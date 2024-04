CIV 2024 | Pirro riparte da una doppietta a Misano

La stagione 2024 del CIV è ripartita da Misano, dove Michele Pirro ha fatto la voce grossa conquistando la vittoria in entrambe le gare. Il veterano del team Ducati Barni Spark ha raggiunto un grande traguardo in Gara 2, firmando la sua centesima presenza nell’italiano Superbike. Grandi battaglie anche nelle classi minori, che hanno dato il via a un nuovo anno per il Campionato Italiano Velocità.

Superbike

Sabato – A partire in pole era Luca Bernardi (Aprilia Nuova M2). A scattare accanto a lui in griglia di partenza era Alessandro Delbianco (Yamaha DMR Racing). A vincere però è stato il pluricampione italiano Michele Pirro. L’alfiere Ducati Barni Spark, non al meglio fisicamente per i postumi di un’influenza, ha approfittato nella maniera migliore delle cadute nei primi giri di gara dei suoi rivali. Andando a conquistare il primo successo stagionale con oltre sette secondi di vantaggio sugli inseguitori. Tutto nella sua centesima gara all’italiano Superbike. A difendere i colori Aprilia ci ha pensato Samuele Cavalieri. L’alfiere Nuova M2 sulla nera di Noale ha chiuso in seconda posizione. Terzo gradino del podio per Roberto Mercandelli. Ottima la sua prestazione, il “Merca” era infatti all’esordio nella categoria, con la Ducati Broncos, ed è riuscito subito ad andare a piazzamento. Il best lap è stato firmato da Alessandro Delbianco in 1’35.896, migliore quindi di circa sei decimi rispetto a quello della scorsa stagione (1’36.521, realizzato da Michele Pirro). Riguardo al tempo di gara, quello odierno è stato di 25’50.546, 8 secondi minore rispetto a quello del 2023 (25’58.863), dove non c’era il pneumatico Val-35, che ha sostituito lo 0+.

Domenica – Doppietta per il pluricampione. Michele Pirro (Ducati Barni Spark) ha iniziato nel migliore dei modi il suo 2024 al Dunlop CIV, andando a conquistare il successo anche in gara2 nel round Arrow. Il tutto partendo da un doppio sorpasso nel primo giro, a seguito del quale il tester Ducati è andato in testa senza mai più mollare la prima posizione. Secondo posto, a due secondi di distanza, per Alessandro Delbianco. L’alfiere Yamaha DMR ci ha provato a stare vicino a Pirro, riuscendoci per buona parte della gara, salvo poi doversi arrendere nel finale. Terza posizione, distante sette secondi dal vertice, per Luca Bernardi. Il pilota Aprilia Nuova M2, non al meglio fisicamente dopo la caduta di ieri, ha limitato i danni con questo podio. Il best lap è stato firmato da Alessandro Delbianco in 1’35.875, migliore quindi di circa sette decimi rispetto a quello della scorsa stagione (1’36.521, realizzato da Michele Pirro). Riguardo al tempo di gara, quello odierno è stato di 25’45.052, 13 secondi minore rispetto a quello del 2023 (25’58.863), dove non c’era il pneumatico Val-35, che ha sostituito lo 0+. In classifica generale Pirro è leader con 50 p. davanti a Cavalieri (Aprilia Nuova M2, 4° in gara) con 33 p. e Delbianco con 29 p.

SS600 NG

Sabato – Emozioni fino all’ultimo nella 600, con una battaglia serrata conclusasi solo al fotofinish. A trionfare è stato Luca Ottaviani. Il poleman di questo round Arrow, su MV Agusta Extreme, è riuscito ad avere la meglio su Davide Stirpe e Andrea Mantovani. Con i primi tre racchiusi in due decimi. Supersport 600 NG che ha visto l’esordio per gli pneumatici Dunlop, con Ottaviani che dopo la qualifica ha commentato positivamente il lavoro delle coperture. Ottimi gli inizi di stagione per Stirpe, con la Ducati del team Garage51, e di “Manto”, in sella alla Rossa di Borgo Panigale preparata dal Mesaroli Racing. Settima posizione per Lorenzo Dalla Porta (Yamaha AltoGO), incappato in un inconveniente tecnico. Tutto per una Supersport 600 NG che ha visto scattare dalla griglia oltre 40 piloti, per un considerevole colpo d’occhio.

