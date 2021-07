CIR, Rally Roma, PS0: Crugnola al comando, poi Basso

Strepitoso inizio per il Rally di Roma 2021, appuntamento del Campionato Italiano Rally che è scattato nella prima serata di oggi con la Prova Speciale 0, la Caracalla ACI Roma di 2,72 chilometri. Una stage disegnata attorno al meraviglioso scenario delle Terme di Caracalla, in pieno centro della Capitale.

A ottenere il miglior temo è stato Andrea Crugnola. Il campione italiano in carica, navigato da Pietro Elia Ometto e al volante della Hyundai i20 R5 New Generation ha percorso i quasi 3 chilometri della prova in 1'53"3, precedendo di appena 6 decimi la Skoda Fabia R5 Evo di Giandomenico Basso e Lorenzo Granai.

Distacchi molto contenuti per tutti, considerando la lunghezza della prova. Non a caso anche Craig Breen e Paul Nagle - terzi nella graduatoria generale, sono a 1"5 dal leader a parità di vettura. Il pilota di Hyundai Motorsport è al volante di una i20 R5 New Generation.

Ottimo avvio per Giacomo Scattolon e Giovanni Bernacchini. L'euipaggio azzurro hanno portato la loro Volkswagen Polo GTI R5 al quarto posto, più lenti di appena un decimo di secondo rispetto a Breen.

Più distante invece Tommaso Ciuffi, anche lui al volante di una Volkswagen Polo GTI R5. L'ex campione italiano 2 ruote motrici è a 2"3 dalla vetta e 2 decimi più rapido rispetto a Marco Signor (Volkswagen Polo GTI R5). Fabio Andolfi è settimo con la seconda Skoda Fabia R5, di un decimo più rapido rispetto a Damiano De Tommaso con la Citroen C3 R5 campione d'Italia con Crugnola l'anno passato.

Il Rally Roma Capitale 2021 riprenderà domattina con la Prova Speciale 1, la Rocca di Cave 1 lunga 7,25 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 09:53.

Rally Roma Capitale 2021 - Classifica dopo la PS0

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Crugnola/Ometto Hyundai i20 R5 N.G. 1'53”3 2 Basso/Granai Skoda Fabia R5 Evo +0"6 3 Breen/Nagle Hyundai i20 R5 N.G. +1"5 4 Scattolon/Bernacchini Volkswagen Polo GTI R5 +1"6 5 Ciuffi/Gonella Volkswagen Polo GTI R5 +2"3 6 Signor/Bernardi Volkswagen Polo GTI R5 +2"5 7 Andolfi/Savoia Skoda Fabia R5 Evo +2"8 8 De Tommaso/Ascalone Citroen C3 R5 +2"9 9 Profeta/Raccuia Skoda Fabia R5 Evo +5"2 10 Pollara/Mangiarotti Skoda Fabia R5 Evo +5"5