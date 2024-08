CIV 2024 | Pirro e Delbianco trionfano nella notturna di Misano

Il Campionato Italiano Velocità è entrato nella sua seconda metà di stagione con uno degli eventi più attesi: la Racing Night. Nella cornice del Misano World Circuit Marco Simoncelli, a fare gli onori di casa è stato ancora Michele Pirro, vincitore sotto i fari della pista romagnola. Alessandro Delbianco ha invece avuto la meglio la domenica.

Superbike

Sabato – Emozioni a non finire nella categoria, con un testa a testa d’altri tempi tra Michele Pirro ed Alessandro Delbianco. Negli ultimi giri i due protagonisti hanno dato vita ad una serrata bagarre, con Delbianco che era anche riuscito a sorpassare il pluricampione italiano, salvo poi doversi arrendere solo nelle ultime curve. La vittoria, la sesta stagionale per lui, è andata quindi a Pirro (Ducati Barni Spark), che ha confermato come la Racing Night sia il “suo” palcoscenico. Il tester Ducati infatti ha sempre vinto nell’appuntamento clou del Dunlop CIV. Secondo posto per Delbianco (Yamaha DMR), bravo a provarci fino all’ultimo. Terza posizione per Luca Bernardi (Aprilia Nuova M2). In classifica generale Pirro è leader con 150 p. davanti a Delbianco con 111 e Cavalieri (Aprilia Nuova M2, 5° in gara) con 100 p.

Domenica - Capolavoro di Alessandro Delbianco. Nella gara della domenica del Round Bardahl a Misano l’alfiere Yamaha DMRha portato a casa una vittoria dal grande significato. Dopo una prima parte di manche passata a rincorrere i primi, nel finale Delbianco ha rotto gli indugi e si è presentato in scia a Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), in quel momento in testa, per due ultimi giri molto combattuti, dove alla fine ad avere la meglio è stato il romagnolo. Secondo successo stagionale per lui che, unito al quarto posto odierno di Michele Pirro (Ducati Barni Spark), gli ha permesso di recuperare punti in ottica campionato. A chiudere il podio è stato Samuele Cavalieri (Aprilia Nuova M2). In classifica generale Pirro è leader con 163 p. davanti a Delbianco con 136 p. e Cavalieri con 116 p.

Supersport 600 NG

Sabato - La prima vittoria non si scorda mai. Ancor di più se ottenuta sotto i riflettori della Racing Night. A brillare più di tutti nella Supersport 600 NG è stato Leonardo Taccini. L’alfiere Ducati Cecchini, scattato dalla pole, è stato autore di una battaglia serrata con Lorenzo Dalla Porta, fatta di sorpassi e controsorpassi. Alla fine ad avere la meglio è stato il romano, chiudendo così nel migliore dei modi la sua prima Racing Night. Secondo posto per l’ex Campione del Mondo Moto3. Dalla Porta, su Yamaha Altogo, ha provato fino all’ultimo ad avere la meglio sul rivale, pagando solo un piccolo errore nel finale. Terzo posto per Luca Ottaviani (MV Agusta Extreme), bravo ad arrivare davanti ad Andrea Mantovani (Ducati Mesaroli). Quinto posto finale per Davide Stipe (Ducati Garage 51 Barni by dto). In classifica di Campionato Stirpe è leader con 124 p. davanti a Mantovani con 94 p. e Ottaviani con 93 p.

Domenica - Luca Ottaviani è tornato a sorridere. L’alfiere MV Agusta Extreme ha conquistato la vittoria con una gara solida, dove è riuscito ad imporre il proprio passo e a dare oltre quattro secondi di distacco ai suoi avversari. Secondo successo stagionale per Ottaviani. Alle sue spalle, seconda posizione per Davide Stirpe (Ducati Garage 51 Barni by dto), bravo ad avere la meglio sul vincitore della Racing Night di ieri sera, Leonardo Taccini (Ducati Cecchini). In classifica generale Stirpe è leader con 144 p. davanti a Ottaviani con 118 e Taccini con 102 p.

Moto3

Sabato - Nel duello Italia-Spagna, caratterizzante la Moto3 del Dunlop CIV, a vincere oggi è stato il tricolore. Il successo, al termine di una serrata bagarre, è andato a Cristian Lolli, primo trionfo per lui. L’alfiere BeOn Cecchini è riuscito quindi a fermare a sei la striscia di successi consecutivi del rivale, l’iberico Marcos Ruda. Il pilota 2WheelsPolito GP Project Racing Team ha chiuso al terzo posto, con la piazza d’onore andata ad Emanuele Andrenacci (We Race-SM Pos Corse). Out nell’ultimo giro, proprio mentre era in testa alla gara, uno dei protagonisti del Campionato: Elia Bartolini (Lucky Racing Team). In classifica generale Ruda è leader con 166 p. davanti a Lolli con 122 p. e Bartolini con 100 p.

