CIRA | Rallye San Martino di Castrozza, bis di Fontana-Agnese

Sotto una pioggia di emozioni arriva la seconda vittoria nel Campionato Italiano Rally Asfalto per Corrado Fontana, stavolta navigato da Giovanni Agnese su Hyundai i20 WRC al Rallye San Martino di Castrozza e Primiero.

La quarantaduesima edizione dell’evento organizzato dalla San Martino Corse è stata caratterizzata, come spesso accade, dalla costante incognita del meteo che ha condizionato la prestazione degli specialisti del fondo scuro, chiamati al quinto round del tricolore, affiancati dai migliori equipaggi locali in corsa per il penultimo atto della Coppa Rally di 3^Zona ACI Sport.

Stavolta intuito e nervi saldi hanno fatto la differenza più della velocità, che comunque non è mancata a Fontana capace di vincere tre delle sette prove speciali disputate, per 74 chilometri cronometrati in tutto.

Il vantaggio lo ha scavato per gran parte nei primi crono della seconda giornata, con il sole e pari condizioni per tutti, grazie a due scratch consecutivi sulle brevi ma insidiose “Sagron Mis” e “Gobbera” che gli hanno permesso di guadagnare il vertice della classifica, poi congelato al secondo giro fino al rientro per i festeggiamenti a San Martino.

Questa vittoria fa il paio con quella strappata al Rally della Marca e rilancia così il lariano verso un finale di campionato sempre più interessante, che propone ancora cinque piloti in corsa per il titolo da destinare solo dopo il Rally Due Valli e il Rally ACI Como, l’ultimo a coefficiente 1,5.

L’imprevedibilità del San Martino ha invece ridimensionato sin dalla partenza nella prova notturna del venerdì le ambizioni degli altri primi attori del CIRA.

Tra questi ha sofferto solo in avvio Simone Campedelli, navigato da Gianfrancesco Rappa su Skoda Fabia Rally2, subito rallentato da una scelta inadatta di penumatici nella PS1 dovuta all’arrivo improvviso della pioggia.

Il cesenate è poi ripartito convinto al sabato, quando ha fatto segnare due volte il miglior tempo sulla più lunga “Col Falcon” ma con distacchi utili solo a riavvicinarsi a Corrado Fontana, fino a 13.2’’ di margine, per portare via il secondo gradino del podio.

Un risultato in termini di punti che mantiene Campedelli terzo in campionato, ma con il vantaggio di una gara in più da poter ancora disputare rispetto ai rivali, al netto delle sei presenze previste dal regolamento sui sette round in calendario. Sul podio assoluto del San Martino è salito anche Giuseppe Testa, navigato da Emanuele Inglesi sulla Skoda con un distacco di 26" dal vertice. Un piazzamento che vale la vittoria della gara per la Coppa Rally di Zona.

Un’ascesa costante alle prime posizioni quella costruita dal molisano, che ha conquistato solo nelle battute finali il terzo posto assoluto ai danni di Marco Signor e Patrick Bernardi, anche loro su Skoda, rallentati per tutta la giornata anche da noie al cambio e usciti sconfitti dalla “lotteria” della scelta di pneumatici, usciti con gomme da bagnato nell’ultimo giro sul fondo prevalentemente asciutto.

Il trevigiano rimane comunque in testa all’assoluta, con un risultato da “scartare” dei cinque già collezionati e una sola gara nella quale potrà sommare un altro punteggio.

Alla fine chiudono quinti Francesco Aragno e Andrea Segir, sempre su Skoda Fabia, che completano il podio virtuale della CRZ insieme a Signor-Bernardi. Ci avrebbe messo la firma alla vigilia per chiudere appena dietro ai top del CIRA, eppure il savonese ha di che rammaricarsi dopo aver vinto le sue prime due prove speciali nel campionato.

Subito la prova d’apertura “Gobbera” in notturna, poi la ripetizione della “Sagron Mis” all’inizio dell’ultimo giro, due prove speciali nelle quali Aragno, al suo primo anno sulle quattro ruote motrici, abile e fortunato nella scelta di pneumatici giusti nelle fasi d’incertezza ma anche concreto e veloce come mai al volante della sua Rally2.

Alle sue spalle l’esperto Emanuele Zecchin, presente insieme a Nicola Vettoretti su Skoda con l’attenzione rivolta soprattutto alla lotta per la Zona, seguito in settima posizione da Efrem Bianco, anche lui sulla Fabia e con ambizioni per la CRZ in coppia con Dino Lamonato.

Compromesso fin dalle prime battute il rally per Ivan Ferrarotti e Massimo Bizzocchi, tra gli specialisti dell’Asfalto che hanno sofferto di più la partenza bagnata del venerdì con le gomme da asciutto montate sulla loro Skoda, poi tornati in quota nel finale attraverso una prestazione senza forzature.

Entrano tra i migliori dieci dell’assoluta anche Federico Bottoni, con Sofia Peruzzi e Roberto Righetti, navigato da Diego Rossi, entrambi su Skoda Fabia.

Al cospetto delle Pale Dolomitiche è andata in scena anche la sfida interessante in classe Rally4, dove a spuntarla sono stati Nicolò Brunello e Andrea Dal Maso su Peugeot 208, diciannovesimi assoluti davanti alla gemella di Andrea Stizzoli e Valentina Pozzan.

Al terzo posto di Rally4 si piazza il varesino del CIRA Riccardo Pederzani, stavolta navigato da Edoardo Brovelli su Renault Clio, che si afferma come miglior Under 25 della gara e allunga in testa in questa speciale classifica di Coppa ACI Sport dedicata al miglior giovane all’interno del tricolore.

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLYE SAN MARTINO DI CASTROZZA

1. Fontana-Agnese (Hyundai New I20 Wrc) in 49'25.2; 2. Campedelli-Rappa (Skoda Fabia Rally2 Evo) a 13.2; 3. Testa-Inglesi (Skoda Fabia R5 Evo 2) a 26.0; 4. Signor-Bernardi (Skoda Fabia R5) a 37.1; 5. Aragno-Segir (Skoda Fabia R5) a 1'03.6; 6. Zecchin-Vettoretti (Skoda Fabia R5 Evo) a 1'19.1; 7. Bianco-Lamonato (Skoda Fabia R5) a 1'29.4; 8. Ferrarotti-Bizzocchi (Skoda Fabia R5 Evo) a 1'38.6; 9. Bottoni-Peruzzi (Skoda Fabia R5) a 2'04.2; 10. Righetti-Rossi (Skoda Fabia R5 Evo) a 2'32.9

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR ASFALTO

1. Signor 58pt (in 5 risultati); 2. Fontana 51,5pt (in 5 risultati); 3. Campedelli 49,5pt (in 4 risultati); 4. Pinzano 38pt (in 4 risultati); 5. Testa 36pt (in 4 risultati)