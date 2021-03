Suzuki Rally Cup: al Ciocco è trionfo per Goldoni-Macori

È ufficialmente partita la 14^ edizione della Suzuki Rally Cup. Un successo di adesioni e una corsa avvincente che preannunciano una stagione molto combattuta. Sulle prove speciali del 44°Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara inaugurale del Campionato Italiano Rally Sparco, le Swift R1 si sono messe in mostra sfidando le insidie del percorso andato, trasmesso in diretta su ACI Sport TV, con un live andato in onda da venerdì 12, con la Super Prova Speciale, fino al sabato sera.

Goldoni sfodera gli artigli e porta al successo la sua SWIFT Hybrid

A guadagnarsi la prima vittoria, tra i diciassette partenti del trofeo firmato Suzuki Italia, è l’aostano Simone Goldoni, agguerrito più che mai insieme ad Eric Macori, a bordo della versione ibrida della Swift R1, una delle cinque in gara al Rally del Ciocco, alla quale si aggiungerà una sesta dal round di Sanremo.

“Sono davvero contento di questo primo risultato. Siamo ripartiti con la Hybrid, lottando finalmente per il titolo - spiega Simone Goldoni all’arrivo del Ciocco, visibilmente soddisfatto a fine gara – dopo un anno di sviluppo sulla vettura, siamo veramente soddisfatti di essere riusciti a capitalizzare il lavoro portato avanti nella passata stagione; quest’anno si vedono i frutti del lavoro dell’anno passato. Un ringraziamento particolare è rivolto al mio team ed a Suzuki Italia che.”

Goldoni ha corso una gara dai tempi straordinari, impegnato nella lunga giornata di sabato 13 marzo in una lotta serrata con l’altrettanto bravo interprete Giorgio Fichera. Bravo il siciliano, navigato da Alessandro Mazzocchi, a bordo della Suzuki Hybrid, autore di tre scratch, aggiudicandosi anche la PS3 “Carreggine 1”, valida come “Power Stage”del monomarca.

Alle sue spalle, da evideziare, l’ottima prestazione del giovane Igor Iani.

Primo dell’Under, Iani, affiancato da Nicola Puliani, non ha deluso le aspettative concludendo la sua gara toscana sul terzo gradino del podio, sempre con la versione Hybrid della Swift.

Ai piedi del podio di Suzuki, si piazza Andrea Scalzotto, navigato da Mattias Conci. Il vincitore della scorsa edizione, si è distinto tra le vetture R1, rinnovando la battaglia per i prossimi appuntamenti della stagione 2021. Ancora ibrida la quinta posizione con il ligure Fabio Poggio accompagnato da Valentina Briano. A seguire, compaiono la Swift R1 dello svizzero Ivan Cominelli e la Hybrid del savonese Davide Bertini.

Concludono la classifica e portano fino in fondo la gara toscana, il trentino Roberto Pellè, Marco Longo, il giovane Alessandro Forneris e il siciliano Sergio Denaro, mentre si porta a casa i primi punti per la classifica della Racing Start Marco Soliani.

Tra le Swift R1, primo round sfortunato per il pilota di casa Stefano Martinelli, incappato in un problema alla pompa di benzina e, per il padovano Nicola Schileo, costretto ad uscire dai giochi prima del traguardo per problemi di trasmissione.

La sfida per la Suzuki Rally Cup tornerà a dare spettacolo il primo weekend di aprile, sugli asfalti del Rallye Sanremo, secondo atto del CIR Sparco 2021.

CLASSIFICA SUZUKI RALLY CUP - RALLY DEL CIOCCO:

Goldoni-Macori (Suzuki Swift Hybrid) in 1:14'04.8; 2. Fichera-Mazzocchi (Suzuki Swift Hybrid) a 19.0; 3. Iani-Puliani (Suzuki Swift Hybrid) a 55.7; 4. Scalzotto-Conci (Suzuki Swift R1) a 1'22.1; 5. Poggio-Briano (Suzuki Swift Hybrid) a 1'34.4; 6. Cominelli-Crivellaro (Suzuki Swift R1) a 1'55.8; 7. Bertini-Vignolo (Suzuki Swift Hybrid) a 2'49.0; 8. Pelle'-Luraschi (Suzuki Swift 1.6) a 2'57.7; 9. Longo-Riva (Suzuki Swift 1.6) a 4'33.7; 10. Denaro-De Paoli (Suzuki Swift R1) a 4'40.2; 11. Puppa-Soriani (Suzuki Swift R1) a 5'09.3; 12. Soliani-Spezzani (Suzuki Swift K10C) a 5'56.0; 13. Forneris-Torricelli (Suzuki Swift R1) a 7'41.0; 14. Stella-Danesi (Suzuki Swift R1) a 8'39.1.

CLASSIFICA SUZUKI RALLY CUP:

Goldoni Simone 27 pt; 2. Fichera Giorgio 24 pt; 3. Iani Igor 19 pt ; 4. Scalzotto Andrea 14 pt ; 5.Poggio Fabio 12 pt; 6.Cominelli Ivan 10 pt; 7. Bertini Davide 9 pt; 8.Pelle' Roberto 11 pt; 9. Longo Marco 7 pt; 10. Denaro Sergio 6.

Questi i modelli nel dettaglio. Le vetture saranno tutte dotate di pneumatici Toyo Tires:

SUZUKI BoosterJet 1.0 (Swift/Baleno) con le specifiche Racing Start.

SUZUKI Swift Sport Hybrid e Swift Sport 1600 Fiche n°0038 allestite con le specifiche del Regolamento Tecnico Rally5 nazionale ed Ibride. (pubblicato il 01/03/2020).

Le Swift Sport Hybrid dovranno essere dotate di differenziale di tipo epicicloidale (Quaife), di centralina elettronica (ECU) di serie e del cambio a sei marce originale

SUZUKI Swift BoosterJet 1.0 Fiche n° 0042 allestite con le specifiche del Gruppo R1

SUZUKI Swift Sport 1600 Fiche n°0038 allestite con le specifiche del Gruppo R1B all.J 260/2018.

ALBO D’ORO SUZUKI RALLY CUP

2008 Roberto Sordi; 2009 Andrea Crugnola; 2010 Milko Pini; 2011 Claudio Gubertini; 2012 Damiano Defilippi; 2013 Paolo Amorisco; 2014 Alessandro Uliana; 2015 Marco Capello; 2016 Corrado Peloso; 2017 Simone Rivia, Under 25 Giorgio Cogni; 2018 Corrado Peloso; 2019 Simone Goldoni; 2020 Andrea Scalzotto

CALENDARIO 2021 SUZUKI RALLY CUP

12-13 marzo 44° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | 9-10 aprile 68° Rallye Sanremo | 9-11 maggio 104a Targa Florio | 11-13 giugno 15° Rally di Alba| 25-26 giugno 49°Rally San Marino| 3-5 settembre 44° Rally 1000 Miglia | 9-10 ottobre 38° Rally 2 Valli; 14 novembre Finale Rally Città di Modena