Domenica - Marcos Ruda è tornato a dettare legge. L’alfiere del 2WheelsPolito GP Project Racing Team è andato a vincere nella gara della domenica del Round Bardahl a Misano alla sua maniera, dando un distacco di oltre quattro secondi al primo dei suoi inseguitori: Elia Bartolini. E conquistando il settimo successo stagionale. Seconda posizione quindi per l’italiano del Lucky Racing Team. Terzo posto, distante però oltre 17 secondi da Ruda, per Cristian Lolli (Cecchini BeOn). In classifica generale Ruda è in vetta con 191 p. davanti a Lolli con 138 p. e Bartolini con 120 p.

Premoto3

Sabato - Finale al cardiopalma nell’entry class del Dunlop CIV, con una vittoria assegnata solo al fotofinish. A conquistare il successo è stato Alessandro Aguilar Carballo, prima vittoria per lui. Il pilota Leopard Academy by Roc’N Dea ha avuto il merito di crederci fino alla fine, riuscendo ad avere la meglio per soli 82 centesimi su Cristian Borrelli. Secondo posto quindi per l’alfiere Bucci Moto. Terza posizione per Matteo Gabarrini. Il pilota Echovit Pasini, parte del progetto Pata Talenti Azzurri FMI e VR46 Academy, ha potuto così festeggiare un podio e mettersi alle spalle un inizio di stagione difficile, condizionato dall’infortunio rimedito nei test di inizio anno. Quarta posizione per Luana Giuliani (Angeluss Team). In classifica generale Borrelli è leader con 115 p. davanti a Barbagallo (Echovit Pasini, 12° in gara) con 102 p. e Pritelli (Bucci Moto, out in gara) a 88 p.

Domenica - Emozioni a non finire nell’entry class del Dunlop CIV, con un entusiasmante testa a testa tra Edoardo Savino e Cristian Borrelli. I due hanno dato vita ad un ultimo giro fatto di sorpassi e controsorpassi, che ha tenuto col fiato sospeso fino agli ultimi centimetri di pista. Alla fine è stato capolavoro di Savino. L’alfiere Team Leopard Academy by Roc’N’Dea è riuscito ad infilare il rivale ma soprattutto a resistere all’attacco di Borrelli, andando così a conquistare la sua prima vittoria nella categoria, per lui che è all’esordio in Premoto3. Secondo posto quindi per Borrelli, con la terza posizione per Lorenzo Pritelli, entrambi tra le fila del team Buccimoto. Per un terzetto di testa composto da piloti Pata Talenti Azzurri FMI. Ai piedi del podio ha chiuso Gionata Barbagallo (Echovit Pasini). In classifica generale Borrelli è leader con 135 p. davanti a Barbagallo con 115 p. e Pritelli con 104 p.

Supersport 300

Sabato - Emozioni nella categoria. Manche resa complicata dalle condizioni meteo, con la direzione gara costretta ad esporre la bandiera rossa per la tanta pioggia. Una volta ripartite le ostilità, con una manche ridotta ad otto giri, sono arrivati in tre a giocarsi la vittoria. A trionfare, primo successo per lui, è stato Salvatore Germano. L’alfiere Kawasaki Team Chiodo Moto Racing è stato bravo ad avere la meglio nelle battute finali su Marco Truoiolo (Yamaha Team Leopard Academy by Roc’N’Dea), arrivato a due decimi dal rivale. Terza posizione per Kevin Sabatucci. Il pilota Kawasaki MCR Squadra Corse Prodina Junior rientrava proprio in questo Round Bardahl dall’infortunio che lo aveva condizionato in questa prima parte di stagione. L’ascolano ha festeggiato così al meglio il rientro in pista. In classifica generale Coppola è leader con 127 p. (Kawasaki Box Pedercini, 10° in gara) davanti a Fina (Kawasaki MCR Squadra Corse Prodina Junior, 5° in gara) con 89 p. e Cazzaniga (Yamaha Racestar, 4° in gara) con 87 p.

Domenica - Arrivo al cardiopalma nella categoria, con un finale che ha visto una volata a quattro per giocarsi la vittoria. Il successo, il secondo per lui in stagione, è andato ad Alfonso Coppola, con l’alfiere Kawasaki Box Pedercini Corse che è riuscito a piazzare la zampata vincente proprio nel finale. La seconda posizione è stata conquistata da Davide Bollani (Yamaha), primo piazzamento per lui, davanti ad Emanuele Cazzaniga (Yamaha Racestar). Con Giacomo Zannoni (Kawasaki E&E Squadra Corse) ai piedi del podio. In classifica generale Coppola è in testa con 152 p. davanti a Cazzaniga con 103 p. e Guido Fina (Kawasaki MCR Squadra Corse Prodina Junior), out in gara, a 89 p.