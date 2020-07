CIR: ecco gli equipaggi Junior della stagione 2020

Inizia da qui la ripartenza del rallismo tricolore, con la presentazione ufficiale del Campionato Italiano Rally Junior 2020. ACI Sport affiancata da Motorsport Italia e Pirelli ha confermato il progetto targato ACI Team Italia all’interno della massima serie nazionale rally.

Per la stagione sportiva ormai alle porte saranno sei gli equipaggi a caccia del titolo di campione italiano, tutti a bordo delle Ford Fiesta R2 gestite unicamente dalla struttura tecnica capitanata da Max Rendina e gommate dalla casa milanese rappresentata da Matteo Romano.

La Federazione automobilistica italiana - rappresentata per l'occasione dal Direttore della Direzione per lo Sport Automobilistico di ACI Marco Ferrari e dal Direttore Generale di ACI Sport Spa Marco Rogano - ha ribadito, soprattutto dopo l’emergenza epidemiologica, l’impegno preso ad inizio anno quando presentò la nazionale ACI Team Italia.

Un segnale concreto in chiave ripartenza, che per il tricolore rally avverrà in occasione del prossimo Rally di Roma Capitale, start venerdì 24 luglio. Una gara che avrà validità doppia e sarà la prima dei 7 round complessivi che comporranno il percorso del CIR Junior 2020.

La giornata di venerdì 3 sarà quindi dedicata ai primi test per i giovani under 26 sulle sei Ford Fiesta R2. Una prima giornata di approfondimento, per prendere confidenza con la nuova vettura e con le strade del frusinate. Tratti di prova simili a quelli che affronteranno per il primo rally di questa nuova avventura.

Michele Bormolini - Daniel Pozzi

Giorgio Cogni - Gabriele Zagni

Andrea Mazzocchi - Silvia Gallotti

Riccardo Pederzani - Edoardo Brovelli

Emanuele Rosso - Andrea Ferrari

Mattia Vita - Massimiliano Bosi

CALENDARIO CIR Junior 2020

1. (24 luglio) Rally di Roma Capitale – 1° Tappa

2. Rally di Roma Capitale – 2° Tappa

3. (12 settembre) Rally Targa Florio

4. (29 agosto) Rally di San Marino

5. (3 ottobre) Rally di Sanremo

6. (25 ottobre) Rally Due Valli

7. (20 novembre) Rally Tuscan Rewind, coeff. 1.5.