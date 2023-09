CIV Mugello | Nuova doppietta per Michele Pirro

Il penultimo round del Campionato Italiano Velocità ha avuto luogo questo fine settimana all'Autodromo del Mugello, dove Michele Pirro ha firmato la doppietta. Molti i titoli assegnati: Vincente Perez Selfa si è imposto in Moto3, Bruno Ieraci ha vinto il titolo italiano in SS300 ed Edoardo Liguori ha trionfato in Premoto3.

Superbike

Sabato - Michele Pirro è tornato alla vittoria. L’alfiere Ducati Barni Spark, scattato dalla pole, ha fatto una gara delle sue, imponendo il proprio ritmo – insostenibile per i suoi avversari – e andando a vincere con oltre sei secondi di vantaggio. Sesto successo stagionale per il pluricampione italiano. Seconda posizione per Alessandro Delbianco. Il pilota Yamaha Keope è tornato nelle posizioni di vertice, ottenendo il secondo piazzamento del 2023. Alle loro spalle è stata bagarre fino all’ultimo centimetro di pista per il terzo gradino del podio. A spuntarla è stato Lorenzo Zanetti (Ducati Broncos) bravo ad avere la meglio su Roberto Tamburini, all’esordio nella Superbike italiana 2023 con la seconda Yamaha Keope. In classifica generale Pirro e Zanetti sono in vetta a pari merito con 165 p. davanti a Luca Bernardi (Aprilia Nuova M2, 5° in gara) con 132 p.

Domenica - Il Campione in carica ha siglato il settimo successo stagionale, andando ancora a vincere alla sua maniera, in solitaria e con sei secondi di vantaggio. Seconda posizione per Roberto Tamburini. Ottimo risultato per lui, all’esordio stagionale qui al Mugello con la seconda Yamaha Keope. Brividi fino all’ultimo centimetro di pista per il terzo posto. La bagarre, durata quasi tutta la gara, è stata tra Lorenzo Zanetti e Alessandro Delbianco, con l’alfiere Ducati Broncos che al fotofinish è riuscito ad avere la meglio sul rivale Yamaha Keope. Conquistando punti preziosi in ottica campionato e confermando il proprio ruolino di marcia stagionale: mai sceso dal podio fin qui. In classifica generale, ad un round dal termine, Pirro è leader con 190 punti davanti a Zanetti con 181 punti e Luca Bernardi (Aprilia Nuova M2, 5° in gara) con 143 punti.

SS600 NG

Sabato - Emozioni fino all’ultimo centimetro di pista, con una bagarre a tre per la vittoria conclusasi solo al fotofinish. A vincere è stato Luca Ottaviani (MV Agusta Extreme), primo successo per lui in stagione, davanti a Emanuele Pusceddu (Yamaha J Angel), tornato a podio dopo i due quarti posti di Misano e Simone Corsi (Yamaha AltoGo) terzo. Out per una caduta la wild card Lorenzo Dalla Porta (Yamaha Evan Bros). In classifica generale Corsi è ancora leader con 157 p. davanti a Pusceddu con 123 p. e Marco Bussolotti (Yamaha Axon Seven, 7° in gara) con 104 p.

Domenica - Gara da cuori forti nella NG, con cinque piloti a giocarsi la vittoria finale e con un risultato maturato solo al fotofinish. Il successo è andato a Luca Ottaviani, doppietta per il pilota MV Agusta Extreme, davanti a Simone Corsi (Yamaha AltoGO) e a Massimo Roccoli (Yamaha Promodrive). Con Matteo Patacca (Ducati Renzi Corse) quarto ed Emanuele Pusceddu (Yamaha J Angel) quinto. In classifica generale Corsi è ad un passo da titolo, forte dei suoi 177 punti davanti a Pusceddu con 134 punti e Roccoli con 120 punti.

Moto3

Sabato - Vicente Perez Selfa ha chiuso i giochi. Alla sua maniera, andando a vincere con 12 secondi di vantaggio sugli inseguitori. Firmando anche il nuovo best lap in gara (1’57.642). L’ottava vittoria stagionale su nove appuntamenti ha il sapore del trionfo per il pilota GP Project 2WP, perché vuol dire titolo italiano. Grazie all’ennesimo successo lo spagnolo si è infatti laureato Campione Italiano Moto3 con ben tre gare d’anticipo. A coronamento di una stagione dominata. Dietro di lui, seconda posizione per Nicola Carraro (Pos Corse). Lotta fino al fotofinish per il terzo gradino del podio, andato alla fine a Cristian Lolli (BeOn Cecchini) bravo a sopravanzare Guido Pini (BeOn AC Racing). Con quest’ultimo, pilota Pata Talento Azzurro FMI, presente al Mugello come wild card e impegnato nella Red Bull Rookies Cup e nella European Talent Cup. Competizione in cui è terzo, migliore degli italiani. In classifica generale della Moto3 CIV Perez Selfa è campione con 208 p. davanti a Leonardo Abruzzo (BeOn AC Racing, 8° in gara) a 109 p. davanti a Lolli con 105 p.

