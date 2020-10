CIR: Scandola-D’Amore al Due Valli per il rally di casa

Proseguono senza sosta gli impegni agonistici di Hyundai Rally Team Italia. Nel week end del 23-24 ottobre sarà la volta del 38° Rally Due Valli, gara valevole sia per il Campionato Italiano Rally, sia per il Campionato Italiano WRC a coefficiente 1,5.

Oltre ad essere la gara di casa per il team veronese, questo rally rappresenta una sfida molto importante visto il qualificato elenco partenti che vede al via 109 equipaggi, di cui 40 al volante delle vetture di classe R5 dove partecipa la i20 con i colori ufficiali.

Per la prima volta le prove speciali sulle colline veronesi ospiteranno contemporaneamente i protagonisti del CIR, alla loro penultima gara prima del Tuscan Rewind in Toscana, assieme a quelli del CIWRC, il cui Rally Due Valli è l’ultimo appuntamento di una breve e intensa stagione che decreterà il vincitore finale.

Questo per rimarcare il fatto che sarà una sfida emozionante di altissimo livello come non se ne vedeva da tempo, dove poter lottare per il podio rappresenta un grande stimolo per tutte le squadre e i piloti di riferimento.

"Potremmo dire in questo fine settimana Verona e le sue valli al centro del motorsport nazionale e non solo - ci tiene a sottolineare Scandola - Sarà un rally incredibile, una sfida entusiasmante e siamo molto contenti di essere al via tra i protagonisti di due campionati che si incontrano per la prima volta. Per me, per il team e per tutti i nostri tifosi correre il Due Valli ha sempre un sapore particolare dove sarà importante gestire anche la pressione di molti occhi puntati addosso".

"Siamo però consapevoli di arrivare ben preparati, con una vettura competitiva e con i nuovi pneumatici Michelin che debuttano proprio questo fine settimana, dopo l’annullamento del precedente Rallye di Sanremo. Sono contento di ritornare nel CIR dopo un paio di gare nel Mondiale anche se l’obiettivo è indirizzato verso una stagione 2021 internazionale, dove tutti speriamo si possa tornare a una certa normalità, non solo nello sport”.

Il Team Manager, Riccardo Scandola, ha aggiunto: “A pochi giorni dalla terra del Campionato del Mondo in Sardegna ritorniamo sull’asfalto in una gara che rappresenta molto per noi veronesi e per questo ringraziamo gli organizzatori e la Federazione per quello che sono riusciti a fare in una stagione non certo facile. Sportivamente parlando ho chiesto ancora una volta a tutti i ragazzi del team il massimo impegno perché vogliamo dimostrare il nostro livello e lottare per la vittoria".

"Sotto la nostra tenda avremo la vettura ufficiale di Umberto e Guido, una seconda i20 R5 di S.A. Motorsport per Luca Hoelbling e Federico Fiorini, che vogliono far bene anche loro nella gara di casa, e daremo un supporto logistico a Hyundai Motosport Customer Racing impegnato con lo Junior Driver Program”.

Dalla Germania hanno deciso di portare al Due Valli un loro equipaggio ufficiale composto da Jari Huttunen e Mikko Lukka. Il 26enne finlandese al momento è al secondo posto nel WRC3, dopo le vittorie in Svezia e in Sardegna, al comando del Campionato Polacco e con il secondo posto al Rally di Alba a inizio stagione èa nche in lotta per il Campionato Italiano WRC.