Suzuki Rally Cup | Poker di Giordano-Siragusa al Rally Lana

Con la sicurezza e la forza del campione Matteo Giordano mette la sua firma anche sul RallyLANA, quarto appuntamento della Suzuki Rally Cup che ora si avvicina sempre più ad essere alzata al cielo dalle mani del pilota cuneese.

Il vincitore in carica del monomarca nipponico infatti, affiancato come sempre da Manuela Siragusa, anche sugli impegnativi asfalti biellesi ha dominato in lungo ed in largo, ottenendo il bottino pieno con la prima posizione e la vittoria della power stage; la 32° posizione assoluta finale è la prova della grande prova di forza mostrata dal leader, risultato che gli permette di potersi accontentare in vista della prossima manche, in occasione della quale potrebbe essere incoronato vincitore della Suzuki Rally Cup per la seconda volta consecutiva.

La sua cavalcata trionfale è iniziata sulle strade piemontesi già dalla prima spettacolare prova notturna, una delle più lunghe del trofeo da affrontare tutta d’un fiato con le sole luci dei fanali. Già in quella prova Giordano aveva guadagnato ben 13.5“ su tutti gli avversari, vantaggio cresciuto esponenzialmente fino all’arrivo quando Roberto Pellè e Luca Franceschini hanno tagliato il traguardo con un ritardo di 1’21.

Prestazione comunque più che solida per il pilota trentino secondo all’arrivo, che appuntamento dopo appuntamento si sta ritagliando ampi spazi da protagonista, scalando la classifica del trofeo dedicato alle Suzuki in modalità rallistica. Il secondo gradino al RallyLANA fa eco agli altri due secondi posti ottenuti al Ciocco ed alla Targa Florio, che lanciano il driver di Trento come principale inseguitore del dominatore Giordano.

Chiude il podio delle vetture dal Sol Levante Davide Bertini in coppia con Luca Vignolo, che ha saputo stoicamente lottare con Pellè per le parti alte della classica, arrivando alla bandiera a scacchi con un ritardo di 23.6“ dalla seconda posizione; per Bertini è questo il primo vero affondo in questa edizione 2023 della Suzuki Rally Cup, scoccato sul finale con gran decisione. Tutte le prime tre Suzuki all’arrivo sono delle Swift Sport Hybrid, gommate come tutte le vetture del trofeo Toyo Tires.

Matteo Giordano, Manuela Siragusa, Suzuki Swift Sport Hybrid Rally1 Photo by: Suzuki

Se Giordano ha come sempre giganteggiato in classifica finale, c’è stato tuttavia un equipaggio che in più occasioni è stato in grado di strappare tempi notevoli vincendo addirittura 3 scratch. Il giovane Alessandro Forneris infatti, dopo due prime prove in coda al solo vincitore in carica, in coppia con Luigi Cavagnetto ha forato nella “Ailoche 1” perdendo oltre 6’ di tempo; ma non si è dato per vinto.

Cambiato lo pneumatico è tornato in abitacolo per mostrare il suo valore ed ha ottenuto il miglior tempo, anche con diversi secondi su Giordano, in 3 delle 4 prove finali. Il giovane pilota che considerava il RallyLANA come la gara di casa era secondo in classifica assoluta prima del weekend, primo antagonista del leader, ma purtroppo da Biella con solo l’undicesimo posto. Ritiro amaro sulla PS3 invece Sterpone-Dondardini, al debutto nella stagione ’23 del monomarca.

Quarto a 1’56 dal vincitore, ma a 19.9“ dal podio, il primo degli under25 Sebastian Dallapiccola, che navigato da Fabio Andrian ha saputo costruire una gara ragionata, giocata senza rischio ma puntando al massimo risultato; strategia azzeccata per il pilota trentino che centra anche un clamoroso podio nella classifica under25 assoluta della gara. Quinto chiude un altro giovane pilota, Massimiliano Milivinti navigato dal fratello Marco, che riesce a spuntare di poco la vittoria nella classifica delle Racing Start.

Il pilota su Suzuki Switf Boosterjet infatti, lottando strenuamente per tutte le prove è riuscito proprio sul finale a balzare davanti a Lorenzo Oliveri e Lucrezia Viotti, leader dalla speciale classifica che si sono così dovuti piegare all’assalto del giovane lombardo di soli 4.5“.

A 2’8 da Giordano si classifica ottava un’altra Boosterjet, quella guidata da Cristian Mantoet e navigata da Roberto Simioni, in grado dopo aver preso le misure nel primo passaggio di affondare il colpo per passare Jean Claude Vallino e Sarndo Sanesi, prendendosi così il podio tra le Racing Start. In nona posizione taglia il traguardo l’equipaggio composto da Fililppo Gelsomino ed Herve Navillod, distante oltre 3’ dalla vetta e con un vantaggio di 40“ da Marco Longo e Roberto Riva, i quali chiudono la top10 della Suzuki Rally Cup.

Dopo Forneris undicesimo arriva all’arrivo, nella splendida Piazza Duomo in centro a Biella, l’equipaggio della famiglia Vitali, Stefano e Maurizio, in grado di approfittare delle difficoltà patite da Alice Poggio e Valentina Briano per sopravanzarle in classifica. L’equipaggio tutto femminile, l’unico su Suzuki Baleno, si classifica tredicesimo nel quarto appuntamento della Suzuki Rally Cup 2023.

Matteo Giordano, Manuela Siragusa, Suzuki Swift Sport Hybrid Rally1 Photo by: Suzuki

I modelli nel dettaglio

- Suzuki Swift Sport Hybrid allestite con le specifiche del Regolamento Tecnico Rally5 nazionale Ibride, con differenziale di tipo epicicloidale (Quaife), centralina elettronica (ECU) di serie e cambio a sei marce originale.

- Suzuki Swift BoosterJet 1.0 Fiche n° 0042 allestite con le specifiche della Classe Rally5/R1.

- Suzuki Swift Sport 1600 allestite con le specifiche della Classe Nazionale Ra5N.

- Suzuki BoosterJet 1.0 (Swift/Baleno) con le specifiche Racing Start.

Tutti modelli sono leggeri e robusti, molto sensibili alla messa a punto e hanno caratteristiche che esaltano le doti di guida e la sensibilità dei piloti e premiano di volta in volta gli equipaggi più abili. Per uniformare ancor di più il livello delle prestazioni, tutte le auto della Suzuki Rally Cup dovranno montare nelle gare su asfalto i medesimi pneumatici Toyo.

Classifica Assoluta Piloti SUZUKI RALLY CUP

1. Giordano 84pt; 2. Forneris 58pt; 3. Dallapiccola 45pt; 4. Pellè 41pt; 5. Santero 28pt; 6. Olivieri 26pt; 7. Mantoet, Gelsomino 21pt; 9. Poggio 16pt, 10. Martinelli 15pt;

Classifica RACING START 1.0 BoosterJet

1. Olivieri 37pt; 2. Martinelli 21pt; 3. Poggio 19pt; 4. Bianchi 17pt; 5. Milivinti 13pt; 6. Mantoet, Vitali 10pt;

Classifica SUZUKI RALLY CUP Navigatori

1. Siragusa 84pt; 2. Andrian 45pt; 3. Franceschini 41pt; 4. Cavagnetto 35pt; 5. Viotti 26pt; 6. Simioni 21pt; 7. Navillod 17pt 8. Zambelli, Perrin 14pt; 10. Milivinti 10pt.