CIV 2023 | Vallelunga: Pirro trionfa, poi cade. Bernardi vince

Vallelunga ha ospitato questo fine settimana il terzo appuntamento della stagione 2023 del CIV. Il campionato italiano è arrivato a metà del suo calendario e anche nel weekend romano non sono mancate azioni e colpi di scena. Se nella manche del sabato in Superbike Michele Pirro non ha avuto rivali andando a trionfare come ci ha abituati, in Gara 2 ha dovuto fronteggiare un rivale tosto. Luca Bernardi gli ha dato filo da torcere e nelle ultime fasi il pluricampione italiano è incappato in una scivolata che ha di fatto consegnato la prima vittoria nel campionato nazionale al pilota di San Marino. Di seguito la cronaca di tutte le classi impegnate a Vallelunga.

SBK

Sabato - L’alfiere Ducati Barni, scattato dalla pole, ha fatto gara alla sua maniera, andando a vincere in solitaria con un vantaggio di otto secondi sui rivali. Firmando il quarto successo consecutivo nelle ultime cinque gare. Dietro di lui, seconda posizione per Lorenzo Zanetti. Il pilota Ducati Broncos prosegue quindi nella sua striscia di podi. “Zorro” infatti, dopo la vittoria nella gara inaugurale di Misano, ha sempre chiuso tra i primi tre. Ultimo gradino del podio per Riccardo Russo, primo piazzamento in questa stagione per il pilota Honda DMR. A transitare terzo sotto la bandiera a scacchi era stato inizialmente Samuele Cavalieri (Aprilia Nuova M2), salvo poi essere penalizzato per long lap penalty non regolare e aver chiuso quarto. In classifica generale Pirro è leader con 109 p. davanti a Zanetti con 97 p. e Vitali (Honda Improve, out per una caduta in gara) a 55 p.

Domenica - Non sono mancate le emozioni nelle gare della domenica del Round Helite da Vallelunga, a cominciare dal finale thriller in Superbike. Con Luca Bernardi a conquistare la sua prima vittoria nella classe regina dell’italiano. La gara ha visto Michele Pirro (Ducati Barni) condurre in testa, con l’alfiere Aprilia Nuova M2 bravo a restare sempre molto vicino al pluricampione italiano. Proprio all’ultimo giro, Bernardi ha trovato il guizzo per superare Pirro, incappato in una caduta alla Esse. Seconda posizione per Lorenzo Zanetti. Il portacolori Ducati Broncos ha allungato così la sua striscia di podi consecutivi, portandola a sei, e complice la caduta di Pirro ha conquistato la vetta della generale. Terzo gradino del podio per Simone Saltarelli (Honda TCF Racing Team), al secondo piazzamento 2023. In classifica generale Zanetti è leader con 117 p. seguito da Pirro a 109 p. e Bernardi a 76 p.

SS600

Sabato - Adrenalina in Supersport 600NG. La vittoria, la prima per lui, è andata ad Emanuele Pusceddu (Yamaha J Angel) davanti a Luca Ottaviani (MV Agusta Extreme) con Simone Corsi a chiudere il podio. Il pilota Yamaha AltoGo aveva inizialmente conquistato la prima posizione, salvo poi essere penalizzato per un deciso sorpasso effettuato nelle fasi finali di gara su Roberto Mercandelli (Yamaha Rosso e Nero), caduto a seguito del sorpasso. Quinta posizione per il leader in classifica generale, Marco Bussolotti (Yamaha Axon Seven), in vetta con 74 p. davanti a Corsi con 71 p. e Pusceddu con 61 p.

Domenica - Vittoria per Roberto Mercandelli. Dopo l’episodio di ieri, il pilota Yamaha Rosso e Nero è andato a vincere alla domenica, primo successo per lui in questo 2023, con quattro secondi di vantaggio sugli inseguitori. Seconda posizione per Simone Corsi. L’alfiere Yamaha AltoGO, grazie al piazzamento, ha conquistato la leadership di campionato. Dietro di loro, battaglia per l’ultimo gradino del podio tra Pusceddu e Roccoli (Yamaha Promodriver), con il centauro Yamaha J Angel a precedere di soli quattro millesimi il pluricampione italiano. In classifica generale Corsi è in vetta con 91 p.davanti a Bussolotti (Yamaha Axon Seven, quinto in gara) a 85 p. e Pusceddu a 77 p.

