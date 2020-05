CISP: doppia data ad Imola nel nuovo calendario 2020

E' luglio il mese che dovrebbe segnare la ripartenza del Campionato Italiano Sport Prototipi in questa stagione martoriata dalla pandemia di Coronavirus.

ACI Sport ha mantenuto i sei appuntamenti inizialmente previsti, reinserendo in coda al nuovo calendario il round di Imola saltato a maggio, mentre per quello che doveva tenersi a Misano Adriatico in giugno non è stata possibile una riprogrammazione, ma una sostituzione con una seconda data sempre sul circuito del Santerno.

Si parte quindi in estate sulla pista toscana del Mugello, che mantiene il suo slot così come Misano ad agosto, Vallelunga a settembre e Monza in ottobre.

La prima tappa sull' "Enzo e Dino Ferrari" di Imola sarà invece il 30 agosto, mentre la seconda concluderà la stagione il 22 novembre.

Tutti gli ACI Racing Weekend dovranno seguire il protocollo tecnico-sanitario approvato dal CONI riguardo norme di sicurezza con distanziamento sociale e quant'altro.

CALENDARIO CISP 2020

17-19 luglio - MUGELLO

31 luglio-2 agosto - MISANO

28-30 agosto - IMOLA

18-20 settembre - VALLELUNGA

16-18 ottobre - MONZA

20-22 novembre - IMOLA