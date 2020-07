ELF CIV: Savadori e Zannoni trionfano al Mugello

Colpi di scena, arrivi in volata e domini assoluti. Lo spettacolo non è mancato in quelle che sono state le prime – tanto attese – gare ELF CIV 2020. Tutto per un round 1 che si tiene a porte chiuse, con l’accesso dei soli addetti ai lavori nel rispetto delle normative governative di contrasto alla diffusione del Covid-19 nonché delle linee guida FMI.

Moto3

La Moto3 ha mostrato uno straordinario Kevin Zannoni. L’alfiere Gresini Junior Team Honda, dopo aver ottenuto una pole da record migliorando il precedente riferimento sul giro in prova, ha fatto il vuoto dietro di se in gara, andando a vincere con oltre 8 secondi di distacco sul primo dei suoi inseguitori. E riuscendo a battere anche il giro record della categoria in gara con il tempo di 1’57.860. Dietro Zannoni battaglia fino all’ultimo centimetro di pista per le altre posizioni del podio, con il secondo gradino che è andato allo spagnolo Perez Selfa sulla TM del team di Davide Giugliano con Elia Bartolini (RMU VR46 Riders Academy) a chiudere il podio. Quarta posizione per Nicola Carraro seguito a strettissimo giro da Alberto Surra (Team Minimoto).

Superbike

Trionfo per Lorenzo Savadori in SBK. Il pilota Aprilia Nuova M2 Racing è riuscito a mettere in pratica una strategia perfetta. Scattato dalla seconda casella ha preso subito la testa della gara, con Michele Pirro a tallonarlo sin dall’inizio. A metà gara però il colpo di scena, la caduta di Michele Pirro, che aveva appena passato Savadori. Da quel punto in poi Savadori ha mantenuto il suo ritmo, insostenibile per i propri avversari, andando a cogliere la prima vittoria di questo ELF CIV SBK 2020 con oltre 5 secondi di distacco sul primo degli avversari. Sorride a metà il Barni Racing Team, perché la seconda posizione è tutta per Samuele Cavalieri. Terzo gradino del podio per Lorenzo Zanetti (Ducati Broncos), bravo ad avere la meglio sulla Honda Althea dell’esordiente Lorenzo Gabellini.

Supersport 600

Prima gioia in SS600 per Luca Bernardi. Il giovane pilota Yamaha Gomma Racing è riuscito a trionfare in una bagarre agguerritissima, andando a conquistare la sua prima vittoria nella categoria. Dietro di lui, la volata ha premiato Roberto Mercandelli (Honda Scuderia Improve Firenze Motor) con la terza posizione per la MV del team Extreme Racing Bardhal di Davide Stirpe. Quarta posizione per Massimo Roccoli, distante solo 16 millesimi dal Campione SS600 2017. Andrea Locatelli (Yamaha Bardahl Evan Bros), leader del Mondiale 600, è stato il primo a passare sotto la bandiera a scacchi. Pilota che in quanto wild card in termini di regolamento non ottiene punti e non compare in classifica.

PreMoto3

Grande battaglia fino al fotofinish nella Premoto3. L’entry class ELF CIV, con una griglia foltissima con oltre 30 piloti provenienti dal Campionato Italiano Minimoto e dal CIV Junior, ha visto la vittoria finale di Edoardo Boggio (CS AC Racing Team) che partito 15° è riuscito ad avere la meglio su Guido Pini e Cristian Basso. A brevissima distanza da loro hanno chiuso Cristian Lolli (M&M Technical team) e il poleman Riccardo Trolese.

Supersport 300

Dominio assoluto di Nicola Benabè in SS300. Il pilota Kawasaki Pedercini ha imposto un ritmo insostenibile ai suoi avversari, tagliando il traguardo con oltre 8 secondi di vantaggio sui suoi inseguitori. Dietro di lui la SS300 ha messo in mostra la consueta bagarre, con un arrivo al fotofinish che premiato il guizzo di Miguel Perez (Prodina Ircos Team), con l’ex campione ELF CIV della categoria, Manuel Bastianelli (CM Racing), a chiudere il podio.