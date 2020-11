Crugnola-Ometto campioni CIR 2020! Il Tuscan Rewind a Bulacia

Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto ce l'hanno fatta. E con merito. L'equipaggio del team FPF Sport ha vinto il titolo 2020 del Campionato Italiano Rally, divenendo per la prima volta in carriera campioni italiani della specialità.

Una gioia immensa per il varesino, ma anche per Ometto, i quali hanno lottato fino all'ultima speciale contro un equipaggio di livello internazionale come quello formato da Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, i campioni uscenti autori di un'altra stagione ben al di sopra delle righe.

Il secondo posto artigliato da Crugnola e Ometto al Tuscan Rewind, ultima gara della stagione 2020 del CIR, ha permesso loro di battere Basso e Granai per appena mezzo punto. Un'inezia, ma tanto è bastata. Il mezzo punto decisivo è proprio arrivato al Tuscan, con Crugnola che, giunto al traguardo dell'ultima prova, la PS9, ha potuto festeggiare il suo primo alloro.

Per Crugnola e Ometto una soddisfazione doppia, perché approdati nel team Citroen Italia proprio a inizio 2020, l'equipaggio si è ritrovato senza l'appoggio della filiale italiana della Casa francese a causa della pandemia da COVID-19.

Nonostante questa premessa, Andrea e Pietro - nonostante qualche intoppo nel corso di una stagione diversa dal solito - sono riusciti a centrare il titolo.

E' bene però celebrare anche i vincitori del Tuscan Rewind, Marco "Marquito" Bulacia Wilkinson e Marcelo del Ohannesian, i quali hanno superato Crugnola - intento a difendersi dal ritorno di Basso - nel corso dell'ultimo giro di prove della gara. Il boliviano ha portato a casa non solo il successo assoluto, ma anche il titolo del Campionato Italiano Rally Terra, precedendo Paolo Andreucci, Giacomo Costenaro e Simone Campedelli.

Va sottolineato, però, come Andreucci abbia corso in quesa edizione del Tuscan al volante della nuova 208 Rally4, dunque nella sezione 2 Ruote Motrici in cui ha portato a casa il titolo assieme ad Anna Andreussi. Simone Campedelli, invece, è incappato in un errore nel corso della gara che lo ha portato al ritiro.

Terzo posto per Alberto Battistolli, il quale ha completato il podio davanti al transalpino Jean Baptiste Franceschi. Giandomenico Basso, inoltre, è stato anche sfortunato, perché si è trovato nell'ultima prova con il mozzo del cerchio rotto. Da segnalare l'ottima prova complessiva di Tony Cairoli. Il 9 volte iridato di Motocross ha completato la gara al sesto posto assoluto dopo una serie di prestazioni interessanti al volante della Hyundai i20 New Generation R5 del team Hyundai Italia Rally.

Andrea Mazzocchi e Silvia Gallotti completano la festa di titoli assegnati oggi al Tuscan Rewind trionfando nella classifica generale del Campionato Italiano Rally Junir battendo per meno do 10 punti Giorgio Cogni. Terzo posto nel campionato per Mattia Vita.

Tuscan Rewind 2020 - Classifica finale