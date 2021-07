CIR, Rally Roma, PS4-6: Crugnola allunga su Basso

Andrea Crugnola è letteralmente in missione. Dopo problemi ed errori che lo hanno frenato nella prima parte di stagione del Campionato Italiano Rally 2021, in questo fine settimana è letteralmente scatenato.

Il varesino di Hyundai Italia, nel corso del primo giro pomeridiano al Rally Roma Capitale è riuscito ad allungare sul diretto e sino a ora unico rivale per la vittoria, Giandomenico Basso.

Crugnola ha vinto le prime due prove pomeridiane (la Rocca di Cave 2 e la Rocca di Santo Stefano 2 Sky Gate) ma Basso non ha abbandonato l'idea di portare a casa una vittoria che per il suo campionato sarebbe importante e si è riscattato, vincendo l'ultima prova della giornata, la Bellegra di 2,94 chilometri.

Ora tra i due ci sono 5"4 con il varesino di Hyundai Italia che domani proverà ad allungare ulteriormente sul vicentino. Da segnalare inoltre che sia Crugnola che Basso si trovano nelle prime 2 posizioni non solo della classifica CIR, ma anche di quella ERC. Chiaro sintomo della grande gara di cui sono protagonisti sino a ora.

Si è staccato definitivamente dalla lotta per la vittoria Damiano De Tommaso, terzo con la Citroen C3 R5 che lo scorso anno ha vinto il titolo italiano con Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto. 31" i secondi di ritardo di De Tommaso dai primi, che li rendono praticamente imprendibili anche se manca ancora una giornata alla fine del rally.

Craig Breen guadagna la Top 5 grazie al ritiro di Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella. Gli ex campioni italiani 2 ruote motrici sono stati autori di un errore nella PS4 che li ha portati a sbattere e a ritirarsi proprio dopo un ottimo giro mattutino che li aveva portati davanti al nord-irlandese di Hyundai Motorsport.

Marco Signor, sesto alla fine della giornata, si trova ad appena 2"9 da Craig Breen, ma la lotta per l'ultimo posto in Top 5 è più ampia, perché dietro di loro c'è Giacomo Scattolon, staccato di 1"7 da Signor. Insomma, tre piloti in appena 4"6 con Breen non certo a proprio agio in questo fine settimana.

Più staccato Marco Pollara con la sua Skoda Fabia R5 Evo, davanti alle vetture gemelle di Andrea Mazzocchi e Alessio Profeta, che chiude la Top 10.