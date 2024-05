CIV 2024 | A Vallelunga Pirro firma la doppietta

Dopo la doppietta di Misano, Michele Pirro si è confermato dominatore del Campionato Italiano Velocità anche a Vallelunga. Il pluricampione ha vinto entrambe le gare e ora in classifica vola con 40 punti di vantaggio su Samuele Cavalieri, secondo nella generale.

Superbike

Sabato - Tre su tre per Michele Pirro. Il pilota Ducati Barni Spark ha ottenuto la vittoria in gara1 a Vallelunga, centrando quindi il terzo successo di fila nel Dunlop CIV. Ma che fatica. La gara, interrotta per bandiera rossa a causa della caduta di Alberto Butti (Ducati Barni Spark), era ripartita sulla distanza di nove giri. Una sorta di Sprint Race, che ha regalato emozioni e spettacolo. Ad essere in testa, fino al penultimo giro, è stato Roberto Mercandelli (Ducati Broncos), che ha provato fino all’ultimo a portarsi a casa un clamoroso successo, salvo poi doversi arrendere al pluricampione italiano. Pirro infatti ha tallonato Mercandelli per tutti e nove i giri, infilandolo alla penultima tornata. Piazza d’onore per Mercandelli, cha ha centrato così il secondo podio stagionale. Un ottimo risultato per un pilota alle prime gare in Superbike. Dietro i due ducatisti è stata battaglia fino al fotofinish per il terzo gradino del podio, andato ad Alessandro Delbianco (Yamaha DMR), bravo ad avere la meglio su Luca Bernardi (Aprilia Nuova M2). In classifica Pirro è a punteggio pieno con 74 p. davanti a Delbianco con 45 p. e Samuele Cavalieri (Aprilia Nuova M2, 5° in gara) con 44 p.

Domenica - Poker del pluricampione italiano. Michele Pirro (Ducati Barni Spark) ha ottenuto bottino pieno anche a Vallelunga, andando a vincere gara2 e firmando così una splendida doppietta nel Round Corriere dello Sport. In pista non c’è stata storia, con il tester Ducati scattato bene in partenza che ha condotto in solitaria, andando a prendersi la prima posizione con 4 secondi di vantaggio sugli inseguitori. Dietro di lui doppietta per l’Aprilia Nuova M2, con Luca Bernardi secondo e Samuele Cavalieri terzo. Quarto posto per l’esordiente nella categoria Roberto Mercandelli (Ducati Broncos). Solo ottavo Alessandro Delbianco (Yamaha DMR), vittima di una caduta al nono giro, a seguito della quale è riuscito comunque a ripartire e a chiudere la gara. In classifica generale Pirro è leader con 100 p. davanti a Cavalieri con 60 p. e Delbianco con 53 p.

SS600 NG

Sabato - Tocco “mondiale” per la 600 del Dunlop CIV. A vincere, primo successo stagionale per lui, è stato Lorenzo Dalla Porta (Yamaha Altogo). Il Campione del Mondo Moto3 2019, scattato dalla pole, è andato a trionfare con un margine di oltre quattro secondi sugli inseguitori. Alle sue spalle è stata bagarre per le restanti posizioni di vertice. Ad avere la meglio per il secondo gradino del podio è stato Luca Ottaviani (MV Agusta Extreme), bravo a sopravanzare Andrea Giombini. Il romano, su Ducati Broncos, si è consolato però con la leadership di Campionato. Quarta posizione finale per Stefano Valtulini (Yamaha Promodriver Organization) con Davide Stirpe (Ducati a Garage 51 Barni by dto) quinto. In classifica generale Giombini è al vertice con 49 p. davanti a Stirpe con 47 p. e Ottaviani con 45 p.

Domenica - Gara dalle mille emozioni nella 600, con un finale thrilling. In pista è stata battaglia tra Davide Stirpe, Luca Ottaviani e Alessandro Sciarretta per la vittoria, in una bagarre d’altri tempi. Il successo alla fine è andato a Stirpe. L’alfiere Ducati Garage 51 Barni by dtoè tornato così ad occupare il primo gradino del podio. Una vittoria dal sapore speciale per lui, romano, e per i suoi tifosi. Impreziosita dalla leadership di Campionato. Secondo posto per Alessandro Sciarretta (Ducati ZPM Motorsport Racing) primo podio per lui nella categoria. Terzo posto per Luca Ottaviani. L’alfiere MV Agusta Extreme Racing era passato sotto la bandiera a scacchi in prima posizione, salvo poi essere penalizzato per track limit. In classifica generale Stirpe è leader con 72 p. davanti a Ottaviani con 61 p. e Giombini (out per una scivolata) a 49 p.

