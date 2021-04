CIR: Neuville e Veiby al Rally Targa Florio con le i20 WRC Plus

Hyundai Motorsport continua a pianificare la stagione 2021 con il preciso intento di confermarsi Campione del Mondo Costruttori per il terzo anno consecutivo e, magari, aggiungere anche quel titolo piloti che ancora manca alla sua bacheca.

Dopo un avvio di stagione che ha mostrato qualche crepa nella gestione di alcuni aspetti delle gare, il team diretto da Andrea Adamo cercherà di sfruttare ogni opzione per colmare il gap che la separa da Toyota Gazoo Racing.

Non a caso questa mattina Thierry Neuville e Ole Christian Veiby hanno ufficializzato la loro presenza al Rally Targa Florio, che si terrà in Sicilia il 7 e 8 maggio. Si tratta di una gara su asfalto composta da 10 speciali, per un totale di 92 chilometri cronometrati di gara.

Entrambi saranno al volante di una Hyundai i20 Coupé WRC Plus, per continuare a migliorare le prestazioni della vettura su asfalto e arrivare pronti nelle altre gare su asfalto previste dal calendario 2021 (su tutte, Ypres e Giappone).

Per Neuville e Wydaeghe sarà anche una buona occasione per continuare ad affinare la loro intesa, che già è parsa particolarmente buona e migliorata soprattutto al Rally Croazia, una gara molto complicata anche per i navigatori per via del numero elevato di curve da descrivere in ogni speciale.

Per Veiby, invece, si tratterà della seconda volta in carriera in cui potrà correre al volante di una WRC Plus. La prima è stata all'ACI Rally Monza Italia che lo scorso dicembre ha concluso il Mondiale Rally 2020. Il norvegese sarà schierato dal team 2C Competition, mentre Neuville correrà con Hyundai Motorsport.

Sia Neuville che Veiby correranno in una speciale classifica, quella dedicata alle WRC Plus, non andando così a intaccare quella assoluta del Campionato Italiano Rally.