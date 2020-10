CIR: trionfo-sorpresa di Huttunen al 2 Valli, Basso KO nel finale

Jari Huttunen ha trionfato a sorpresa al Rally 2 Valli, in una gara mozzafiato che ad ogni km ha regalato colpi di scena ed emozioni.

Usciti di scena Andrea Crugnola e Pietro Ometto con la Citroën C3 R5 della F.P.F. Sport, pareva ormai una formalità per Giandomenico Basso la terza ripetizione delle PS "Cà del Diaolo", "Santissima Trinità" e "Porcara".

Invece come non detto, perché il veneto e Lorenzo Granai si sono dovuti fermare proprio nella penultima prova per un'uscita di strada con la Volkswagen Polo GTI R5 preparata dalla Loran SRL.

Ecco quindi che la vittoria della penultima prova stagionale del CIR 2020 finisce nelle mani di Huttunen e Mikko Lukka, iscritti da Hyundai Motorsport come "trasparenti" all'evento e ampiamente davanti con la loro i20 R5 alla vettura "sorella" condotta dall'idolo locale Umberto Scandola assieme a Guido D'Amore.

I portacolori dello Hyundai Rally Team Italia/S.A. Motorsport chiudono con quasi 1' di distacco dai finlandesi, ma prendono comunque il bottino pieno nella classifica tricolore, precedendo di un soffio la Škoda Fabia Rally2 Evo di Stefano Albertini/Danilo Fappani, i quali si erano portati in scia al veronese sfruttandone un errore nella PS8.

La coppia della Mirabella Mille Miglia si porta a casa comunque il titolo CIR Asfalto.

Il podio CIR viene completato dalla Volkswagen di Marco Signor/Francesco Pezzoli (Sama Racing), nonostante il tentativo di rimonta da parte di Luca Bottarelli/Walter Pasini con la Škoda del New Turbomark Rally Team.

Una foratura all'anteriore destra della Volkswagen griffata Movisport ha spinto Rudy Michelini/Michele Perna ad alzare bandiera bianca nella PS7, dunque al sesto posto assoluto salgono gli ottimi Antonio Rusce/Sauro Farnocchia, che con la Škoda della Gass Racing hanno completato una bella rimonta nella seconda parte di gara.

Alle loro spalle chiudono i loro compagni di team Alessandro Re/Marco Menchini, con la Fabia sistemata nella sosta in servizio per consentire ai due di portare a termine una gara piuttosto sfortunata nel complesso.

Ottavi Andrea Carella/Enrico Bracchi al volante della Škoda di Munaretto Sport con la quale vincono nel Campionato Italiano WRC, dove però il titolo 2020 finisce nelle mani di Corrado Fontana/Nicola Arena, che piazzano la loro Hyundai nona.

La Škoda di Ivan Ferrarotti/Fabio Grimaldi (Meteco Corse) completa la Top10 assoluta, fuori dalla quale abbiamo Luca Hoelbling/Federico Fiorini, che alla guida della Hyundai messa a punto dalla Movisport sono terzi nel CIWRC.

CIR - Rally 2 Valli: Classifiche Finali