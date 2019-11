CIR, Tuscan Rewind, PS5: Scandola si avvicina a Campedelli

Andrea Crugnola tenta la rimonta. Il pilota varesino ha vinto la Prova Speciale 5 del Tuscan Rewind, il secondo passaggio sulla "Pieve a Salti" di 11,19 chilometri.

Crugnola, grazie a questo scratch, è riuscito a salire in quarta posizione nella classifica generale dell'ultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally 2019, ma per vincere il titolo non gli basta.

Simone Campedelli, qualora dovesse vincere la gara, vincerebbe automaticamente il titolo italiano 2019, dunque Crugnola dovrà provare a recuperare su Rossetti - ora terzo in classifica con la sua Citroen C3 R5 ufficiale - e contemporaneamente sperare in un crollo di prestazione del romagnolo.

Intanto Umberto Scandola ha fatto siglare il secondo tempo di speciale e ha così ridotto il suo svantaggio da Campedelli. La sensazione è che la PS6, quella più lunga della giornata, sarà la chiave della gara e del campionato. Vedremo se il veronese recupererà su Campedelli o se sarà il romagnolo a porre fine alla lotta per il titolo 2019.

Qualche difficoltà di troppo per Giandomenico Basso, il quale ha aperto la speciale e ha faticato con le gomme in inserimento. Non è andato meglio Paolo Andreucci che, pur essendo accreditato di buoni tempi, questi non sono certo in linea con i migliori 5 della classifica generale.

Tony Cairoli ha approfittato del Service di metà giornata per sistemare la sospensione posteriore sinistra e riprendere la corsa senza problemi. In questa prova ha fatto segnare un tempo di 8" più alto rispetto al riferimento firmato da Crugnola.

Tuscan Rewind - Classifica dopo la PS5