Domenica – Trionfo Ducati in Supersport 600 NG, con un podio tutto “rosso”. A vincere è stato Andrea Mantovani (Mesaroli Racing). Primo successo stagionale per il “Manto”, che ha chiuso con 5 secondi di vantaggio sugli inseguitori. Dietro di lui, seconda posizione per Andrea Giombini (Broncos), primo piazzamento nella categoria per lui. A chiudere il podio è stato Davide Stirpe. L’alfiere del Garage51 ha dovuto stringere i denti, non al meglio fisicamente a causa della caduta rimediata nel warm up mattutino. Sfortuna per Luca Ottaviani. Il pilota MV Agusta Extreme è stato costretto al ritiro per un inconveniente tecnico mentre era in testa. Weekend da dimenticare per Lorenzo Dalla Porta, out anche oggi, per un guasto tecnico. Un doppio zero pesante in ottica campionato per il pilota Yamaha AltoGo. In classifica generale Mantovani è leader con 41 p. davanti a Stirpe con 36 p. e Giombini con 33 p.

Moto3

Sabato – Ci ha provato Elia Bartolini, buttando più volte il cuore oltre l’ostacolo. Alla fine però, complice un paio di errori, la vittoria è andata a Marcos Ruda. Lo spagnolo su 2WheelsPolito del GP Project ha battagliato per tutta la gara con il rivale del Lucky Racing Team, riuscendo alla fine a vincere. Chiudendo al meglio il sabato del round Arrow, che lo aveva visto scattare dalla pole. Menzione speciale per Bartolini, che le ha provate davvero tutte per arrivare al successo, regalando anche un paio di momenti da “rodeo”. A chiudere il podio, distante oltre 16 secondi dalla vetta, è stato Cristian Lolli, con la BeOn del team Cecchini. Da segnalare la grande pole della Moto3 di Marcos Ruda (1’41.724), distante poco meno di un decimo da quella di Jaume Masia nel Mondiale Moto3 a Misano dello scorso anno (1’41.638). Un tempo, quello del Dunlop CIV, che avrebbe permesso a Ruda di scattare dalla prima fila del Mondiale. Davanti quindi al secondo crono (1’41.881) realizzato da Ayumu Sasaki nelle qualifiche del Mondiale Moto3 dello scorso anno a Misano.

Domenica – Adrenalina a non finire in Moto3. In pista è stata bagarre fino alle ultime curve tra Marcos Ruda ed Elia Bartolini, che hanno dato vita ad un duello d’altri tempi. La vittoria è andata al pilota 2WheelsPolito GP Project, doppietta quindi per lo spagnolo qui a Misano nel round Arrow. Seconda posizione per Elia Bartolini (Lucky Racing), che aveva tagliato il traguardo per primo salvo poi essere penalizzato per track limit. La terza posizione, distante 14 secondi dal vertice, è andata a Cristian Lolli (BeOn Cecchini). In classifica generale Ruda è leader con 50 p. davanti a Bartolini con 40 p. e Lolli con 32 p.

Premoto3

Sabato – Sorride il Pasini Racing. Il team ha realizzato una doppietta nella gara1 del round Arrow, con Luca Agostinelli a vincere seguito da Gionata Barbagallo, il migliore dei tanti Pata Talenti Azzurri presenti nell’entry class del Dunlop CIV. Terzo posto per l’esordiente Lorenzo Pritelli (BucciMoto). Risultato considerevole per il vice Campione del Mondo nella MiniGP World Series 190 del 2023. Da segnalare, sempre in ottica Talenti Azzurri, la top ten di Luana Giuliani (Angeluss Team). Tutto per una Premoto3 che ha visto la sua prima gara con la griglia interamente composta da Honda NSF250R. La vittoria in pista era inizialmente andata a David Gonzalez Perez (AC Racing), salvo poi essere squalificato per irregolarità tecnica. Squalifica, per lo stesso motivo, anche per Alberto Martin Galiuto ed Edoardo Savino.

