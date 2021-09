Suzuki Rally Cup: al 1000 Miglia trionfa Goldoni ed è Campione

Firmando la quinta vittoria stagionale sui classici asfalti del 44°Rally 1000 Miglia, Simone Goldoni ha conquistato la Suzuki Rally Cup con due gare di anticipo. Un bel bis nel trofeo firmato dalla casa giapponese per Goldoni, affiancato come sempre da Eric Macori, e un'altra affermazione nel Campionato Italiano R1 che lo proiettano in vista del prossimo appuntamento di Verona.

«È fatta! Cinque vittorie e un secondo posto che ci hanno permesso di vincere la Suzuki Rally Cup 2021" ha dichiarato felice al traguardo Goldoni. "Credo sia un premio per una stagione in cui non abbiamo fatto errori, anche grazie ad una vettura curata alla perfezione che ci ha permesso di esprimerci sempre al massimo. Un grazie anche a tutti quelli che ci hanno aiutato in questa impresa e un ringraziamento sentito va anche a Suzuki. Adesso proseguiamo la nostra corsa per il Campionato Italiano R1».

Dopo un anno passato a sviluppare la Swift Sport Hybrid, l'aostano è tornato e ha di fatto rubato la scena anche al Rally 1000 Miglia, dove Goldoni e Marcori hanno preso il comando dalla prima prova del sabato e vinto tutte le altre speciali per portare a casa la coppa firmata Suzuki Italia. Alle loro spalle ennesima prestazione di spessore per il giovane Igor Iani.

Il giovanissimo talento del gruppo Suzuki che resta in vetta al titolo Under, in tandem con Nicola Puliani, prosegue la sua ascesa con un nuovo secondo posto sulla Swift Hybrid della Asd New Turbomark Rally Team dimostrando proprio a Brescia già la sera del venerdì di sapere il fatto suo, aggiudicandosi la power stage.

Terzo gradino del podio Suzuki Italia a Brescia e quindi nella classifica del Trofeo della Casa di Hamamatsu è tutto per Giorgio Fichera. Alla sua prima volta al Rally 1000 Miglia il messinese accompagnato da Alessandro Mazzocchi, sempre sull'ibrida della Meteco Corse, ha corso una gara prudente ma completata da una bella rimonta proprio sul finale, riscattandosi dei due ritiri di Alba e San Marino.

Ai piedi del podio dunque le Swift ibride di Roberto Pellé con Giulia Luraschi, quarti assoluti e, di Fabio Poggio insieme a Valentiano Briano, quinti a traguardo separati da un solo punto. Il testa a testa tra il trentino e il ligure andato a favore del primo ha dimostrato in termini di tempi e prestazioni la grande affidabilità delle Suzuki Swift Sport Hybrid.

A concludere subito fuori dalla top five al Mille Miglia, ma in vetta tra le Swift in versione Racing Start, si intasca un'altra vittoria Ivan Cominelli navigato da Roberto Crivellaro. Prova di forza e un settimo posto meritato per il piemontese Alessandro Forneris. Bella prestazione di quest'altro Under del gruppo Suzuki, classe 2001, che affiancato da Vincenzo Torricelli sulla Swift R1 della Meteco Corse ha dimostrato di essere cresciuto in maniera costante ed inarrestabile.

A seguire le altre due Swift della categoria RSTB, in ordine l'esperto Claudio Vallino con Maurizio Vitali alle note e la coppia Cristian Mantoet - Roberto Simioni. Dunque, giochi ancora aperti nella speciale classifica Racing Start con il duello Cominelli - Vallino separati ora da soli due punti nel trofeo.

A completare la classifica del Rally 1000 Miglia della Suzuki Rally Cup sono stati Marco Longo insieme a Roberto Riva, alfiere della Destra4 ed infine il messinese Sergio Denaro con Tania Bernardini sulla Swift Sport della A.S.D. Alma Racing.

Le parole di Massimo Nicoletti, Team Manager di Emmetre Racing al termine del sesto round: "Si tratta di un risultato importante, frutto di un anno di messa a punto tra il pilota e la vettura completamente riuscito. Bravi anche gli altri concorrenti in gara che hanno dato il massimo e che evidenziano non solo capacità ma anche qualità delle vetture".

