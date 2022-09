CIV | Mugello: festa rimandata per Pirro, paura per Pusceddu

Carica lettore audio

La stagione 2022 del CIV volge al termine e a Mugello è andato in scena il penultimo appuntamento, che poteva decretare già i primi campioni di quest'anno. Michele Pirro aveva il primo match point, ma le condizioni complicate della pista a causa della pioggia in Gara 1 lo hanno portato a cadere due volte. Un problema tecnico all'ultimo giro lo ha fermato in Gara 2, rimandando la festa all'ultimo appuntamento, a Imola a ottobre. Round delle prime volte, con Randy Krummenacher che vince Gara 1 e Alessandro Delbianco che trionfa in Gara 2.

Il weekend si conclude con un grande spavento: la Supersport600, che poteva assegnare il titolo della 600CIV a Marco Bussolotti, ma un incidente che ha coinvolto tre piloti ha costretto a esporre bandiera rossa, con una ripartenza alle 19 che però ha portato a una seconda e definitiva interruzione per via della luce. Apprensione per Emanuele Pusceddu, portato in ospedale. Si attendono aggiornamenti.

Superbike

Sabato - Le gare del sabato del round Pata al Mugello hanno regalato emozioni a cominciare dalla Sbk, che ha visto la prima vittoria al CIV di Randy Krummenacher. Il pilota svizzero ha ottenuto il successo su una pista che dopo la pioggia intensa della mattina si andava asciugando. Condizioni difficili quindi, che non hanno impedito all’alfiere Yamaha Team Keope di conquistare la prima posizione con oltre 22 secondi di vantaggio sull’Aprilia Nuova M2 Racing di Alex Bernardi, con la Honda Scuderia Improve – Firenze Motor di Luca Vitali a chiudere il podio. Doppia caduta per Michele Pirro. Il pilota Barni Spark Racing Team è riuscito comunque a ripartire, chiudendo undicesimo, con una Ducati danneggiata e senza l’ausilio del freno anteriore. Out invece per una scivolata Alessandro Delbianco. In classifica generale Pirro è leader con 184 p. davanti a Delbianco con 123 p. e Vitali con 110 p.

Domenica - Colpo di scena in Sbk. Al Mugello è stato Alessandro Delbianco a vincere. Il pilota Aprilia Nuova M2 Racing ha ottenuto così la tanto attesa prima vittoria nella categoria, conquistando il successo con un secondo di vantaggio sulla Yamaha Keope Motor Team di Randy Krummenacher, con la Honda Scuderia Improve – Firenze Motor di Luca Vitali a chiudere il podio. Il colpo di teatro è avvenuto alla fine del penultimo giro. Michele Pirro era in testa, in pieno controllo della gara, quando la sua Ducati Barni Spark Racing Team ha cominciato a fumare. Problema tecnico per lui e ritiro, proprio mentre era in procinto di conquistare l’ennesimo titolo italiano. In classifica generale Pirro è leader con 184 p. davanti a Delbianco con 148 p. e Vitali con 126 p.

Moto3

Sabato - In Moto3 è stato Vicente Perez Selfa a vincere, primo successo anche per lui in questa stagione. Il pilota We Race-SM POS Corse BeOn ha tagliato per primo il traguardo con un vantaggio di cinque secondi sui suoi inseguitori. Dietro di lui, bagarre a tre per le restanti posizioni di vertice, con l’alfiere Pata Talento Azzurro FMI Cesare Tiezzi (AC Racing Beon) secondo davanti ad Alberto Ferrandez Beneite (Gp Project 2 WP Factory Racing 2WheelsPoliTo). E con Biagio Miceli (Gresini Racing) ai piedi del podio, vicinissimo ai suoi avversari. In classifica generale Carraro, impegnato nel mondiale Moto3 in sostituzione dell’infortunato Matteo Bertelle, è ancora leader con 151 p. davanti a Tiezzi con 143 p. e Ferrandez con 129 p.

Domenica - Doppietta per Vicente Perez Selfa in Moto3. Il pilota We Race-SM POS Corse BeOn ha concluso un weekend perfetto, pole e doppia vittoria, con il successo di oggi ottenuto con oltre 11 secondi di vantaggio su Alberto Ferrandez Beneite (Gp Project 2 WP Factory Racing 2WheelsPoliTo). Bagarre per il terzo gradino del podio, al termine della quale è stato Daniel Munoz (Phantom) ad avere la meglio su Biagio Miceli (Gresini Racing) e Mattia Volpi (Brevo). Sesta posizione per il pilota Pata Talento Azzurro FMI Cesare Tiezzi (AC Racing BeOn). In classifica generale Tiezzi è leader con 153 p. davanti a Carraro con 151 p. e Ferrandez con 149 p.

