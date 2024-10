CIV 2024 | A Imola si è conclusa la stagione: assegnati i titoli

Nella splendida cornice di Imola, si è conclusa la stagione 2024 del CIV, che aveva il titolo Superbike già assegnato a Michele Pirro, ormai uomo dei record nel Campionato Italiano Velocità. Molti titoli erano però ancora da assegnare e l'adrenalina non è mancata su uno degli autodromi più iconici del mondo. Sempre con uno sguardo rivolto verso il cielo, con un ricordo a Luca Salvadori, campione postumo del National Trophy 1000.

Superbike

Sabato - A transitare per primo sotto la bandiera a scacchi è stato Lorenzo Zanetti. A vincere è stato invece Alessandro Delbianco. Con il titolo Superbike già conquistato da Michele Pirro ad inizio mese al Mugello, l’attenzione era tutta per la seconda e terza posizione finale nonché per la presenza in pista del Campione CIV Superbike 2023: Lorenzo Zanetti. Gara perfetta la sua, con la Ducati Broncos n1 Zanetti è stato infatti quasi sempre in vetta, riuscendo a passare davanti a tutti sotto la bandiera scacchi. “Zorro” che, in virtù del doppio long penalty da scontare a causa dell’incidente dello scorso anno, ha chiuso in quarta posizione. Vittoria per Alessandro Delbianco (Yamaha DMR Racing), la terza per lui quest’anno, bravo a stare sempre in scia di Zanetti, con Michele Pirro (Ducati Barni Spark) secondo e Samuele Cavalieri (Aprilia Nuova M2) terzo. In classifica generale Pirro è a 228 p. davanti a Delbianco con 177 p. e Cavalieri con 156 p.

Domenica - Emozioni e colpi di scena nella categoria, con la vittoria andata a Lorenzo Zanetti. Il Campione CIV 2023 ha ottenuto il successo nell’ultima gara dell’anno, onorando al meglio il numero 1 sulla carena della sua Ducati Broncos. In una giornata dal sapore particolare per il team, con il ricordo di Luca Salvadori. Alle sue spalle, finale rocambolesco. Delbianco e Bernardi erano infatti in lotta per la seconda posizione quando proprio all’ultimo giro, in variante bassa, Bernardi toccava Delbianco, costringendo entrambi al taglio di variante. La seconda posizione andava comunque a Delbianco (Yamaha DMR Racing) con il terzo posto per Samuele Cavalieri (Aprilia Nuova M2) e il quarto per Bernardi. Sesta posizione per Michele Pirro (Ducati Barni Spark). Il Campione 2024 ha pagato un contatto con Delbianco nell’ultimo giro, episodio che lo ha estromesso dalla lotta per la vittoria. In classifica di Campionato Pirro è Campione con 228 p. davanti a Delbianco con 197 p. e Cavalieri con 172 p. Classifica Team: Barni Spark Racing Team p.238, Nuova M2 Racing p.209, DMR Racing p.199. Classifica Case: Ducati p.253, Yamaha p.215, Aprilia p.209.

Supersport 600NG

Sabato - Arrivare davanti a Davide Stirpe per continuare a lottare per il titolo. Questa era la missione odierna di Luca Ottaviani. Scattato dalla pole, l’alfiere MV Agusta Extreme ha centrato l’impresa, rimanendo in testa quasi per tutta la gara e andando a conquistare un’importantissima vittoria. Quarto successo stagionale per lui. La seconda posizione è andata ad Andrea Giombini (Ducati Broncos), bravo a restare vicino a Ottaviani. Terzo podio in questo 2024 per Giombini. Il terzo posto è stato conquistato da Davide Stirpe. Il pilota Ducati Garage 51 Barni by dto ha mantenuto così la vetta della classifica generale con 205 punti, 17 in più rispetto al rivale di questa stagione: Luca Ottaviani. Tutto ad una sola gara dal termine. Terzo posto in classifica generale con 129 p. per Leonardo Taccini (Ducati Cecchini, 11esimo in gara).