Moto3

Sabato - Trionfo per Vicente Perez Selfa. Lo spagnolo 2WP GP Project ha dimostrato tutto il suo valore. Partito dalla pole, ha fatto gara a se, andando a vincere con ben 26 secondi di vantaggio sul gruppo dei suoi inseguitori. Dietro di lui, incredibile Elia Bartolini. L’alfiere Lucky Racing è incappato in una caduta nei primi giri. Rientrato, ha iniziato una rimonta che lo ha portato a giocarsi il podio con altri tre avversari. La battaglia per la seconda posizione, conclusa in volata, ha premiato proprio Bartolini, davanti a Leonardo Abruzzo (BeOn AC Racing), Cristian Lolli (BeOn Cecchini) e Michele Amadori (Beon Renzo Sandroni). In classifica generale Perez Selfa è leader con 108 p. davanti ad Abruzzo con 64 p. e Lolli con 58 p.

Domenica - Perez Selfa non ha rivali. Il pilota 2WP GP Project ha fatto doppietta, andando a vincere anche alla domenica nello stesso modo di ieri: dominando dall’inizio alla fine e tagliando il traguardo con 26 secondi di vantaggio sugli inseguitori. Alle sue spalle è stata bagarre a quattro per le restanti posizioni di vertice. Una lotta conclusasi solo al fotofinish, con Erik Michielon (BeOn Pos Corse) bravo ad avere la meglio e a conquistare il suo primo podio in Moto3. Terza posizione per Leonardo Abruzzo (BeOn AC Racing) con Cristian Lolli (BeOn Cecchini) quarto e Michele Amadori (BeOn Renzo Sandroni) quinto. In classifica generale Perez Selfa è leader con 133 p. davanti ad Abruzzo con 80 p. e Lolli con 71 p.

Premoto3

Sabato - Emozioni in Premoto3, con un arrivo in volata che ha visto quattro piloti impegnati a giocarsi la vittoria. A trionfare è stato Edoardo Liguori (2WP Pasini) bravo a dare il massimo nelle ultime curve. Dietro di lui, vicinissimi, hanno chiuso nell’ordine Pierfrancesco Venturini, Gabriel Tesini (entrambi Brevo AC Racing) e Cristian Borrelli (Buccimoto). Nona posizione per Elisabetta Monti (Brevo AC Racing), una delle due ragazze, insieme a Josephine Bruno, parte del progetto Pata Talenti Azzurri FMI. In classifica generale Liguori è primo con 106 p. davanti a Cavalletto con 57 p. e Brian Diego Uriarte a 56 p. Questi ultimi due assenti perché infortunati.

Domenica - Assolo di Edoardo Liguori. Il pilota 2WP Pasini ha condotto la gara in solitaria, imponendo un ritmo insostenibile per i suoi avversari e andando a vincere con quattro secondi e mezzo di vantaggio sui rivali. Realizzando una perentoria doppietta. Dietro di lui, bagarre per le restanti posizioni di vertice, con Gabriel Tesini (Brevo AC Racing) secondo, bravo a ripetere il piazzamento di ieri, e Cristian Borrelli (Buccimoto) terzo. A comporre un podio tutto targato Pata Talenti Azzurri. In classifica generale Liguori è leader e allunga con 131 p. davanti a Tesini con 75 p. e Venturini (Brevo Ac Racing, quinto in pista) a 67 p.

SS300

Sabato - Battaglia fino agli ultimi metri di pista nella 300. La gara ha visto una bagarre a quattro, dove a spuntarla è stato Bruno Ieraci. L’alfiere Kawasaki Prodina Ircos è riuscito ad avere la meglio sulla Yamaha Racestar di Emanuele Cazzaniga e sulla Kawasaki Guerreri di Oscar Nunez Roldan, penalizzato di una posizione per track limit. Quarto posto, vicinissimo ai primi, per Alfonso Coppola (Yamaha). Out per caduta uno dei protagonisti del campionato, Matteo Vannucci (Yamaha AG Motorsport). In classifica generale Ieraci è leader con 111 p. davanti a Nunez Roldan con 74 p. e Vannucci con 65 p.

Domenica - Emozioni a non finire nella 300. La gara ha visto una bagarre a cinque per la conquista della vittoria, dove a spuntarla al fotofinish è stato ancora Bruno Ieraci. Il pilota Kawasaki Prodina ha firmato così la sua seconda doppietta stagionale, riuscendo a battere Matteo Vannucci (Yamaha AG Motorsport) secondo, con Alfonso Coppola (Yamaha) a chiudere il podio e Mattia Martella (Kawasaki EE Squadra Corse) e Oscar Nunez Roldan (Kawasaki Guerreri) rispettivamente quarto e quinto. In classifica generale Ieraci è leader con 136 p. davanti a Vannucci con 85 p. e Nunez Roldan a 85 p.