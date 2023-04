CIRA | Un 2023 pieno di campioni: torna Luca Rossetti

Carica lettore audio

È tempo di grandi annunci in vista del nuovo inizio per il Campionato Italiano Rally Asfalto 2023. Più si avvicina la data d’apertura, fissata per il prossimo 21 aprile al Rally Due Valli, primo di sette round stagionali, più si scoprono le carte sul tavolo della serie tricolore dedicata agli specialisti del fondo scuro.

L’ultima notizia in ordine di tempo, ma se ne attendono molte altre, riguarda il ritorno da prima pagina di Luca Rossetti tra i pretendenti al tricolore Asfalto. Il pilota pordenonese, già campione assoluto nel 2008, tre volte campione europeo, sembra ormai pronto per rimettersi in strada nel CIRA ad un anno di distanza dalla vittoria dell’ultimo titolo CIWRC nel 2021.

Luca Rossetti è atteso protagonista dell’Asfalto al volante della Hyundai i20 Rally2 di Friulmotor, come uomo di punta della Michelin. Al suo fianco si rivedrà la navigatrice Eleonora Mori, in coppia con il driver friulano fino al 2019.

Nella passata partecipazione alla serie tricolore, Rossetti fu assoluto protagonista con cinque podi in sei gare, due vittorie e tre secondi posti, sempre alla guida della coreana quattro ruote motrici che lo portò alla conquista dello “scudetto” a Como.