Domenica - Vicente Perez Selfa non ha fatto sconti. Il pilota 2WP GP Project, neo campione italiano, ha vinto anche nella domenica del Round Just1, firmando il nono successo stagionale su dieci gare. Dietro di lui, a tre secondi di distacco, ha chiuso Elia Bartolini. Quarto piazzamento stagionale per l’alfiere Lucky Racing. A chiudere il podio, con 14 secondi di ritardo, è stato Nicola Carraro (Pos Corse). In classifica generale Perez Selfa già campione con 233 punti davanti a Leonardo Abruzzo (BeOn AC Racing, 6° in gara) con 119 punti e Cristian Lolli (BeOn Cecchini, 4° in gara) con 118 punti.

Premoto3

Sabato - Nella entry class tricolore è stato testa a testa tra Leonardo Zanni ed Edoardo Liguori. Una battaglia conclusa solo al fotofinish a favore del pilota M&M Technical Team. Con Liguori che però ha molto da festeggiare. Grazie al secondo posto di oggi, il pilota 2WP Pasini e Pata Talento Azzurro FMI si è infatti laureato Campione Italiano Premoto3 in anticipo. Una successo costruito con 4 vittorie, 4 secondi posti e un terzo posto su nove gare. Senza quindi mai scendere dal podio. In pista, alle loro spalle ha chiuso Cristian Borrelli (Buccimoto). In classifica generale Liguori è Campione con 196 p. davanti al pilota Brevo AC Racing: Gabriel Tesini (6° in pista) con 95 p. e Borrelli con 91 p.

Domenica - La legge del Mugello si è imposta anche nella entry class del CIV, con una gara che ha visto la prima posizione assegnata al fotofinish al termine del lungo rettilineo del circuito toscano. La vittoria è andata al neo campione italiano Edoardo Liguori (2WP Pasini), bravo a battere il rivale Leonardo Zanni (M&M Technical Team) con soli 31 centesimi di distacco. La terza posizione è stata di Edoardo Boggio (Buccimoto), distante però 14 secondi dal duo di testa. Per un podio tutto composto da piloti Pata Talenti Azzurri FMI. In classifica generale, con Liguori già campione e a 221 punti, Gabriel Tesini (Brevo AC Racing, 4° in gara) è secondo a 108 punti con Gionata Barbagallo (2WP Pasini, 5° in gara) a 102 punti.

SS300

Sabato - Vittoria assegnata al fotofinish anche nella 300. La bagarre è stata tra Matteo Vannucci e Bruno Ieraci, con il primo su Yamaha AG Motorsport bravo a trovare il guizzo finale per battere il rivale su Kawasaki Prodina. Alle loro spalle, terzo gradino del podio per Mattia Martella (Kawasaki EE Squadra Corse) distante però oltre due secondi dal duo di testa. In classifica generale Ieraci è leader con 194 p. davanti a Nunez Roldan (Kawasaki Guerreri, 5° in pista) con 136 p. ed Emanuele Cazzaniga (Yamaha Racestar, 6° in pista) con 119 p.

Domenica - Il Round Just1 del CIV dal Mugello ha incoronato Bruno Ieraci come Campione Italiano Supersport 300. La gara è stata vinta da Matteo Vannucci (Yamaha AG Motorsport) con un discreto vantaggio sugli inseguitori. Doppietta per lui al Mugello. Alle sue spalle è stata bagarre a cinque per le altre posizioni, conclusasi solo al fotofinish. Con il secondo posto andato a Oscar Nunez Roldan (Kawasaki Guerreri) ed il terzo a Ieraci (Kawasaki Prodina). Emanuele Cazzaniga (Yamaha Racestar), transitato come secondo sotto la bandiera a scacchi, è stato poi squalificato per irregolarità tecnica. Ieraci è riuscito quindi a laurearsi Campione Italiano Supersport 300 con due gare d’anticipo. Una trionfo costruito grazie a cinque vittorie, due secondi posti due terzi posti stagionali. In un 2023 dove Ieraci è stato in grado di vincere anche nel Mondiale di categoria come wild card. In classifica generale Ieraci è campione con 210 punti davanti a Oscar Nunez Roldan con 156 punti.