Domenica – Vittoria di David Gonzalez Perez. Lo spagnolo dell’AC Racing ha trionfato in pista, andando a conquistare il successo con oltre 11 secondi di vantaggio sugli inseguitori. Dietro di lui è stata bagarre per le restanti posizioni di vertice, una battaglia conclusasi solo al fotofinish. Ad arrivare secondo è stato Martin Alberto Galiuto (Altogo), con il pilota Pata Talento Azzurro Edoardo Savino (Leopard Academy by Roc ‘n Dea) a chiudere il podio. Primo piazzamento per lui, esordiente nella categoria. A seguire, vicinissimi ai primi, hanno chiuso Luca Agostinelli (Pasini), Gionata Barbagallo (Pasini) e Lorenzo Pritelli (BucciMoto). In classifica generale Agostinelli è primo con 38 p. davanti a Barbagallo con 31 p. e Pritelli con 26 p.

SS300

Sabato – Volata a tre nella Supersport 300, con un terzetto di Kawasaki a giocarsi la vittoria. Il successo è andato a Kevin Sabatucci. Il pilota del team MCR Squadra Corse Prodina Junior è stato bravo ad avere la meglio su Alfonso Coppola (Pedercini Corse) e Oscar Nunez Roldan (Guerreri Racing). Giornata da dimenticare per Emanuele Cazzaniga. L’alfiere Yamaha Racestar, poleman del round Arrow, è incappato in una caduta nel corso del quarto giro.

Domenica – Gara da cuori forti nella Supersport 300, dove si è deciso tutto all’ultimo giro. A lottare per la vittoria finale erano in quattro: Kevin Sabatucci, Alfonso Coppola, Oscar Nunez Roldan ed il poleman Emanuele Cazzaniga. Proprio quest’ultimo, nelle tornate finali, è incappato in una scivolata che gli ha precluso l’infuocata bagarre per la vittoria. Doppio zero pesante nel round Arrow per il pilota Yamaha Racestar. Senza Cazzaniga, a conquistare la vittoria, grazie ad un grandissimo sorprasso all’ultima curva, è stato Kevin Sabatucci (Kawasaki MCR Squadra Corse Prodina Junior). Che ha festeggiato quindi con una doppietta il suo compleanno. Dietro di lui sono arrivati Alfonso Coppola (Kawasaki Box Pedercini Corse) e Oscar Nunez Roldan (Kawasaki Guerreri Racing Team), quest’ultimo non al meglio fisicamente. In classifica generale Sabatucci è a punteggio pieno con 50 p. davanti a Coppola con 40 p. e Nunez Roldano con 32 p.

CIV Femminile

Sabato – Il CIV Femminile è sceso in pista sabato pomeriggio per il secondo turno di qualifica, in concomitanza con il WEC, Women’s European Championship. Il miglior tempo dell’italiano è andato a Josephine Bruno. La giovane pilota Pata Talento Azzurro su Kawasaki Gradaracorse, con il crono di 1’53.410 si è aggiudicata anche la seconda posizione assoluta sullo schieramento combinato. Arianna Barale (MRT Corse) con 1’56.418 è seconda nell’italiano e con il quinto tempo assoluto. A seguire Monica Robotta (1’56.621) terzo tempo nell’italiano e sesto nella generale. Sia Bruno che Barale correranno anche per l’Europeo, la cui pole è stata siglata dalla spagnola Nadia Resel Rivera (Yamaha, 1’52.184). La gara scatterà domani alle 10:40.

Domenica – Emozioni in pista, con le protagoniste di Women’s European Championship e Femminile che, come è noto, corrono nella stessa gara ma hanno classifiche separate a fine manche. A transitare per prima sotto la bandiera a scacchi è stata Natalia Rivera Resel (Yamaha), vincitrice dell’Europeo, ma a chiudere dietro di lei è stata Josephine Bruno. L’alfiere Kawasaki Gradaracorse, pilota Pata Talento Azzurro, è stata quindi seconda nel WEC ma vincitrice del CIV Femminile. A lei la prima gara dell’anno della competizione, con Monica Robotta (Kawasaki) seconda e Arianna Barale (Kawasaki MRT Corse) terza. A completare il podio del WEC è stata invece Patricia Sowa (Kawasaki).