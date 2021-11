CIR | Liburna Terra, PS2-4: Battistolli nuovo leader

Il giro mattutino del Rally Liburna Terra, ultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally, ha avuto per grande protagonista Alberto Battistolli, che con la sua Skoda Fabia si è aggiudicato sia la PS2 che la PS3, portandosi in testa alla classifica della corsa prima che la PS4 venisse dichiarata in trasferimento, perché non c'erano le condizioni di sicurezza per disputarla regolarmente.

Alle spalle del battistrada ora si è inserito Bulacia, che in un certo senso potrebbe fare da arbitro nella lotta per il titolo terra tra Paolo Andreucci, che lo segue in terza posizione, ed Umberto Scandola, che invece è stato costretto al ritiro dopo aver danneggiato troppo la sua Hyundai nella PS2, e quindi potrà solamente fare da spettatore per il resto della gara.

Con questa classifica, il veronese sarebbe campione per appena 2,5 punti, ma se Andreucci dovesse trovare il sorpasso ai danni di Bulacia, che tra le altre cose lo precede di appena un decimo. I due sono infatti staccati rispettivamente di 8"4 e di 8"5 dal leader Battistolli.

In quarta posizione, ma più distanziato, c'è Costenaro, mentre per trovare il primo dei piloti del CIR bisogna scendere fino alla quinta posizione occupata da Andrea Crugnola, che si ritrova però già distanziato di ben 21"8 dalla vetta e precede di poco la Hyundai di Simone Campedelli, che invece figura tra i protagonisti del CIRT.

La classifica dopo la PS4: 1.Battistolli in 11'49.8; 2. Bulacia +8.4; 3. Andreucci+8.5; 4. Costenaro +20.8; 5. Crugnola +21.8; 6. Campedelli +24.1; 7. Mazzocchi +29.4; 8. Dati +32.5; 9. Signor +34.5; 10. Dettori +50.1