Domenica - Vittoria per Luca Ottaviani, titolo per Davide Stirpe. L’ultima gara dell’anno, con il titolo in palio, è stata vinta dall’alfiere MV Agusta Extreme, che ha fatto tutto quello che poteva per provare a conquistare il Campionato, salvo doversi arrendere al rivale di una stagione: il pilota Garage 51 Barni by dto, a cui è bastato il sesto posto finale per laurearsi Campione 2024. Terzo titolo per Stirpe nella categoria, dopo quelli nel 2017 e nel 2021. Stirpe che ha chiuso il 2024 con tre vittorie e sei podi. Seconda posizione in pista per Mattia Rato (Ducati 2R Racing), primo piazzamento per lui, che in questo round XLMOTO ha corso anche nella Supersport 300. Terzo gradino del podio per Andrea Mantovani (Ducati Mesaroli). In classifica generale Stirpe è Campione con 215 p. davanti a Ottaviani con 213 p. e Taccini (Ducati Cecchini, 12esimo in gara) con 133 p. Classifica Team: Extreme Racing Service p.218, Garage 51 Barni by dto p.218, Cecchini Racing Team p.133. Classifica Case: Ducati p.266, MV Agusta p.220, Yamaha p.165.

Moto3

Sabato - Colpo di scena nella categoria, con Marcos Ruda che al nono giro, mentre era in testa, è stato costretto al ritiro per un problema tecnico. Tante le cadute in pista, una anche per Cristian Lolli (BeOn Cecchini). Alla fine la vittoria è andata ad Erik Michielon, primo successo nella categoria per l’alfiere BeOn We Race-SM Pos Corse. Giornata di prime volte, perché ad arrivare secondo è stato Valentino Casalboni (BeOn Cecchini) con Pierfrancesco Venturini (BeOn AC Racing) terzo, primo podio per entrambi. La gara è stata interrotta a due giri dalla fine per bandiera rossa, esposta a causa delle diverse cadute in pista. In classifica generale Ruda, già Campione al Mugello ad inizio mese, è in testa con 231 p. davanti alla coppia Lolli-Bartolini a 170 p. con Michielon a 106 p. Bartolini assente perché impegnato ad Aragon nel Mondiale Supersport 300.

Domenica - Passerella trionfale per Marcos Ruda. Il pilota 2WheelsPoliTo GP Project, con il titolo già ottenuto al Mugello ad inizio mese, ha vinto anche l’ultima gara dell’anno, chiudendo così il 2024 con otto vittorie e due podi. Secondo posto per Cristian Lolli (BeOn Cecchini), con Kristian Anthony Daniel Jr (Lucky Racing) terzo classificato. In classifica di Campionato Ruda è Campione con 256 p. davanti a Lolli con 190 p. Bartolini (assente perché impegnato nel Mondiale 300 ad Aragon) con 170 p. Classifica Costruttori: 2WheelsPoliTo p.269, BeOn p.218, Honda p.86. Classifica Team: GP Project Racing Team p. 269, Cecchini Racing Team p. 210, Lucky Racing Team p. 186.

Premoto3

Sabato - L’entry class del Dunlop CIV ha un nuovo Campione, Cristian Borrelli. Trionfo per il pilota Bucci Moto, che ha conquistato il titolo ottenendo la vittoria in pista, dopo aver conquistato la pole, andando addirittura a firmare il giro veloce della gara proprio all’ultima tornata (2’04.236). Quinto successo stagionale per lui, con tre podi. In pista, alle spalle del Campione è arrivato Edoardo Savino (Team Leopard Academy by Roc’N’Dea) con Gionata Barbagallo (Team Echovit Pasini Racing) terzo e Luana Giuliani (Angeluss Team) ai piedi del podio. Tutti piloti Pata Talenti Azzurri FMI. La gara era stata interrotta al 4° giro per bandiera rossa esposta a causa della pioggia. In classifica Borrelli è quindi Campione con 205 p. davanti a Barbagallo con 160 p. e Savino con 154 p.

