Suzuki Rally Cup | Si torna in azione: 15 iscritti al RallyLana

Da quando la Suzuki Rally Cup ha infiammato gli asfalti leggendari della Targa Florio sono passati ben 68 giorni, periodo in cui l’attesa di risalire al volante delle vetture giapponesi si è trasformata in trepidazione, per riaccendere ancora una volta le attesissime sfide del monomarca nipponico.

Il prossimo 21-22 luglio è dunque, finalmente, il momento di tornare all’azione per il trofeo dal Sol Levante, giunto sulle strade del 36° RallyLana al quarto appuntamento della stagione 2023. Dall’ultima volta che le Suzuki Swift e Baleno hanno messo le ruote sulle cronometrate tanto è cambiato: la stagione in primis, con il caldo afoso che potrà essere un fattore determinante, ma soprattutto il numero degli iscritti, in costante crescita dall’inizio dell’anno.

A Biella saranno infatti 15 gli equipaggi al via della gara, valida per il Campionato Italiano Rally Asfalto, con due ulteriori aggiunte in corso d’opera: i driver Jean Claude Vallino e Marco Longo. Essendo il primo anche under25 continua ad aumentare il numero di piloti in gara per la speciale classifica giovanile, che sugli asfalti piemontesi saranno nuovamente più della metà; un’ulteriore conferma della bontà della Suzuki Rally Cup, soprattutto per i piloti giovani in cerca di esperienze altamente formative.

I protagonisti del trofeo

Dopo aver dominato su ogni asfalto d’Italia affrontato, dalla Sicilia al Piemonte passando per la Toscana, Matteo Giordano e Manuela Siragusa sono pronti a far nuovamente da lepre tra tutti gli equipaggi su Suzuki. L’en plein di punti e vittorie fatto finora candida infatti il pilota cuneese come punto di riferimento in termini di prestazioni e classifica, ma dietro di lui i tanti e talentuosi giovani sono pronti a tentare il tutto per tutto per fermare l’avanzata del vincitore in carica; e chissà se il caldo potrebbe rimescolare le carte in tavola.

Primo su tutti l’attuale secondo in classifica e leader della classifica under25 Alessandro Forneris, che insegue con Luigi Cavagnetto a 26 punti di distanza, con 3 piazzamenti di livello in tutte le uscite stagionali. Un altro giovane pilota, Sebastian Dalla Piccola navigato da Fabio Andrian, secondo alla Targa a 39 punti da Giordano, si prepara all’assalto del vertice, braccato però dal più esperto Roberto Pellè che nonostante l’assenza al Rally di Alba si trova, in coppia con Luca Franceschini, ad una manciata di punti dal podio grazie al secondo posto siciliano.

A bordo delle Suzuki Swift Sport Hybrid saranno poi anche Filippo Gelsomino, in coppia con Herve Navillod, e Davide Bertini navigato da Luca Vignolo. Gelsomino è attualmente quarto nella classifica riservata ai piloti più giovani, e proprio sugli asfalti biellesi potrebbe cercare l’assalto al podio di categoria.

Torna invece, dopo l’esperienza fatta nella stagione passata anche Marcello Sterpone, in abitacolo con Claudia Dondarini, che nel corso dell’anno già ha corso sulla sua Suzuki Swift ma che debutta nella stagione 2023 direttamente dal RallyLana.

Attesi allo start anche i fratelli Tiziani, Davide e Paolo, su Suzuki Swift di classe RA5N, così come Mauro Rossi navigato da Giada Prione ed il debuttante Marco Longo in coppia con Roberto Riva.

Pronti a difendere la leadership conquistata con fatica nella classifica delle BoosterJet sono invece Lorenzo Oliveri e Lucrezia Viotti, primi con 38 punti dopo i primi 3 appuntamenti. Sempre costante nel corso dei mesi scorsi è stata poi Alice Poggio, l’unica a bordo di una Suzuki Baleno condivisa al RallyLana nuovamente con Valentina Briani, che si presenta a Biella terza con alte ambizioni dopo l’ottimo risultato siciliano.

