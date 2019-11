CIR, Tuscan Rewind: Scandola si ritira a una speciale dalla fine!

La classifica generale del Tuscan Rewind ha subito un pesante scossone negli ultimi minuti. L'ultimo appuntamento del CIR 2019 perde purtroppo Umberto Scandola e Guido D'Amore, i leader della corsa sino al termine della Prova Speciale 7.

L'equipaggio del Hyundai Italian Rally Team aveva completato con successo la penultima stage della gara, ma la i20 New Generation R5 è arrivata al Controllo Orario del Riordino con 1 minuto di ritardo, accumulando così 10" di penalità.

A quel punto, Scandola aveva perso la prima posizione nella classifica generale in favore di Luca Rossetti e il secondo posto, finito nelle mani di Andrea Crugnola. In quel momento, dunque, sarebbe stato terzo a 2"9 dalla vetta.

E' evidente che l'equipaggio abbia notato un problema piuttosto serio alla vettura, perché D'Amore ha consegnato la tabella ai commissari, ritirandosi assieme a Scandola e alla loro vettura. Un vero peccato, perché avrebbero meritato di portare a casa la prima vittoria nel CIR della stagione. Sarebbe stata la prima al volante della Hyundai i20 New Generation R5 dopo aver lasciato Skoda lo scorso anno.

Così al comando del Tuscan Rewind troviamo Luca Rossetti, Eleonora Mori e la Citroen C3 R5 del team Citroen Italia, poi al secondo posto Andrea Crugnola e la Volkswagen Polo GTI R5. Giandomenico Basso sale virtualmente sul podio, al terzo posto, staccato di 3"7 dalla vetta e Simone Campedelli quarto, ma ormai troppo attardato dai primi tre.

In questo modo, se la classifica generale dovesse rimanere immutata anche nell'ultima speciale, Luca Rossetti diverrebbe campione CIR 2019 per via delle 2 vittorie e dei 2 secondi posti contro le 2 vittorie e 1 solo secondo posto di Giandomenico Basso.

Tuscan Rewind - Classifica dopo la PS7 (rivista)