Suzuki Rally Cup, duelli aperti al 68° Rallye Sanremo

È ufficialmente partita la 14^ edizione della Suzuki Rally Cup. Un successo di adesioni e una corsa avvincente che preannunciano una stagione altamente combattuta.

Sulle prove speciali del 44° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara inaugurale del Campionato Italiano Rally Sparco, le Swift R1 si sono messe in mostra sfidando le insidie del percorso e la gara è stata trasmessa in diretta su ACI Sport TV da venerdì 12, con la Super Prova Speciale, fino al sabato sera.

Questo fine settimana, la Suzuki Rally Cup, serie monomarca che si corre a bordo di SWIFT 1.0 BoosterJet e SWIFT Sport 1.6, porterà i suoi iscritti alla 68esima edizione del Rallye Sanremo, appuntamento inserito nella massima serie Tricolore Rally Sparco.

Da sempre, la gara sanremese si contraddistingue per le sue prove speciali e segna i destini dei rallisti di fama mondiale.

A Sanremo, a correre per l’ambito montepremi messo in palio da Suzuki Italia, quindi anche per il Campionato Italiano R1, saranno una ventina di vetture per nuovamente cinque gli equipaggi a bordo del modello SUZUKI Swift Sport Hybrid, tra cui quello formato da Simone Goldoni ed Eric Macori, il pilota e il navigatore tra i più seguiti di casa Suzuki Italia e anche quelli da battere.

L’aostano Goldoni ha colto i primi punti importanti nel primo round al Ciocco, ma dovrà stare attento agli attacchi di Giorgio Fichera dietro di soli tre punti.

Il siciliano, insieme ad Alessandro Mazzocchi, sarà anche lui a bordo della versione ibrida della Swift della Meteco Corse. Terzo in classifica e con grandi capacità di guida è il giovane del gruppo, Igor Iani, pronto a replicare l’ottima performance del Ciocco, sempre insieme a Nicola Puliani sulla Swift Hybrid della Asd New Turbomark Rally Team.

Pronti al Sanremo Fabio Poggio e Valentina Briano, che sfrutteranno le conoscenze della gara di casa sulla Swift firmata A.S.D. Alma Racing. Confermato anche per la seconda stagionale, sempre con la versione Hybrid, il savonese Davide Bertini affiancato da Luca Vignolo.

Pronto anche Andrea Scalzotto, insieme a Mattias Conci. Il pilota vicentino, reduce dal quarto posto di trofeo nel primo round del Ciocco, si presenterà sulla riviera ligure alla guida della sempreverde Suzuki Swift 1.6 R1, che tante soddisfazioni gli ha regalato tra le quali il titolo 2020.

Tra i principali protagonisti anche il pilota svizzero Ivan Cominelli a bordo della Swift 1.0 Boosterjet al momento sesto nella graduatoria del trofeo. In attesa dell'arrivo della nuova ibrida, previsto per il Targa Florio, il trentino Roberto Pellè con Giulia Luraschi ripiegherà sulla sempreverde Suzuki Swift 1.6 R1 di Destra 4 Srl, cercando il miglior risultato possibile.

Tanti ancora i possibili equipaggi che potrebbero inserirsi nelle lotte a Sanremo, come, ad esempio, un altro alfiere della Destra 4 Srl, Marco Longo, navigato da Roberto Rivia, inseguito a sua volta dal siciliano Sergio Denaro con De Paoli, anche lui a bordo di Swfit Sport.

Parata di Suzuki Swift 1.0 Boosterjet in versione Racing Start per numerosi equipaggi: Nicola Schileo-Flavio Garella, Marco Soliani-Alessio Spezzani, Stefano Martinelli-Fabio Menchini, Claudio Vallino-Maurizio Vitali, Cristian Mantoet con Roberto Simioni e la coppia Massimiliano e Marco Milivinti.

Non mancheranno all’appello anche il giovane Alessandro Forneris, navigato da Vincenzo Torricelli, il bellunese Manuele Stella in coppia con Sara Refondini sulla Swift in versione Turbo e il toscano Davide Puppa insieme a Christian Soriani.

Programma del 68° Rallye Sanremo

Il maxi evento del Sanremo vedrà impegnati i concorrenti del Suzuki Rally Cup insieme ai protagonisti della gara moderna e sarà protagonista nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 aprile. Saranno 88,93km divisi su 8 Prove Speciali immerse in 373,33km di percorso complessivo.

La prima alle ore 17.00 del sabato, la Power Stage “Bajardo” (2km) interamente trasmessa in diretta su ACI Sport TV – canale 228 Sky - sui network ufficiali della Federazione e su RAI Sport. I live proseguiranno poi per domenica 11 aprile nel doppio giro sui tratti cronometrati “San Bartolomeo” (11,97km), “Colle d’Oggia” (7,89km) e “Vignai” (14,23km), da ripetere prima dell’ultima “Cesio-Carpasio” (20,75km).

Questi i modelli nel dettaglio, le vetture saranno tutte dotate di pneumatici Toyo Tires

SUZUKI BoosterJet 1.0 (Swift/Baleno) con le specifiche Racing Start.

SUZUKI Swift Sport Hybrid e Swift Sport 1600 Fiche n°0038 allestite con le specifiche del Regolamento Tecnico Rally5 nazionale ed Ibride. (pubblicato il 01/03/2020).

Le Swift Sport Hybrid dovranno essere dotate di differenziale di tipo epicicloidale (Quaife), di centralina elettronica (ECU) di serie e del cambio a sei marce originale.

SUZUKI Swift BoosterJet 1.0 Fiche n° 0042 allestite con le specifiche del Gruppo R1

SUZUKI Swift Sport 1600 Fiche n°0038 allestite con le specifiche del Gruppo R1B all.J 260/2018.

Albo d’oro Suzuki Rally Cup

2008 Roberto Sordi; 2009 Andrea Crugnola; 2010 Milko Pini; 2011 Claudio Gubertini; 2012 Damiano Defilippi; 2013 Paolo Amorisco; 2014 Alessandro Uliana; 2015 Marco Capello; 2016 Corrado Peloso; 2017 Simone Rivia, Under 25 Giorgio Cogni; 2018 Corrado Peloso; 2019 Simone Goldoni; 2020 Andrea Scalzotto

Classifica Suzuki Rally Cup dopo Round 1

1.Goldoni Simone 27 pt; 2. Fichera Giorgio 24 pt; 3. Iani Igor 19 pt; 4. Scalzotto Andrea 14 pt ; 5.Poggio Fabio 12 pt; 6.Cominelli Ivan 10 pt; 7. Bertini Davide 9 pt; 8. Pelle' Roberto 11 pt; 9. Longo Marco 7 pt; 10. Denaro Sergio 6.

Calendario 2021 Suzuki Rally Cup

12-13 marzo 44° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | 9-10 aprile 68° Rallye Sanremo | 9-11 maggio 104a Targa Florio | 11-13 giugno 15° Rally di Alba| 25-26 giugno 49°Rally San Marino| 3-5 settembre 44° Rally 1000 Miglia | 9-10 ottobre 38° Rally 2 Valli; 14 novembre Finale Rally Città di Modena