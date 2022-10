CIRT | Il Rally del Brunello sarà il gran finale del 2022

Carica lettore audio

Il Rally del Brunello è stato inserito ufficialmente nel calendario del Campionato Italiano Rally Terra 2022. La gara organizzata da Scuderia Etruria Sport che si svolgerà a Montalcino, in provincia di Siena, nelle giornate del 10-11 dicembre è stata indicata dalla Commissione Rally ACI Sport come l’appuntamento ideale per sostituire il già annullato Liburna Terra.

La serie tricolore moderna dedicata agli specialisti della polvere si concluderà comunque in Toscana, con il suo sesto appuntamento stagionale, al fianco delle auto storiche impegnate nella sfida finale del Campionato Italiano Rally Terra Storico, per il quale il Brunello aveva già la validità.

"La Commissione Rally da me presieduta si sta costantemente impegnando per dare una soluzione ai problemi legati alla rinuncia inaspettata di alcune delle ultime gare della serie", ha affermato il Presidente, Daniele Settimo.

"In particolare per quanto riguarda il CIRT la situazione si è particolarmente complicata, sia per la rinuncia della Liburna, sia per i problemi collegati alla alluvione nelle Marche che ha costretto gli organizzatori della gara organizzata dalla PRS Group a cercare altra data".