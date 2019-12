Nuova Clio Rally 2020: 180 CV per la R5

Quando si dice "Renault Clio" si parla automaticamente di una delle vetture più istruttive del panorama rallystico continentale e italiano. Nelle sue varie generazioni, la segmento b della casa francese ha saputo essere ottima "nave scuola" - o auto, in questo caso - per molti talenti del traverso.

Con il lancio della quinta generazione, era attesa una nuova veste anche per le Clio dallo spirito racing, e Renault ha prontamente accontentato sia gli appassionati che gli addetti ai lavori.

Nasce così la Clio Rally 2020. L'auto ha superato le omologazioni per gareggiare nella categoria R5, l'entry level del panorama rallystico date le nuove regole FIA, e per questo si propone come porta d'accesso agli amanti di questo genere di competizione.

Rivisto il motore: il 1.3 Tce adesso ha ben 180 CV e 300 Nm di coppia grazie ad un nuovo sistema di aspirazione e ad una nuova centralina. Renault promette una vita di 4.000 km prima di dover prestare i necessari lavori di manutenzione e revisione, va quindi detto che sulla carta una stagione di gare non rappresenta un problema per questo quattro cilindri in linea. Fattore da non sottovalutare è che la benzina necessaria all'alimentazione è la comune 98 ottani, questo per tenere bassi i costi di gestione.

Sabelt ha firmato i sedili e le cinture a cinque punti, mentre Sadev il cambio a 5 rapporti più retromarcia e ZF l'autobloccante. Bos, infine, fornisce gli ammortizzatori che, da regolamento, sono piombati e quindi non regolabili. Il peso a secco è di appena 1.080 kg.

Lato pneumatici, la Clio calza gomme Michelin da 16", che fanno da cornice a cerchioni firmati Speedline.

Vero, si tratta sulla carta di uno step indietro rispetto alla Clio R3T derivata dall'ultima generazione, ma il fatto di aver operato una scelta precisa in questo senso ha permesso agli uomini Renault di utilizzare la stessa base per ricavare le versioni Rally, Cup e RX.

Il prezzo privo di IVA per la Clio Rally 2020 è fissato a 42.000 euro, con le prime consegne previste nel mese di aprile. Il via al trofeo italiano su asfalto è stato fissato per il mese di giugno.