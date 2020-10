CIR: Rallye Sanremo cancellato. Le strade sono inagibili

Alle 11:20 puntuali la Direzione Gara del Rallye Sanremo 2020, evento che fa parte del Campionato Italiano Rally, ha ufficializzato la decisione in merito al proseguimento della gara ligure.

Dopo aver tenuto una riunione con la Prefettura in merito alle condizioni delle strade che fanno parte delle speciali, in seguito ai disastri verificatisi nel corso delle ultime ore a causa del maltempo, la Direzione gara ha deciso di cancellare la 67esima edizione del Rallye Sanremo.

Troppo gravi i danni arrecati alle strade dell'entroterra della provincia di Imperia. Molti paesi, infatti, sono rimasti isolati a causa della pioggia, della caduta di alberi, di frane che hanno reso impraticabili i collegamenti.

Le strade delle tre speciali previste per questa gara non sono rimaste immuni. Ecco perché la Prefettura ha fatto sapere che non vi fossero le condizioni per poter svolgere la gara valida per il Campionato Italiano Rally 2020.

Nel corso delle ultime ore la Protezione Civile è intervenuta per cercare di ripristinare anche le strade delle prove speciali, ma le condizioni si sono rivelate troppo gravi. I volontari stanno continuando a lavorare a prescindere dall'evento del CIR per aiutare la popolazione e riaprire i collegamenti fra i paesi dell'entroterra ligure.

Giusta infine la decisione presa dalla Prefettura di destinare le risorse sanitarie alla popolazione, togliendole di fatto al Rallye Sanremo. Anche per questo motivo la gara è stata annullata.

Queste le parole dell'architetto Sergio Maiga, tra gli organizzatori della gara: "L'evento eccezionale ha messo in ginocchio tutto il territorio. Ha eliminato tutte le strade dell'entroterra. Abbiamo lavorato tutta la notte per ripristinare ma non è servito. La stessa Prefettura ha detto che non ci sono le condizioni per effettuare il rally. A malincuore abbiamo deciso di annullare. Questa è stata la mia esperienza peggiore al Rallye Sanremo".

Simone Bettati, direttore di gara del Rallye Sanremo, ha dichiarato: "posso aggiungere poco. Sono 7 ore che le squadre stanno lavorando, nella speranza di trovare una situazione che ci permettesse di andare avanti. Ma man mano si apriva un varco, peggiorava ogni volta. Al di là del rally comunque stiamo continuando a lavorare sul territorio per aiutare la popolazione. Siamo tutti amareggiati, come tutti quelli che hanno lavorato al'organizzazione di questo rally".