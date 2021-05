CIR, Targa Florio, PS5-7: Breen si avvicina a Basso

Il Rally Targa Florio 2021, terza tappa del Campionato Italiano Rally, prosegue e ha appena terminato il secondo giro di 3 speciali quotidiano.

Se nel primo svolto questa mattina Giandomenico Basso è stato il vero mattatore, in questo secondo passaggio sulle stesse tre speciali ad avere imposto la sua legge è stato Craig Breen.

Il pilota nord-irlandese della Hyundai ha vinto solo una prova speciale, la PS7 Scillato - Polizzi 2 di 13,70 chilometri (la più lunga dell'evento), ma è stata sufficiente per riportarlo a ridosso del leader della corsa.

Basso conduce ancora la gara, ma con appena 1"5 su Breen, ora molto vicino al pilota nativo di Montebelluna.

Si infiamma la lotta per il terzo posto, che al termine del primo giro in tanti avrebbero pronosticato già chiusa in favore di Damiano De Tommaso. Stefano Albertini ha vinto la PS5 e ottenuto 2 buoni piazzamenti nelle PS6 e PS7. Questo lo ha aiutato a rientrare nella lotta proprio con De Tommaso.

I due si trovano appaiati a 11"1 di ritardo da Basso e per decidere chi dei due salirà sul podio dovremo attendere l'ultimo giro di speciali che scatterà questo pomeriggio.

Dando uno sguardo alla classifica è lecito non escludere a priori Ciuffi dalla lotta al terzo posto, ma il suo ritardo è di 7"6 quando mancano appena 3 prove alla fine delle ostilità. Da segnalare anche il recupero di Rudy Michelini, ottavo dopo aver superato Giacomo Scattolon.

Per quanto riguarda la classe dedicata alle WRC Plus troviamo ancora in testa Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe con la Hyundai i20 Coupé WRC Plus ufficiale. L'equipaggio belga ha un vantaggio di 20"7 nei confronti dei compagni di marca Ole Christian Veiby e Jonas Andersson.