D’altro canto i fratelli Milivinti, Massimiliano e Marco, salgono sulla loro BoosterJet in cerca di riscatto dopo lo zero nell’ultima uscita ad Alba e dopo l’assenza alla Targa, e sicuramente daranno del filo da torcere a tutti gli sfidanti.

Con 10 punti ex aequo inseguono tra le Cristian Mantoet e Stefano Vitali, il primo navigato da Roberto Simioni ed il secondo da Maurizio Vitali, che dovranno però guardarsi le spalle dal debuttante Jean Claude Vallino, giovane pronto a mostrare le sue qualità in coppia con Sandro Sanesi, con gli occhi fissi anche verso la classifica degli under 25. Con ancora 3 appuntamenti in programma infatti tutto può ancora succedere, e lo spettacolo tanto atteso sarà sicuramente assicurato.

Il programma

Il 36° RallyLana, dopo verifiche e shakedown in due turni in località Tollegno, scatterà venerdì 21 alle ore 21,01 da Piazza Duomo, offrendo immediatamente momenti di spettacolo tornando a riproporre la lunga prova “Città di Biella”, una delle più lunghe del trofeo, ventitré chilometri di sfida con il fascino della oscurità.

Dopo riordinamento notturno in Piazza Martiri della Libertà il giorno successivo, sabato 22 luglio, si affronteranno le 6 PS rimanenti, tre da affrontare due volte: “Bielmonte” (10,6 km), “Ailoche” (11,5 km) e “Curino” (13,3 km), per un totale di 94 kilometri di cronometrate.

La due giorni di sfide terminerà poi alle 17,00, sempre in Piazza Duomo a Biella, con la bandiera a scacchi e la premiazione finale.

I modelli nel dettaglio

- Suzuki Swift Sport Hybrid allestite con le specifiche del Regolamento Tecnico Rally5 nazionale Ibride, con differenziale di tipo epicicloidale (Quaife), centralina elettronica (ECU) di serie e cambio a sei marce originale.

- Suzuki Swift BoosterJet 1.0 Fiche n° 0042 allestite con le specifiche della Classe Rally5/R1.

- Suzuki Swift Sport 1600 allestite con le specifiche della Classe Nazionale Ra5N.

- Suzuki BoosterJet 1.0 (Swift/Baleno) con le specifiche Racing Start.

Tutti modelli sono leggeri e robusti, molto sensibili alla messa a punto e hanno caratteristiche che esaltano le doti di guida e la sensibilità dei piloti e premiano di volta in volta gli equipaggi più abili. Per uniformare ancor di più il livello delle prestazioni, tutte le auto della Suzuki Rally Cup dovranno montare nelle gare su asfalto i medesimi pneumatici Toyo.

Classifica Assoluta Piloti SUZUKI RALLY CUP

1. Giordano 84pt; 2. Forneris 58pt; 3. Dallapiccola 45pt; 4. Pellè 41pt; 5. Santero 28pt; 6. Olivieri 26pt; 7. Mantoet, Gelsomino 21pt; 9. Poggio 16pt, 10. Martinelli 15pt;

Classifica RACING START 1.0 BoosterJet

1. Olivieri 37pt; 2. Martinelli 21pt; 3. Poggio 19pt; 4. Bianchi 17pt; 5. Milivinti 13pt; 6. Mantoet, Vitali 10pt;

Classifica SUZUKI RALLY CUP Navigatori

1. Siragusa 84pt; 2. Andrian 45pt; 3. Franceschini 41pt; 4. Cavagnetto 35pt; 5. Viotti 26pt; 6. Simioni 21pt; 7. Navillod 17pt 8. Zambelli, Perrin 14pt; 10. Milivinti 10pt.