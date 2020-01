Clamoroso: Cambia la classifica del Tuscan 2019. Citroen campione

A diverse settimane dalla fine del CIR 2019, che ha visto vincere il titolo Piloti a Giandomenico Basso, la classifica finale del campionato è stata rivista da una decisione presa dalla Giunta Sportiva.

Questa ha valutato quanto accaduto nella PS8 del Tuscan Rewind, ultimo atto del CIR 2019, accertato azioni idonee ad alterare il risultato sportivo da parte di ignoti che hanno posto sul percorso di gara, in coincidenza con il passaggio della Citroen C3 R5 ufficiale di Luca Rossetti ed Eleonora Mori, corpi estranei che hanno ragionevolmente determinato la foratura del pneumatico anteriore sinistro.

Per questo motivo a Rossetti è stato assegnato un tempo imposto nella PS8 che ha cambiato il risultato finale del Tuscan Rewind e della classifica generale Piloti e Costruttori. Basso è rimasto campione, ma Rossetti è salito al terzo posto. Per quanto riguarda il campionato Costruttori, Citroen Italia è diventata campionessa proprio grazie a questa decisione della Giunta Sportiva.

Questo il comunicato emesso oggi pomeriggio: "La Giunta Sportiva, ha adottato, visti gli articoli 219 RSN e 21.15 della Norma Generale Rally 2019 (applicabile in analogia al caso di specie), la decisione di attribuire al conduttore Rossetti Luca-Mori Eleonora, nella P.S.8, il tempo imposto di 17.13.5”, calcolato quale media dei n. 2 precedenti passaggi del medesimo per detta prova, e altresì stabilito di non omologare i risultati della classifica della P.S.8 e di quella finale, come risultanti dall’incartamento di chiusura, e di sostituire dette classifiche della P.S.8 e quella finale con altre classifiche che tengano conto di quanto sopra stabilito.

E’ stato ritenuto accertato, come prospettato dalla Procura Federale, che ignoti hanno posto in essere, durante la P.S.8, della 10 edizione della manifestazione sportiva, Tuscan Rewind, valida per il C.I.R. e per il C.I.R.T 2019, azioni idonee ad alterare il risultato sportivo, ponendo sul percorso di gara, in coincidenza con il passaggio della vettura, Citroen C3 R5 n.4, corpi estranei che ragionevolmente hanno determinato la foratura dello pneumatico anteriore sinistro della vettura del pilota friulano.

La Decisione è stata presa considerando che la violazione di rilevanza sportiva si consuma in tutti quei casi nei quali la condotta consenta una valutazione in termini di probabilità secondo il criterio del “più probabile che non” (Collegio di Garanzia dello Sport-Sezioni Unite, decisione n.6-2016). Elementi a sostegno di tale valutazione, sono stati la relazione dei Commissari Tecnici presenti sul campo di gara, le fotografie estratte dai camera car della P.S.8 dei piloti Basso, Campedelli, Crugnola, Rossetti, Andreucci e quelle relative al sopralluogo effettuato sul posto da incaricato della Procura Federale".

La Giunta Sportiva si è anche pronunciata riguardo quanto accaduto a Simone Campedelli, altro pilota che ha sollevato polemiche legate a quanto accaduto nelle ultime speciali del Tuscan Rewind.

"La Giunta, inoltre, non ha ritenuto portatore di un interesse attuale e diretto, rispetto alla modifica della classifica, il concorrente Orange 1 M – Sport Rally Team spa (conduttore Campedelli Simone-Canton Tania) non avendo condotto, al termine della gara, la vettura al parco chiuso (art.147 RSN)".