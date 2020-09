CIR, Targa Florio, PS4-6: Crugnola aumenta il vantaggio

Al Rally Targa Florio i protagonisti del Campionato Italiano Rally hanno completato anche il secondo dei tre giri previsti sulle stesse tre prove speciali di cui è composta questa strana edizione della gara sicula.

Al termine della PS6, Andrea Crugnola e Pietro Ometto continuano a comandare la classifica generale al volante della Citroen C3 R5 del team Fabbri, ma ora possono contare su un vantaggio più cospicuo rispetto a quello che avevano sui diretti rivali al termine del giro precedente.

Crugnola, stavolta ha vinto 2 delle tre speciali del giro, lasciando a Stefano Albertini la PS4. Grazie ai due scratch, il pilota varesino ha costruito un vantaggio di 8"3 nei confronti di Giandomenico Basso, secondo in classifica.

Il vicentino sembra essere l'unico in grado di poter impensierire Crugnola, ma non dovrà prestare tutta l'attenzione a chi sta davanti. Stefano Albertini, infatti, è terzo e si trova a 3"1 da lui. inoltre il campione italiano WRC è stato l'unico a battere in speciale un Crugnola sino a ora perfetto.

Posizioni ben più definite appena fuori dal podio, con Marco Pollara a 35"2 dalla vetta. Dietro di lui c'è Marco Signor a 44"9. Ed è proprio per la quinta posizione che si infiamma una lotta interessante, perché Tommaso Ciuffi, campione 2 Ruote Motrici 2019, è a 3"9 da Signor e dietro di lui, in una manciata di decimi, ci sono Alessandro Re e Totò Riolo.

Il meteo, sino a ora, ha regalato asfalto asciutto ai protagonisti della gara. Però, per l'ultimo giro della gara, le condizioni potrebbero mutare. Il cielo ora è pieno di nuvole e non è detto che scrosci di pioggia non rendano molto più insidiose le ultime 3 prove che definiranno vincitore e podio di questo appuntamento del CIR.

Rally Targa Florio - Classifica dopo la PS6