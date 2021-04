CIR, Sanremo, PS1: Breen beffa Crugnola sull'umido

Craig Breen inaugura il Rallye Sanremo andando a vincere la prima Prova Speciale del secondo round del CIR 2021.

Affiancato da Paul Nagle, il portacolori della Hyundai Motorsport ha ottenuto il miglior crono al termine degli insidiosissimi 2km della tratta "Bajardo", in scena con un meteo instabile che ha condizionato le sorti della bagarre.

La Power Stage, che assegna punti ai primi 3 classificati della serie tricolore, è cominciata con una lieve pioggia portata dal vento, tramutatasi poi in diluvio vero e proprio, dunque chi ha avuto la fortuna di partire subito nell'ordine ne ha beneficiato non poco.

Breen ha completato il percorso in 1'24"811, precedendo per 0"994 la Hyundai dei Campioni in carica, Andrea Crugnola-Pietro Ometto. Il varesino dello Hyundai Rally Team Italia/Friulmotor ha lamentato un problema al cambio che non gli ha permesso di spingere quanto desiderato.

Al terzo posto, quindi con 1 punto in saccoccia, si classifica Tommaso Ciuffi, in coppia con Nicolò Gonella a bordo della Škoda Fabia Rally2 Evo preparata dal team Balbosca.

A seguire troviamo invece Rudy Michelini-Michele Perna, all'esordio con la Škoda Fabia Rally2 Evo della Movisport/P.A. Racing, e la Citroën C3 R5 condotta da Damiano De Tommaso-Massimo Bizzocchi (Meteco Corse/F.P.F. Sport) a completare la Top5 con un paio di secondi di ritardo dalla vetta.

Presente all'evento da 'trasparente' ai fini della classifica CIR c'è anche Simone Campedelli, che con Tania Canton conclude sesto sulla Volkswagen Polo GTI R5 di Island Motorsport, con dietro la Škoda di Movisport che vede Giandomenico Basso e Lorenzo Granai pagare 2"8 a Breen, ma partiti quando la pioggia si è intensificata.

In una Top10 racchiusa in 3"6, abbiamo anche le Polo di Marco Signor-Francesco Pezzoli (Sama Racing) e Giacomo Scattolon-Giovanni Bernacchini (Erreffe/Movisport), rispettivamente ottava e decima, divisi dalla Škoda di Fabio Andolfi-Stefano Savoia (Gass Racing/ACI Team Italia).

Un errore in un tornante ha fatto rischiare il botto a Stefano Albertini-Danilo Fappani (Škoda-BS Sport), accumulando alcuni secondi di ritardo di troppo, mentre il temibile Oliver Solberg ha avuto la sfortuna di scattare con la sua Hyundai condivisa con Aaron Johnston proprio quando l'acqua scendeva copiosa dal cielo plumbeo della Liguria.

Domani si riparte alle 8;31 per la prima delle rimanenti sette prove.

CIR - Rallye Sanremo: Classifica PS1

Andrea Crugnola, Pietro Ometto, Hyundai Rally Team Italia, Movisport, Friulmotor, Hyundai i20 R5 1 / 12 Foto di: ACI Sport Marco Signor, Francesco Pezzoli, Volkswagen Polo GTI R5 2 / 12 Foto di: ACI Sport Andrea Crugnola, Pietro Ometto, Hyundai Rally Team Italia, Movisport, Friulmotor, Hyundai i20 R5 3 / 12 Foto di: ACI Sport Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport, Hyundai i20 Coupé WRC 4 / 12 Foto di: ACI Sport Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport, Hyundai i20 Coupé WRC 5 / 12 Foto di: ACI Sport Oliver Solberg, Aaron Johnston, Hyundai Motorsport, Hyundai i20 R5 6 / 12 Foto di: ACI Sport Oliver Solberg, Aaron Johnston, Hyundai Motorsport, Hyundai i20 R5 7 / 12 Foto di: ACI Sport Andrea Mazzocchi, Silvia Gallotti, Leonessa Corse, Skoda Fabia Rally2 Evo 8 / 12 Foto di: ACI Sport Fabio Andolfi, Stefano Savoia, ACI Team Italia, Skoda Fabia Rally2 Evo 9 / 12 Foto di: ACI Sport Giandomenico Basso, Lorenzo Granai, Movisport, Skoda Fabia Rally2 Evo 10 / 12 Foto di: ACI Sport Marco Pollara, Daniele Mangiarotti, Movisport, Citroen C3 R5 11 / 12 Foto di: ACI Sport Stefano Albertini, Danilo Fappani, BS Sport, Skoda Fabia Rally2 Evo 12 / 12 Foto di: ACI Sport