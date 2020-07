ELF CIV: Pirro torna alla vittoria, Zannoni fa doppietta

Moto3

Doppiette, arrivi in volata e grandi emozioni nelle gare della domenica del Round 1 ELF CIV 2020 al Mugello, a cominciare dal bis concesso in Moto3 da Kevin Zannoni. Prova di forza del pilota Junior Team Total Gresini in una gara infuocata, dove in quattro si sono dati battaglia per tutti i 14 giri con sorpassi e controsorpassi.

Nelle ultime tornate però Zannoni ha dato il meglio di sè, riuscendo a distanziare i suoi inseguitori quel tanto che bastava per portarsi a casa una grande doppietta. Dietro di lui durissima la battaglia per la seconda posizione, con Perez Selfa (TM), pilota del Team di Davide Giugliano ancora secondo e con Alberto Surra (Minimoto KTM) a chiudere il podio seguito in volata da Elia Bartolini (RMU VR46 Riders Academy KTM). In classifica generale Zannoni è leader con 50 p. seguito da Perez Selfa a 40 e Bartolini a 29.

Superbike

Pirro torna a ruggire in SBK. Dopo la caduta di ieri il pluricampione italiano ha risposto come meglio non poteva in pista, in un gara che ha visto Lorenzo Savadori provare ancora a scappare fin dall’inizio. La Ducati Barni Racing di Pirro è rimasta però incollata all’Aprilia Nuova M2 di Savadori, fino al momento in cui Pirro ha sferrato l’attacco decisivo passando Savadori e andando a vincere. Con Savadori che ha provato fino alla fine a rimanere in scia al Tester Ducati.

Conferma per Samuele Cavalieri, che conquista anche oggi il podio, dimostrando ancora la sua crescita. In classifica generale Savadori si consola con la leadership di campionato a 45 p. seguito da Cavalieri a 36 p. con Zanetti a 26 p. terzo. Giornata dolceamara per Pirro e la Ducati, a causa della scomparsa della moglie di Davide Tardozzi, alla quale un commosso Michele Pirro ha dedicato la vittoria.

Supersport 600

Doppietta per Luca Bernardi in SS600. L’alfiere Yamaha Gomma Racing è riuscito anche in gara 2 ad avere la meglio sui propri avversari, ancora al fotofinish, davanti alla MV Agusta del team Extreme Racing Bardahl di Davide Stirpe. Weekend perfetto per Bernardi che ottiene pole e due primi posti. Terzo gradino del podio per il pluricampione della categoria, Massimo Roccoli (Team Rosso Corsa Yamaha). Andrea Locatelli, leader del Mondiale SS600, è stato ancora una volta il primo a tagliare il traguardo, pilota presente in gara all’ ELF CIV come fuori classifica. Nella generale Bernardi è a 50 p. con Stirpe a 36 p. e Roccoli a 29 p.

Premoto3

Gran bagarre in Premoto3, con un arrivo in volata che ha coinvolto quattro piloti e che ha premiato il guizzo di Edoardo Liguori (Pasini Racing RMU) davanti al poleman Riccardo Trolese (M&M Technical team) e Cristian Lolli, con Edoardo Colombi in quarta posizione. In classifica generale Liguori è leader con 34 p. Seguito da Trolese con 31 p. e Lolli a 29 p.

Supersport 300

Emozioni in SS300. Una delle categorie entry level dell’ELF CIV ha visto un arrivo in volata con ben 6 piloti coinvolti nella battaglia. A spuntarla alla fine è stato Nicola Settimo (Prodina Ircos Kawasaki) seguito dall’ex Campione della categoria Manuel Bastianelli (CM Racing Kawasaki) con il poleman Matteo Vannucci (Team Cast 16 Corse Yamaha) a chiudere il podio.

Dietro di loro, a brevissima distanza sono arrivati Carnevali (Extreme Racing Service Kawasaki), Marino e Vocino (GradaraCorse PZracing Kawasaki). In classifica generale conduce Settimo con 38 p. seguito da Bastianelli 36 p. e Bernabè con 25 p.

Il Round 2 ELF CIV 2020 è in programma per il weekend del 25-26 luglio dal Misano World Circuit.