'altro della riorganizzazione dei paddock, delle misure di contenimento del pubblico, dei nuovi sistemi telematici di iscrizione e verifica sportiva, e di tutti gli altri aspetti peculiari della disciplina.

“Sono evidentemente soddisfatto dall’esito della partecipata video conferenza - afferma Oronzo Pezzolla membro della Giunta Sportiva - soprattutto per il vivace e produttivo interesse, ricco di singolari spunti. Molti aspetti sono assolutamente condivisibili e ci aiuteranno a formulare meglio sia il necessario protocollo, sia le nuove direttive in materia di organizzazione eventi”.