Supersport 600 e SSNG

Sabato - Testa a testa nella SSNG, con Nicholas Spinelli (Barni Spark Racing Team) e Matteo Ferrari (Ducati Toccio Racing) che sono si sono giocati la vittoria in volata. Ad ottenere il successo, il primo per lui nella categoria, è stato il pilota del Barni Spark Racing Team, per soli 8 millesimi sul rivale su Ducati Toccio Racing. Terzo posto, distante però oltre 26 secondi dai primi, per Lorenzo Gabellini (Cecchini Racing Team Ducati), con Massimo Roccoli (Yamaha Promodriver Organization) ai piedi del podio. In classifica generale Spinelli è il nuovo leader con 142 p. davanti a Roccoli con 141 p. e Roberto Mercandelli (Team Rosso e Nero Yamaha, 7° in gara) a 129 p. Nella 600CIV vittoria per Emanuele Pusceddu (J. Angel Racing Team Yamaha), vincitore davanti a Marco Bussolotti (Axon-Seven Team Yamaha) con Kevin Zannoni (Team Rosso e Nero Yamaha) terzo. In classifica generale Bussolotti è in vetta con 200 p. davanti a Zannoni con 155 p. e Pusceddu a 150 p.

Domenica - La gara della Supersport, dopo essere stata interrotta per due bandiere rosse esposte per cadute, è stata cancellata in quanto, essendo l’ultima della giornata, non poteva più godere delle condizioni di visibilità necessarie per svolgersi in sicurezza. Nella prima caduta, Emanuele Pusceddu ha riscontrato un verosimile trauma cranico. Dopo essere stato prontamente soccorso e stabilizzato al centro medico del circuito, è stato trasportato all’ospedale Careggi di Firenze per ulteriori accertamenti.

Premoto3

Sabato - Bagarre in Premoto3, con i primi sei piloti racchiusi in quattro decimi. A conquistare la vittoria è stato Leonardo Zanni (AC Racing Team Brevo), davanti a Brian Diego Uriarte (BeOn) con Lorenzo Cavalletto (We Race-SM POS Corse Brevo) in terza posizione. Vicinissimi a loro hanno chiuso nell’ordine: Edoardo Liguori (Pasini Racing Team 2WheelsPoliTo), Giulio Pugliese (AC Racing Team Brevo) e il sudafricano Kgopotso Mononyane (M&M Technical Team). In classifica generale Zanni è leader con 162 p. davanti a Pugliese con 132 p. e Uriarte a 105 p.

Domenica - Gran battaglia in Premoto3, con un arrivo in volata che ha coinvolto ben sei piloti. A vincere al fotofinish è stato Brian Diego Uriarte (BeOn), davanti al pilota Pata Talento Azzurro FMI Leonardo Zanni (AC Racing Team Brevo) con il compagno di team Gabriel Tesini a chiudere il podio. Sesta posizione finale per Giulio Pugliese. In classifica generale Zanni è leader con 182 p. davanti a Pugliese con 142 p. e Uriarte con 130 p.

Supersport300

Sabato - Battaglia anche in Ss300, con un arrivo in volata che ha coinvolto cinque piloti. La prima posizione è andata al poleman Matteo Vannucci (AG Motorsport Italia Yamaha), che è riuscito a piegare Oscar Nunez Roldan (TMF Guerreri Racing Team Kawasaki) secondo e Leonardo Carnevali (Box Pedercini Corse Kawasaki) terzo, con Alfonso Coppola (VM Racing Team Yamaha) ed Emiliano Ercolani (Yamaha) vicinissimi ai rivali. Nella generale Carnevali è leader con 156 p. davanti a Vannucci con 150 p. e Vocino (Prodina Racing Kawasaki, 8° in pista) con 126 p.

Domenica - Vittoria di Matteo Vannucci in Ss300. Scattato dalla pole, il pilota AG Motorsport Italia Yamaha è stato autore di una gara condotta in solitaria dall’inizio alla fine, nella quale ha imposto un ritmo insostenibile per i suoi avversari, andando a vincere con quasi dieci secondi di vantaggio sul gruppo dei suoi inseguitori. Dietro di lui bagarre per le restanti posizioni del podio, con un arrivo in volata che ha visto tanti piloti lottare per fare risultato. A conquistare la seconda posizione è stato Nikolas Marfurt (Racestar Yamaha) con Davide Conte (GradaraCorse Kawasaki) terzo, primo podio per lui. In classifica generale Vannucci è leader con 175 p. davanti a Carnevali (Box Pedercini Corse, 6° in gara) con 166 p. e Vocino (Prodina Racing Kawasak, out in gara) con 126 punti. Vannucci che conclude qui la sua stagione al CIV in quanto impegnato nel mondiale di categoria. Mattia Martella (Prodina Ircos Kawasaki) era transitato secondo sotto la bandiera a scacchi, salvo essere poi penalizzato di 1 secondo per track limit.