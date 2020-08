CIR, Rally il Ciocco, PS5: Basso vince e prova la rimonta

Alla quinta prova speciale del Rally il Ciocco e Valle del Serchio, secondo appuntamento CIR 2020, è arrivata la risposta del campione. Giandomenico Basso ha vinto la sua prima speciale del weekend, la "Tereglio 2" di 13,87 chilometri,

Basso ha firmato il miglior tempo e così è riuscito a ridurre il divario che lo separa dalla prima posizione, ancora occupata da Andrea Crugnola. Ora il pilota del team Fabbri ha un vantaggio di 6"9 sul vicentino, che ha così dato i primi segnali di ripresa dopo un primo giro reso complicato da un problema al freno a mano.

Dopo la foratura che lo ha costretto a dire addio alle velleità di vittoria, Stefano Albertini ha firmato il terzo miglior tempo di speciale, risalendo così nella classifica generale sino al quarto posto. Ora il podio sembra una formalità, perché Signor - che lo precede - ha un vantaggio di appena 1 decimo di secondo, con Albertini che ha mostrato di avere un ritmo decisamente migliore.

Buono il tempo anche di Giacomo Scattolon, con cui si è avvicinato a sua volta alle posizioni che contano. Il suo ritardo da Signor è di appena 2"1. E' andata peggio a Rudy Michelini, perché dopo aver conquistato il terzo posto nella prova precedente è stato subito costretto a lasciarlo a causa di un problema.

Ora Michelini è profondato all'11esimo posto, addirittura fuori dalla Top 10 dopo aver perso 41"8 da Basso in una sola prova speciale. Tommaso Ciuffi, intanto, prende sempre più confidenza con la Skoda Fabia R5. Attualmente è settimo, ma vicino ai piloti che lo precedono e in piena lotta per il quinto posto.

Per quanto riguarda la categoria 2 Ruote Motrici, il padrone di casa Paolo Andreucci sta dando spettacolo con la nuova Peugeot 208 Rally4. Il toscano è in pieno controllo della classifica, con un vantaggio di oltre 30" sull'equipaggio formato da Lucchesi e Pollicino.

Con la PS6 cancellata già nella giornata di ieri, la gara toscana riprenderà questo pomeriggio alle ore 14:31 con la prima vettura in speciale, la Volkswagen Polo GTI R5 di Basso. Sarà lui il primo ad affrontare la "Il Ciocco 2" di 2,13 chilometri, che segnerà così l'avvio del giro pomeridiano.