"Senza dubbio Simone [Goldoni] ha saputo sfruttare l'esperienza fatta l'ultimo anno alla guida della Hybrid rispetto ai suoi avversari ha corso con qualcosa in più in termini di capacità e conoscenza della propria vettura. Inoltre, in questa gara ancora una volta queste vetture di serie con gomme semi racing stanno dimostrando un rendimento in termini di qualità, affidabilità e costi".

"Per quanto riguarda le sfide del trofeo, nei prossimi due appuntamenti ne vedremo sicuramente delle belle con le lotte che proseguiranno per le altre posizioni, in particolare per il secondo e terzo posto ma anche nella Racing Start tutti in battaglia e dove sarà fondamentale per i nostri equipaggi non commettere errori."

Prossimo appuntamento con la 14^Suzuki Rally Cup sarà il 39° Rally Due Valli, sempre con i protagonisti del CIR Sparco in programma per il weekend del 9-10 ottobre.

Questi i modelli nel dettaglio, le vetture saranno tutte dotate di pneumatici Toyo Tires:

SUZUKI BoosterJet 1.0 (Swift/Baleno) con le specifiche Racing Start.

SUZUKI Swift Sport Hybrid e Swift Sport 1600 Fiche n°0038 allestite con le specifiche del Regolamento Tecnico Rally5 nazionale ed Ibride. (pubblicato il 01/03/2020). Le Swift Sport Hybrid dovranno essere dotate di differenziale di tipo epicicloidale (Quaife), di centralina elettronica (ECU) di serie e del cambio a sei marce originale.

SUZUKI Swift BoosterJet 1.0 Fiche n° 0042 allestite con le specifiche del Gruppo R1.

SUZUKI Swift Sport 1600 Fiche n°0038 allestite con le specifiche del Gruppo R1B all.J 260/2018.

CLASSIFICA DI GARA Rally 1000 Miglia: 1. Goldoni-Macori (Suzuki Swift Sport Hybrid) in 1:10'29.6; 2. Iani-Puliani (Suzuki Swift Sport Hybrid) a 1'12.8; 3. Fichera-Mazzocchi (Suzuki Swift Sport Hybrid) a 1'16.3; 4. Pellè-Luraschi (Suzuki Swift Sport Hybrid) a 1'18.7; 5. Poggio-Briano (Suzuki Swift Sport Hybrid) a 1'40.9; 6. Cominelli-Crivellaro (Suzuki Swift) a 1'42.6; 7. Forneris-Torricelli (Suzuki Swift) a 2'13.9; 8. Vallino-Vitali (Suzuki Swift) a 2'49.7; 9. Mantoet-Simioni (Suzuki Swift) a 3'06.6; 10. Longo-Riva (Suzuki Swift) a 3'52.5; 11. Denaro-Bernardi (Suzuki Swift) a 3'59.8

CLASSIFICA SUZUKI RALLY CUP DOPO ROUND 6: Goldoni 161pt; Iani 113pt; Fichera 88pt; Pellè 70pt; Poggio 69pt; Cominelli 52pt; Vallino 40pt Vallino 40pt; Denaro 38pt; Longo 37pt; Forneris 30pt; Scalzotto 28pt; Stella 25pt; Bertini 23pt; Soliani 20; Mantoet 18pt; Schileo 11pt; Puppa 8pt

CLASSIFICA SUZUKI RALLY CUP RACING START DOPO ROUND 6:

Cominelli 42pt; Vallino 40pt; Soliani 20; Mantoet 18pt; Schileo 11pt

ALBO D'ORO SUZUKI RALLY CUP

2008 Roberto Sordi; 2009 Andrea Crugnola; 2010 Milko Pini; 2011 Claudio Gubertini; 2012 Damiano Defilippi; 2013 Paolo Amorisco; 2014 Alessandro Uliana; 2015 Marco Capello; 2016 Corrado Peloso; 2017 Simone Rivia, Under 25 Giorgio Cogni; 2018 Corrado Peloso; 2019 Simone Goldoni; 2020 Andrea Scalzotto

CALENDARIO 2021 SUZUKI RALLY CUP

12-13 marzo 44° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | 9-10 aprile 68° Rallye Sanremo | 7-8 maggio 105a Targa Florio | 11-13 giugno 15° Rally di Alba| 25-26 giugno 49°Rally San Marino| 3-5 settembre 44° Rally 1000 Miglia | 9-10 ottobre 38° Rally 2 Valli; 14 novembre Finale Rally Città di Modena