Domenica - Trionfo per Cristian Borrelli. L’alfiere Bucci Moto Factory ha festeggiato come meglio non si poteva il titolo conquistato ieri, andando a vincere anche oggi in gara grazie ad un bel sorpasso nel giro finale sul rivale, Martin Galiuto. Chiudendo così la stagione con sei vittorie e tre podi. Secondo posto per Galiuto (Altogo Racing Team), distante solo un decimo dal vincitore. Sul terzo gradino del podio il pilota Pata Talento Azzurro FMI e parte della VR46 Academy Matteo Gabarrini (Team Echovit Pasini Racing). In classifica generale Borrelli è Campione con 230 p. davanti a Barbagallo (Team Echovit Pasini Racing, 13° in gara) con 163 p. e Savino (Team Leopard Academy by Roc’N’Dea, out in gara) con 154 p. Classifica Team: Bucci Moto Factory p.256, Team Leopard Academy by Roc’N’Dea p.203, Team Echovit Pasini Racing p.203.

Supersport 300

Sabato - Emozioni fino all’ultimo nella categoria. La vittoria è andata ad Emanuele Cazzaniga, la terza stagionale per lui. L’alfiere Yamaha Racestar è riuscito così a mantenere aperto il Campionato, in virtù del risultato del suo diretto rivale, Alfonso Coppola (Kawasaki Pedercini), 6° in gara. Ad una manche dal termine Coppola è in testa con 184 p. e Cazzaniga secondo a -16. Tornando alla gara, seconda posizione per Mattia Rato (Kawasaki 2R Racing) con Giacomo Zannoni (Kawasaki E&E Squadra Corse) a chiudere il podio. Da segnalare come Rato in questo weekend sia impegnato sia nella Supersport 600 NG che nella 300. Guardando alla classifica generale, dopo Coppola e Cazzaniga, il terzo posto è di Zannoni con 137 p.

Domenica - Successo per Emanuele Cazzaniga, titolo per Alfonso Coppola. La vittoria nell’ultimo appuntamento stagionale è andata all’alfiere Yamaha Racestar, che ha dato il massimo per provare ad ottenere il Campionato, arrendendosi solo alla fine al rivale di tutto l’anno: il pilota Kawasaki Box Pedercini, che con il quinto posto in pista si è laureato Campione 2024. Due vittorie e cinque podi per Coppola in questa stagione. Seconda posizione in gara per Mattia Rato (Kawasaki 2 R Racing) che ha realizzato così un’impresa d’altri tempi, andando a podio nello stesso giorno sia nella 600 che nella 300. Terza posizione per Davide Bollani (Yamaha). In classifica generale Coppola è Campione con 195 p. davanti a Cazzaniga con 193 p. e Zannoni con 150 p. Classifica Team: Box Pedercini Corse primo classificato. Classifica Case: Kawasaki p. 280, Yamaha p. 230.

CIV Femminile

Sabato - Emozioni fino all’ultimo, con la gioia finale del titolo italiano. La vittoria in gara è andata a Josephine Bruno. La pilota Kawasaki Gradaracorse si è laureata campionessa italiana nel migliore dei modi, Bruno era stata infatti autrice della pole position e ha realizzato il miglior giro in gara proprio all’ultima tornata (2’11.610). Sesto successo stagionale per lei. Alle sue spalle, seconda posizione per Monica Robotta (Kawasaki) con Nicole Cicillini (Yamaha) terza. In classifica generale Bruno è quindi campionessa con 159 p. davanti a Nicole Cicillini con 122 p. e Denise Dal Zotto (Yamaha, quarta in gara) a 119 p.

Domenica - La Campionessa vince ancora. Josephine Bruno (Kawasaki Gradaracorse), dopo il successo di ieri e la conquista del titolo, ha chiuso come meglio non poteva questa stagione di CIV Femminile, andando ad ottenere la vittoria anche oggi. Archiviando così la stagione con sette vittorie. Alle sue spalle, in pista, Nicole Cicillini (Yamaha) brava a migliorarsi dopo il terzo posto di ieri. A chiudere il podio è stata Monica Robotta (Kawasaki). In classifica generale Bruno è Campionessa con 185 p. davanti a Cicillini con 142 p. con Dal Zotto (Yamaha, out in gara) a 119 p.