Moto3

Sabato - Tripletta per Marcos Ruda. L’alfiere 2WheelsPoliTo GP Project Racing Team ha centrato il terzo successo di fila al Dunlop CIV, andando a vincere con oltre 11 secondi di vantaggio sui suoi inseguitori. Sfortuna per Elia Bartolini (Lucky Racing), costretto al ritiro per un problema tecnico. Alle spalle di Ruda, adrenalina e spettacolo per il secondo e terzo posto. La battaglia si è conclusa solo al fotofinish, con Cristian Lolli (BeOn Cecchini) bravo ad infilare gli avversari alla Roma. Terzo posto per Erik Michielon (BeOn We Race-SM Pos Corse), con Edoardo Liguori (BeOn AC Racing), ed Emanuele Andrenacci (BeOn We Race-SM Pos Corse) a seguire, vicinissimi a Lolli e Michielon. In classifica generale Ruda è leader a punteggio pieno con 75 p. davanti a Lolli con 52 p. e Bartolini con 40 p.

Domenica - Come per la Superbike, anche la Moto3 ha “messo sul tavolo” un poker, quello di Marcos Ruda. L’alfiere 2WheelsPoliTo GP Project Racing Team ha fatto doppietta a Vallelunga, andando a vincere anche alla domenica, dimostrando così il suo gran momento di forma. E firmando anche il nuovo tempo record di 1’41.739. Dietro lui, seconda posizione per Elia Bartolini, con il pilota Lucky Racing bravo a reagire dopo l’inconveniente tecnico che lo aveva escluso dai giochi ieri. Terza posizione per Cristian Lolli (BeOn Cecchini Racing), distante però ben 27 secondi da Ruda. In classifica generale Ruda è leader con 100 p. davanti a Lolli con 68 p. e Bartolini con 60 p.

Premoto3

Sabato - Emozioni fino all’ultimo centimetro di pista in Premoto3, con un arrivo in volata che ha coinvolto tre piloti. A vincere è stato il poleman Cristian Borrelli (Bucci Moto Factory), davanti ad Edoardo Savino (Team Leopard Academy by Roc’N’Dea) e Gionata Barbagallo (Team Echovit Pasini Racing), quest’ultimo che si è consolato con la leadership di Campionato. Da segnalare la prestazione di Savino, esordiente nella categoria, che ha realizzato il nuovo lap record (1’47.026) all’ultimo giro. Tutto per un podio targato interamente Pata Talenti Azzurri FMI. In classifica generale Barbagallo è in vetta con 47 p. davanti a Pritelli (quarto in gara, Bucci Moto Factory) a 39 p. con Luca Agostinelli (presente solo a Misano come wild card) a 38 p.

Domenica - Ancora emozioni fino all’ultimo in Premoto3. Ad arrivare a giocarsi la vittoria, in volata, sono stati in quattro piloti. Alla fine è stato Cristian Borrelli (Bucci Moto) a vincere, conquistando così una splendida doppietta in questo Round Corriere dello Sport Roma Vallelunga. Vicinissimo a lui ha chiuso Martin Alberto Galiuto (Altogo Racing Team), con Matteo Gabarrini (Team Echovit Pasini Racing) terzo. Ottima la prestazione del pilota Pata Talento Azzurro FMI e parte della VR46 Academy, al rientro a Vallelunga dopo l’infortunio patito nei test di inizio anno. Quarto posto per Gionata Barbagallo (Team Echovit Pasini Racing), che si è consolato però con la leadership di Campionato. Sfortuna per Edoardo Savino. L’alfiere Team Leopard Academy by Roc’N’Dea era in piena bagarre con i primi per la vittoria, salvo poi incappare in una caduta nell’ultimo giro. In classifica generale Barbagallo è leader con 60 p. davanti a Borrelli con 57 e Galiuto con 51.

SS300

Sabato - Discorso simile, rispetto alla Premoto3, per la Supersport 300. La gara ha visto una battaglia a cinque per la vittoria, al termine della quale ad esultare è stato Emanuele Cazzaniga. L’alfiere Yamaha Racestar ha fatto fruttare così nel migliore dei modi la pole ottenuta nella mattinata. Dietro di lui è stato arrivo al fotofinish, con Alfonso Coppola (Kawasaki Box Pedercini Corse) e Guido Fina (Kawasaki MCR Squadra Corse Prodina Junior Kawasaki) a chiudere il podio, seguiti da Giacomo Zannoni (Kawasaki E&E Squadra Corse) e Nicola Plazzi (Kawasaki MGIM Corse). In classifica generale Coppola è ora leader con 60 p. davanti a Sabatucci con 50 p. (assente a Vallelunga perché infortunato) e Fina a 33 p.

Domenica - Bagarre e adrenalina nella 300, con una gara che ha visto la battaglia per la vittoria concludersi solo al fotofinish. Il successo è andato ad Alfonso Coppola, con il pilota Kawasaki Box Pedercini Corse che ha doppiamente festeggiato, perché grazie ai risultati di Vallelunga si presenterà al Mugello da leader della classifica. Alle sue spalle, seconda posizione per Guido Fina (Kawasaki MCR Squadra Corse Prodina Junior), con Chris Wright (Kawasaki 2 R Racing) al terzo posto, primo podio per lui nella categoria. Quarto posto per Emanuele Cazzaniga (Yamaha Racestar). In classifica generale Coppola è primo con 85 p. davanti a Fina con 53 p. e Sabatucci (out per infortunio) a 50 p.