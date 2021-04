Il Tribunale Federale di ACI Sport ha sospeso le licenze ad Antonio Rusce e Sauro Farnocchia, sorpresi a svolgere ricognizioni non autorizzate in vista del Rallye Sanremo. E non solo...

La coppia dell'Erreffe Rally Team avrebbe dovuto prendere parte al secondo round del CIR con la Škoda Fabia Rally2 gestita dalla Gass Racing lo scorso weekend, ma ha commesso non solo una leggerezza colossale in termini di regolamento, bensì cercando di tappare il 'buco' con la classica toppa ancor peggiore.

Nello specifico, ricordiamo che le norme sportive vietano severamente a piloti e navigatori di recarsi sui percorsi utilizzati come Prove Speciali dei rally prima delle sessioni consentite agli equipaggi per scrivere le note.

Detto che per quanto riguarda le strade aperte alla viabilità (come quelle del Sanremo, ad esempio), purtroppo c'è anche chi lo fa senza essere beccato, l'episodio del duo sopracitato è ancor più singolare perché ha coinvolto pure i Carabinieri.

In tempi di Covid è noto che le Forze dell'Ordine controllano spesso le strade e chi viene fermato, oltre all'autocertificazione, deve poi realmente fornire una prova della giustificazione data, se richiesta dal Comando; nel caso si stia andando a fare la spesa, per esempio, bisognerà poi presentare lo scontrino del punto vendita.

Rusce e Farnocchia si sono imbattuti nel posto di blocco il 4 aprile, ma la cosa più assurda è che la giustificazione data agli uomini dell'Arma è stata qualificarsi come 'addetti al servizio dell'organizzazione dell'evento'.

Il giorno seguente, la Stazione di Borgomaro ha effettuato il relativo controllo mettendosi in contatto con i vertici della gara e di ACI Sport, che ovviamente hanno smentito quanto detto da pilota e navigatore.

Inevitabile, quindi, la segnalazione alla Procura Federale, la quale ha preso atto della colossale bugia inventata dalla coppia e decidendo per la sospensione della loro licenza fino al 7 giugno 2021, in attesa di verificare il tutto mediante ulteriori indagini.

Oltre a questo, per Rusce e Farnocchia non solo si prospetta un periodo di forzata - ma a questo punto giusta - inattività; i Carabinieri, stando al verbale redatto e alle verifiche effettuate, recapiteranno anche loro la contravvenzione per aver violato le norme anti-Covid in termini di spostamenti non autorizzati, completando danno e beffa.

ACI Sport: provvedimento Tribunale Federale sul caso Rusce-Farnocchia

